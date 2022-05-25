В своей статье в рамках проекта «Анатомия российской смуты. История и современность» доктор исторических наук А.Ю. Минаков рассказывает о московском генерал-губернаторе, Великом князе Сергее Александровиче, оболганном и демонизированном в советское время. 117 лет назад он был убит близ стен Московского Кремля террористом Иваном Каляевым.

Великий князь Сергей Александрович (1857−1905), сын Александра II, брат Александра III и дядя Николая II, при жизни был одной из самых значимых фигур русской монархической власти. В феврале 1891 году он был назначен Императором Александром III на важнейший государственный пост Российской Империи, московского генерал-губернатора. При Императоре Николае II значение Сергея Александровича еще более выросло: будучи одним из доверенных лиц и советников Императора, он в декабре 1894 г. стал членом Государственного совета, а в 1896 г. — командующим войсками Московского военного округа. Князь имел репутацию твёрдого бескомпромиссного сторонника монархии, принципиального противника революции и либеральных реформ, убежденного православного консерватора, сильно влияющего на позицию Императора Николая II. Провидение распорядилось так, что великий князь стал первым мучеником Императорского дома в XX веке.

Либерально-социалистическая «освободительная» антисистема сделала всё, чтобы оболгать и демонизировать его имя. Чёрная легенда о нём стала одним из козырей в руках врагов России, мечтавших о наступлении революционной Смуты в начале XX века. Среди них были ненавистники Сергея Александровича из высшей аристократии, распространявшие про него порочащие слухи, сыновья великого князя Михаила Николаевича, особенно усердствовал великий князь Александр Михайлович, аристократическую клевету подхватывали и «творчески развивали» революционеры и либералы всех мастей, московское купечество во главе с С.Т. Морозовым, недовольное вмешательством в отношения между рабочими и предпринимателями. Главную роль играли слухи о якобы гомосексуализме Великого князя (они возникали из-за отсутствия сведений о любовных приключениях Сергея Александровича вне брака, и из-за того обстоятельства, что у него и его супруги Елизаветы Фёдоровны не было детей). Против Великого князя была развернута настоящая информационная война, целью которой была дискредитация монархии. Впоследствии, уже после трагической гибели Сергея Александровича, подобного рода приёмы были использованы уже против последнего самодержца (миф о «распутинщине»). Подобная мифология в какой-то мере работает по сей день, достаточно заглянуть в статью в Википедии, посвященную Сергею Александровичу.

Однако изучение основных фактов жизни и деятельности Великого князя, его личные дневники и письма развеивают негативный миф, созданный вокруг его фигуры.

Сергей Александрович Романов, родившийся 29 апреля 1857 г., был пятым сыном Императора Александра II. За девять месяцев до его появления на свет, его отец с супругой Марией Александровной посетили Троице-Сергиеву лавру и дали обет перед мощами преподобного Сергия Радонежского назвать будущего ребенка-мальчика Сергеем.

Главной воспитательницей и наставницей сына была его мать — Императрица Мария Александровна, женщина высоких нравственных качеств. Она привила сыну любовь к молитве, доброту и сострадание, любовь к музыке, живописи, поэзии. Мария Александровна лично отбирала наставников для сына: протоиерея Иоанна Рождественского, настоятеля церкви Зимнего дворца, научившего Сергея основам православной веры, фрейлину Анну Фёдоровну Тютчеву (дочь великого русского поэта, жену славянофила Ивана Сергеевича Аксакова). В 1864 г. главным воспитателем великого князя был назначен капитан-лейтенант Дмитрий Сергеевич Арсеньев (впоследствии адмирал), много заботившийся о воспитании нравственного чувства и патриотизма юноши. Военные дисциплины составляли стержень его обучения, но наряду с этим очень большое значение придавалось и гуманитарным дисциплинам. Одно время русскую историю преподавал ему великий русский историк Сергей Михайлович Соловьев, причём история стала любимой дисциплиной его воспитанника. Биографы отмечают, что наряду с матерью, решающую роль в воспитании Сергея Александровича сыграл Константин Петрович Победоносцев, преподавший гражданское право. Таким образом, ключевые воспитатели великого князя разделяли консервативные и славянофильские убеждения.

В 1877 г. Великий князь принял участие в боевых действиях в ходе русско-турецкой войны, состоял в свите отца и в составе Рущукского отряда. За проявленную отвагу был награжден орденом святого великомученика Георгия Победоносца IV степени. Получив необходимый военный и боевой опыт, в 1882 г. Сергей Александрович был назначен командиром 1-го батальона лейб-гвардии Преображенского полка, а 1887 г. командиром Преображенского полка.

В 1882 г. после паломничества в Святую Землю Великий князь выступил в качестве основателя Православного Палестинского Императорского общества. Общество занималось организацией и обустройством русских паломников в Палестине, оказывало помощь Православной Церкви на Ближнем Востоке через благотворительную и просветительскую работу среди местного арабского населения, вело научно-исследовательскую и издательскую работу по изучению исторических судеб и современного положения Палестины и всего ближневосточного региона, изучало библейскую филологию и археологию, организовывало научные экспедиции и археологические раскопки, вело пропаганду знаний о Святой Земле. Археологические раскопки в Иерусалиме подтвердили историческую подлинность местоположения Голгофы, были открыты остатки городских стен и ворот времен пребывания Христа. Не случайно знаменитый русский археолог А.С. Уваров назвал Сергея Александровича «Великим князем от археологии».

