В связи с отсутствием интернета и мобильной связи в Святогорске и в селе Богородичном в течение мая месяца приходили отрывочные сведения о ситуации в лаврском скиту в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», где находится община сестёр в количестве 35 насельниц во главе со старшей сестрой монахиней Амвросией (Коваль) и местные жители, укрывающиеся от обстрелов в подвалах скита, более 100 человек.

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы (слева) до разрушения. Богородичное

20 мая по благословению митрополита Святогорского Арсения в связи обстрелами и повреждениями практически всех зданий скита, а также полным разрушением от мощного взрыва Благовещенского собора, было организована эвакуация сестёр скита и жителей села, там укрывавшихся, на территорию Лавры. Организация эвакуации людей и наиболее почитаемых святынь проводилась с помощью администрации г. Святогорска и теробороны на автобусах и автомашинах. После 10 часов утра транспорт с эвакуированными начал прибывать на территорию Лавры, где около 100 человек, в том числе 20 детей и подростков из села Богородичного были приняты и размещены в лаврских корпусах и подвальных помещениях. После обустройства информационная служба Святогорской Лавры получила сведения из первых уст о событиях, происходивших в скиту и самом с. Богородичное в мае этого года.

Духовник скита, архимандрит Зосима (Левин) всё это время находился непосредственно на территории скита, осуществлял необходимые требы как священник и был очевидцем событий, которые в конечном счёте привели к эвакуации насельниц скита и местных жителей в Лавру. По свидетельству о. Зосимы, события с начала мая в с. Богородичное разворачивались очень быстро, с нарастанием обстрелов и ухудшением ситуации с каждым днём. В первых числах мая исчезло энергоснабжение, обеспечение водой, отсутствовала мобильная связь и интернет. Село фактически оказалось отрезанным от внешнего мира. Еду готовили на дровах в помещении или на открытом воздухе, в зависимости от ситуации с обстрелами.

В первой декаде мая начались систематические обстрелы самого села, сопровождавшиеся пожарами и разрушениями жилых домов. Несколько прилётов было зафиксировано и на территорию непосредственно скита. 7 мая было попадание снаряда в пошивочную мастерскую, которая располагается отдельно, ниже скитского комплекса. В здании никого не было. Снаряд пробил крышу, бетонное перекрытие, вызвав возгорание на 3-м этаже. Архимандрит Зосима вместе с помощниками, братом монахини Амвросии Иваном Ивановичем и охранником Дмитрием включили генератор, подключили насос общего водоснабжения и затушили пожар, который локализовали в помещениях 3-го этажа. 9 мая обстрел скита повторился. После панихиды по погибшим воинам, которая служилась утром в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», около 9 часов утра, когда люди отправились на трапезу, разорвалась мина непосредственно в центре территории скита между двумя храмами, нанеся повреждения зданиям, в основном пострадали стёкла, а также фасады храмов от осколков. На колокольне был пробит осколком колокол. Поскольку люди спустились в убежище на трапезу, никто не пострадал. Тогда эти обстрелы посчитали случайными попаданиями, а местные жители, страдая от разрывов снарядов на улицах и во дворах, семьями потянулись в скит, спасаясь от пожаров и осколков мин и снарядов. К 14 мая появились официальные сообщения о раненных и погибших жителях Богородичного. За несколько дней местных жителей в скиту выросло с 40 до 130 человек, которые безвыходно находились в основном в цокольном этаже главного корпуса. За многими семьями последовала и домашняя скотина — коровы, козы, которые сами прибрели в скит. Всем нашлось место, для скотины сделали загородки близ ограды скита. Жили одной семьёй, устраняли насколько можно последствия взрывов, работали на послушаниях, молились на службах. Все окна, где находились люди, заложили мешками с песком, плиткой ФЭМ, подпёрли деревянными щитами. Восстановительные работы во многом ложились на плечи иеромонаха Амфилохия (Беседина) и иеродиакона Спиридона, которые вместе с о. Зосимой находились всё это время в скиту. С ними трудились сёстры скита и беженцы.

Но с каждым днём обстрелы становились всё чаще и всё более разрушительными, в основном обстреливали в вечернее и ночное время. 16 мая два снаряда попали в теплицу и храмовую кочегарку, серьёзно пострадал трёхэтажный кирпичный корпус, постройки скита, особенно некапитального характера, были искорёжены. Владыка Арсений, получив информацию о ситуации в ските, благословил совершать молебны в подвальном помещении, а в храме только воскресную литургию, и то по ситуации, если будет безопасно.

Новый прилёт, значительно сильнее по мощности прежних, пришёлся на территории скита между домом старшей сестры скита монахини Амвросии и Всехскорбященским храмом. Люди чудом не пострадали, но осколками была убита корова. коза, часть кур. Матушка Амвросия вынуждена была оставить свою келью и переселилась к сестрам в подвал. Наиболее мощный взрыв произошёл в ночь с 17 на 18 мая. Тогда был до основания разрушен Благовещенский храм. Поутру обнаружили части какой-то большой ракеты. На земле в груде разрушенных кирпичных стен лежали колокола, маковки храма. По существу, устояли только западная и южная стены с изуродованной главкой. Бронированная входная дверь оказалась за пределами скита, за дорогой. Малый храм в честь иконы «Всех скорбящих Радость» сохранился, но двери и окна были выбиты. Нет видимых повреждений иконостаса.

19 мая было получено известие, что митрополит Арсений благословил эвакуацию скита, всех, кто там находился, на территорию Лавры. «Мы начали готовиться, хотя не знали, как это будет осуществлено, хотели даже отправляться пешком. — Продолжил рассказ о. Зосима. — Дополнительно получили известие, чтобы ждали транспорт и приезд мэра Святогорска В.В.Бандуры с письменным благословением владыки. 20 мая утром к нам приехали военные с транспортом, затем администрация Святогорска. Мы уже были готовы, взяли с собой святыни, старинную икону Пресвятой Богородицы „Всех скорбящих Радость“, кровоточивую икону Божией Матери Смоленской, антиминс и другую утварь церковную и колонной выехали в Святогорск, куда благополучно прибыли после 10 часов утра». Все сёстры и прихожане скита были размещены в корпусах Лавры.

https://svlavra.church.ua/2022/05/24/sobytiya-v-skitu-v-chest-ikony-bozhiej-materi-vsex-skorbyashhix-radost-glazami-ochevidcev-foto/