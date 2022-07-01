Мы сегодня празднуем память священномученика Василия, который был абсолютно обыкновенный человек. Вот ничего необыкновенного в нём не было, кроме того, что он был мужчина очень красивый. И в молодом возрасте, ещё отроком, остался сиротой. И хотя мы тогда 100 лет назад жили в более или менее христианской стране, но сироте выбиться в люди было очень трудно. И он, тем не менее, очень хорошо учился, и закончил семинарию, стал настоятелем очень большого храма. Не сразу. Очень долго, сначала, будучи псаломщиком, потом священником, он был законоучителем, ему приходилось очень много подрабатывать, на нескольких поприщах трудиться. Потом храм закрыли, он перешёл в другой храм. Потом и тот закрыли. Он вынужден был уехать в храм Знаменский Московской области, села Знаменское. Этот храм сейчас тоже восстановлен. Там служил тихо. Для чего? Чтобы не повредить своим детям. Потому что дети священников были поражены в правах, им нельзя было пойти в высшее учебное заведение или устроиться на государственную работу. Очень было сложно. Он жил тихо и на рожон совершенно не лез. Не говорил, что «вы, большевики проклятые, скоро вы сгниёте все», но, тем не менее, свои надежды и чаяния выражал в частных беседах. Ну и нашлись, конечно, люди, которые сообщили, куда в те времена люди сообщали. Его быстренько арестовали, предъявили обвинение, и через два месяца он уже был расстрелянный. Хотя было 68 лет человеку, какую он опасность представлял? И сейчас-то это уже пенсионер со стажем, а в те времена тем более люди старели гораздо раньше в силу того, что жизнь была гораздо труднее. И в чём его подвиг состоит? А в том, что он просто остался человеком. Остался при своём служении. Потому что если бы он бы отказался от служения Церкви, отказался от священного сана, мог бы где-нибудь тогда работать. Таких людей, грамотных, на работу брали. Потому что семинария давала блестящее образование. И не только по богословским предметам, как сейчас. Там люди учились и математике, и астрономии. Очень многих священников из тех, которые оставили свою службу, или в лагере концентрационном, когда не сразу убивали, а сначала в лагерь отправляли (кто сел пораньше, в середине 30-х годов), обычно ставили либо в каптёрку (потому что священники не воровали), либо бухгалтерами в лагере. Они там весь срок считали. Мог бы. Но не стал. Предпочёл участь всех тех сотен тысяч священников и монахов, которые скромно, тихо пошли на смерть. С кротостью. Ради Христа. Остались людьми. Приняты у Господа. Прославлены Церковью.

И перед каждым из нас тоже выбор такой стоит. Кем мы будем в нашей жизни, как мы будем относиться к своему долгу? Какую наследуем участь? Что ждёт нашу душу после смерти, и что о нас будут думать, и что будут вспоминать наши потомки?

Спаси всех Господи!





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Священномученик Василий родился 29 марта 1870 года в селе Казанском Богородского уезда Московской губернии в семье священника Павла Смирнова. В 1890 году Василий окончил Московскую Духовную семинарию и был направлен учителем в Спасскую церковно-приходскую школу графа Орлова-Давыдова в Бронницком уезде.

С 1892 года Василий стал служить псаломщиком в Николо-Заяицком храме в Москве. Со дня основания 1 октября 1901 года Николо-Заяицкой церковно-приходской школы он преподавал в ней Закон Божий, одновременно он был законоучителем в нескольких церковно-приходских школах, причем в большинстве из них преподавал бесплатно. 11 марта 1907 года он был рукоположен во диакона, а 28 декабря 1914 года — во священника к этому храму. 21 мая 1921 года отец Василий был награжден камилавкой, 11 мая 1924 года — наперсным крестом, 25 марта 1927 года — возведен в сан протоиерея. В 1929 году он был назначен настоятелем Николо-Заяицкого храма и служил в нем до его закрытия в 1933 году. С 1933 года и до ареста он служил в храме в честь иконы Божией Матери «Знамение» в селе Знаменском Кунцевского района Московской области, он был возведен в сан протоиерея и награжден митрой.

16 марта 1938 года соседка священника по требованию сотрудника НКВД дала против него показания, сказав, что тот совершал требы у себя на квартире, а также говорил, что советская власть устраивает гонение на религию и арестовывает православных, и убеждал женщин, собравшихся у него на квартире, что нужно держаться веры в Бога, что советская власть просуществовать долго не может, так как большевики насильственно взяли власть.

21 марта заместитель начальника Московского управления НКВД майор Семенов подписал справку на арест священника. На следующий день отец Василий был арестован и заключен в Таганскую тюрьму в Москве. И сразу же начались допросы. Следователь спросил священника, приходили ли к нему лица из общественности для подписки на государственный заем. Отец Василий ответил, что приходили, но из-за тяжелого материального положения он никогда на заем не подписывался. Следователь спросил, правда ли что он говорил: «Газеты пишут, что всего много, — все это вранье, много только для коммунистов, а рабочие целый день стоят в очередях, а как опоздал, так увольняют»? Священник ответил, что, действительно, он говорил, что раньше, в старое время, лучше жилось, «никаких очередей не было, а теперь при советской власти везде и всюду создаются очереди и рабочему трудно достать для себя продуктов, а большевики только говорят — всего много, а на самом деле ничего нет».

10 мая следователь провел очную ставку между отцом Василием и лжесвидетелем, которого священник почти не знал, о чем и заявил следователю и сказал: «Записанные факты контрреволюционной агитации и показания на очной ставке. полностью опровергаю и себя виновным. не признаю».

7 июня 1938 года тройка НКВД приговорила отца Василия к расстрелу. Протоиерей Василий Смирнов был расстрелян 1 июля 1938 года и погребен в общей безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Игу­мен Да­мас­кин (Ор­лов­ский), «Жи­тия но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков Рос­сий­ских ХХ ве­ка. Июнь».

http://www.dimitrysmirnov.ru/blog/cerkov-108 746/