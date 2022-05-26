Собор Черкасских новомучеников и исповедников

В Хуторах строится единственный в Украине храм во славу новомучеников Черкасских. Черкасская земля, так случилось, дала Украине наибольшее число святых, пострадавших за веру православную в годы коммунистических репрессий.

26 мая 1998 г., в день памяти святого преподобномученика Макария Переяславского и Каневского чудотворца, в Черкассах прошли торжества по прославлению святых Черкасских Новомучеников. Священным синодом УПЦ к лику святых были причислены сто четыре священнослужителя и мирянина, засвидетельствовавших мученической смертью веру во Христа в 1937−38 гг. С благословения владыки Софрония в 1998 г. в с. Хуторы было начато строительство храма в честь св. новомучеников Черкасских…

Некоторые удивляются — такое количество святых! (Сравнение, конечно, тут неуместно: в Крыму прославлено 9 новомучеников и один исповедник, в Харькове — 32…)

Эмилия Петровна Ладыженская, церковный историк:

— На самом деле удивляться нечему. Дело в том, что в 20−30-е годы, в разгар коллективизации (решающие, как тогда говорили, годы пятилетки), многих священников сослали в места отдаленные на 5−7-10 лет. Сослали вместе с теми, кого называли кулаками. Был лозунг: «Долой кулака и пособника его попа!» После ссылки священнослужителям возвращаться на родину не разрешали. Киев, Харьков, другие крупные города были закрыты. А Черкассы, Умань, Звенигородка стали на Украине для священнослужителей своеобразными гетто. Здесь стояли части НКВД. Кроме того, в наш регион ссылали на жительство монахов из Киевской Лавры, монастырей, скитов. Попадали к нам и священнослужители («лишенцы») из западных приграничных областей как «неблагонадежные». 5 декабря 1936 г. в СССР была принята Конституция, которой провозглашались свобода совести (вероисповедания), равенство прав всех граждан, «всеобщие, равные и прямые выборы при тайном голосовании…» Люди воспрянули духом. В январе 1937 года была проведена перепись населения, которая, в частности, показала, что 2/3 населения, особенно в сельских районах, — верующие. В селах на Черкащине число верующих доходило до 80% (например в с. Вергуны). На Пасху в 37-м, которая совпала с первомайскими праздниками, люди массово шли в храмы, а не в клубы, исповедовались в церкви и причащались, а не демонстрировали «солидарность». Власти были буквально в шоке: после революции прошло 20 лет, ими проведена огромная «адова работа» по уничтожению Церкви, в огромнейшей стране осталось столько храмов, сколько до революции было в одной небольшой области, а люди — веруют! За работу по уничтожению веры они получали ордена, это видно по документам. И вдруг 2/3 — верующие! 30 июля 1937 г. был издан оперативный приказ, в котором постановлялось в 4-месячный срок (с 5 августа до конца года) провести массовые репрессии… Страна по приказу Ежова была разбита на оперативные секторы, к которым были прикомандированы те или иные войсковые и милицейские подразделения. Но Черкассы в этом не нуждались, здесь стояла 58-я стрелковая дивизия НКВД.

В это время по стране было арестовано 136 тыс. 900 православных священнослужителей, из них 85 тыс. 300 человек расстреляны. В черкасском регионе с планом не могли справиться. До конца 37-го было проведено (по крайней мере) 138 заседаний судебных «троек» НКВД. Документально зафиксировано, что 31 декабря были вынесены приговоры о расстреле людям, которых ещё даже не арестовали, обвинение которым ещё не предъявлялось. Этих людей арестовали к Рождеству, расстреляли через неделю… Есть свидетельства следователя черкасского районного НКВД о том, что следователи «липовали» (их профессиональный жаргон). Для расстрела обвиняемого требовалось свидетельство трёх свидетелей (минимум). В спешке следователи выдумывали показания. Известны случаи, когда священники умирали во время допросов, как это случилось с Константином (Дьяковым), митрополитом Киевским, который мученически умер на допросе в ночь на 10 ноября 1937 г., а по документам «расстрелян» позже, в 38-м. В 1938 арестовали ещё более 28 тысяч священнослужителей и расстреляли 21 тысячу 500…

О судьбе многих священнослужителей после того, как они были осуждены к отбыванию наказания в исправительно-трудовых лагерях (ИТЛ), нам ничего не известно. По документам видим, что человек осуждён на 10 лет ИТЛ, но его след теряется. (Есть исторические свидетельства, что осуждённых — для скорости «ликвидации» — топили в баржах). Сейчас нам открыты имена около 100 жертв, которые были осуждены к ИТЛ по Черкасскому региону. И при этом известен лишь один случай возвращения священнослужителя в Черкассы из лагерей. Сейчас мы его знаем как схиархимандрита Аввакума (Старов, крещен Димитрием). Он последний настоятель последнего действующего монастыря на Черкащине — Мошногорского Свято-Вознесенского. Монастырь был закрыт властями в конце 1923 или в начале 1924 года. Авва Аввакум — последний старец земли Черкасской. (Старцами в православии называют тех, кто своей молитвенной и праведной жизнью заслужил у Господа три дара — дар прозорливости, дар целительства, дар рассуждения). По свидетельству людей, знавших его, он был великим старцем, у которого во всем мире были духовные чада. Отец Аввакум знал, например, заранее, что в 1961 г. начнутся новые гонения на Церковь… Буквально чудом владыка Софроний (архиепископ Черкасский и Каневский. — О.С.) нашел сведения об Аввакуме, которого мы искали как о. Досифея (это имя старец носил до принятия схимы). По молитвам нашего владыки было найдено и место упокоения старца: в 1964 г. о. Аввакум был погребен на черкасском Ватутинском (Рождество-Богородичном кладбище). Живы люди, которые знали его при жизни. Есть диктофонные записи воспоминаний… Старец Аввакум ещё не канонизирован, но верующие почитают его святым исповедником. В дни памяти отца Аввакума у могилы его совершаются службы… Владыка считает, что работа по прославлению святых будет продолжаться до тех пор, пока нам будут открываться промыслом Божьим новые имена.

Сейчас подготовлены к канонизации (хотя сбор материалов еще продолжается) 35 новомучеников.

Настоятель храма новомучеников Черкасских иерей Олег Капитонов:

— Нет ничего случайного. И то, что первый храм в честь Черкасских новомучеников строится в Хуторах — не случайно, всё по воле Божьей. Хуторы — окраина Черкасс, специфическое село, ранее Богом забытое. В двадцатые годы в Хуторах поселилось несколько семей еретиков-сектантов — немцев-переселенцев. Со временем почти всё село отошло в ересь. Здесь же и вся черкасская химия, здесь — тюрьма, здесь — крупнейшая птицефабрика, аэропорт… До 1995 г. в Хуторах не было православного храма. Сейчас мы служим в арендуемом, приспособленном под церковь здании. Храм наш освящён владыкой Софронием в честь Рождества Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель — первый во благодати мученик. И в новом строящемся храме нижний придел будет освящен в честь Рождества Иоанна Крестителя. Это будет тёплый зимний придел, а верхний — летний. Высота храма — 30 метров, а колокольни — 37. Храм в плане в виде креста. Для Хуторов это очень важно. Помощь святых новомучеников сейчас очень ощутима. Когда началось строительство и был выкопан котлован — его залило водой, хотя до этого времени рядом были глубокие сухие погреба. Это нам было вразумление. Мы на метр увеличили песчаную подушку, тысячу кубов песка вложили, и теперь наш храм сух. А вразумление в том, что по какой-то причине грунтовые воды в Хуторах стали подниматься. И теперь многие погреба залиты водой (особенно в той части села, где живут сектанты), боюсь, что и лягушки заведутся, как было во время египетских казней, когда египтяне удерживали в рабстве израильтян. А ересь — это тоже рабство. Жизнь села с тех пор, как появился в центре Хуторов храм, заметно улучшилась. И экологическая обстановка в том числе. И дело не только в том, что уровень производства снизился… На том месте, где строится храм, проходил мощный (о. Олег показывает толщину — больше чем в два кулака. — Авт.) кабель наведения аэропорта. Руководство аэропорта пошло нам навстречу, перенесли кабель. Раньше каждые 10−15 минут Хуторы сотрясались от жуткого грохота — взлетали или шли на посадку самолеты. Даже непонятно, как здесь люди жили. При этом летом от птицефабрики над селом стоял невероятный запах, мухи летали тучами, как в тех же египетских казнях… Мученики имеют великую благодать у Господа и являются небесными покровителями того места, где их прославляют. Иногда даже и непонятно, как движется наше строительство. Постоянно работают на стройке всего четыре человека. Будто бы из воздуха все появляется. Строится храм на пожертвования. Промышленные предприятия, примыкающие к Хуторам, активно помогают. И не только! Когда началось строительство — сменилось руководство птицефабрики. Прежнее руководство не помогало. А нынешнее — очень активно помогает. Кто-то даёт топливо, кто-то — стройматериалы, кто-то — технику, кто-то по льготным ценам, а то и как милостыньку даёт материалы. Не называю эти предприятия и их директоров, потому что милостыня, сотворенная в тайне, Богу угодна.

Жители села поочередно кормят бригаду рабочих. Жизнь хуторян переменилась — и кресты надели, и на клиросе поют, и на церковнославянском научились читать. В тюрьме владыка освятил храм в честь мученицы Анастасии Узорешительницы. И там теперь более 100 заключённых являются нашими постоянными прихожанами. Анастасия значит «воскресение». Воскресение человека к жизни. Воскресение села к жизни. На большие праздники приходят к нам и сектанты. На Пасху придут святить куличи и яйца.

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В пригороде областного центра в селе Хуторы строится храм в честь новомучеников Черкасских. Новомученики — молитвенники за всю нашу землю. Было бы правильно, если бы жертвователи на строительство нашлись не только в окрестностях Хуторов. В каждом районе области есть святые новомученики, в каждом приходе, имена которых на каждой литургии поминают в Хуторах.

Святые новомученики Черкасские, молите Бога о нас!

https://azbyka.ru/days/sv-103-muchenika-cherkasskih