В 1884 г. Великий князь венчался с принцессой Гессен-Дармштадтской Елизаветой Александрой Луизой Алисой, в православии получившей имя Елисаветы Федоровны, внучкой английской королевы Виктории и старшей сестрой будущей Императрицы Александры Фёдоровны — жены Николая II. Благодаря духовному влиянию мужа Елизавета Фёдоровна через семь лет замужества приняла Православие (Жизнь её завершилась трагически. 18 июля 1918 г. Елизавета Федоровна была сброшена большевистскими боевиками в шахту под Алапаевском. В 1992 г. она была причислена к лику святых Русской Православной Церковью).

Вместе с супругом она активно занималась благотворительностью в обществе попечения о неимущих и нуждающихся в защите детях. Известно, что дела милосердия Великий князь предпочитал совершать в тайне, в обстановке строгой секретности.

В начале 1891 года Великий князь был назначен московским генерал-губернатором. Перед переездом в Москву Елизавета Федоровна писала в одном из писем: «На Сергия наложена огромная ответственность: староверы, купечество и евреи играли там важную роль, и всё это надо было привести в порядок любовью, твердостью, по закону и терпимостью. Господь, дай нам силы, руководи нами, так как всё это будет трудным и тяжелым». Опасения Елизаветы Фёдоровны имели под собой основания, управление Москвой и Московской губернией было делом нелегким и зачастую конфликтным. Великий князь неизменно вёл предельно жёсткую линию в отношении тех, кого считал нелояльными или недостаточно лояльными в отношении монархической власти. В особенности Великий князь нетерпимо относился к революционерам, либералам и тем предпринимательским кругам, которые в погоне за прибылью обостряли «рабочий вопрос».

Однако Великому князю за 14 лет многое удалось сделать и в истории русской культуры, и науки. При активном участии Сергея Александровича в Москве появились музеи европейского уровня, он был председателем Государственного Исторического музея, руководителем Комитета по созданию Музея изящных искусств (ныне — Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). Статус генерал-губернатора делал его покровителем, главой или почетным членом многих общественных, благотворительных, научных и культурных учреждений: Московского архитектурного общества, Московской духовной академии, Московского филармонического общества, Московского археологического общества. Он также состоял почётным членом Академии наук, Академии художеств, Общества художников исторической живописи, Московского и Петербургского университетов, Московского археологического общества, Общества сельского хозяйства, Общества любителей естествознания, Русского музыкального общества, Археологического музея в Константинополе, а также Московской Духовной Академии, Православного миссионерского общества, Отдела распространения духовно-нравственных книг. Великий князь был в дружеских отношениях с великой актрисой М.Н. Ермоловой.

Ходынская трагедия в мае 1896 г., когда во время коронации Императора Николая II в результате нераспорядительности и неопытности полиции, когда при раздаче царских подарков погибло около 1400 человек и свыше 900 получили ранения, сказалась в дальнейшем на репутации Великого князя. Следует отметить, что устройство народного гуляния на Ходынском поле было поручено Министерству двора, а из ведения московского генерал-губернатора оно было изъято. Это же министерство взяло на себя ответственность и за поддержание порядка на месте гуляния. Тем не менее, на Императора оказывалось большое давление с тем, чтобы он отправил в отставку «князя Ходынского» (такую кличку присвоили Сергею Александровичу антиправительственные круги). Однако после разбора всех обстоятельств трагедии Великий князь был оставлен на своей должности, более того назначен, командующим войсками Московского военного округа.

В этих условиях он пошёл на поддержку начинаний, связанных с деятельностью начальника Московского охранного отделения Сергея Васильевича Зубатова, ставившего себе целью направить рабочее движение в легальное русло, вырвав его из-под влияния социалистов. Зубатов, как Великий князь, полагал, что надклассовый монархический строй вполне может решить противоречия между «трудом» и «капиталом», рабочими и предпринимателями, подобно тому, как по-своему решил противоречия между крестьянством и дворянством в 1861 году. Посредником и арбитром между предпринимателями и рабочими должна была выступить полиция как представитель государственных интересов. Начали создаваться общества рабочей взаимопомощи, своего рода христианские профсоюзы. В идеале, полицейские чины рассматривали жалобы и требования рабочих, а предприниматели должны были их удовлетворять. Сергей Александрович в письме к Великому князю Константину Константиновичу писал: «..рабочие и фабричные в Москве представляют элемент, менее податливый революционной пропаганде, ибо я старался для них сделать все, что мог в эти 4 года, устраивая кассы самопомощи, разрешая собрания в народных домах, общ<ества> трезвости и целый ряд лекций в разных аудиториях, куда часто и сам ездил». Рабочее движение на какое-то время вышло из-под влияния нелегальных социалистических партий. Апогеем эксперимента стало сорокатысячное шествие рабочих к памятнику Александру II в годовщину отмены крепостного права, 19 февраля 1902 г. Торжественные мероприятия прошли в Кремле в присутствии великого князя. Однако подобная политика вызывала противодействие не только социалистов, но и купеческо-предпринимательского слоя, выразителем интересов которых заявил себя министр финансов С.Ю. Витте. Витте удалось добиться компрометации Зубатова и удаления его из Москвы. Эксперимент был свёрнут. Однако после событий 1905−1907 гг. его основные принципы легли в основу той политики в «рабочем вопросе», которую проводил П.А. Столыпин и его советник в этой области Л.А. Тихомиров.

С 1904 г. революционная волна постепенно стала затапливать Империю. В то время в либерально-бюрократических кругах начали выдвигаться инициативы, связанные с привлечением выборных от дворянских собраний, земств и городских дум для участия в законодательной деятельности в Государственном совете. Великий князь занял в этом отношении жёсткую и бескомпромиссную позицию, будучи принципиальным противником представительной формы правления. 1 января 1905 г. Сергей Александрович подал в отставку с поста генерал-губернатора, но остался командовать войсками округа. После событий 9 января в Санкт-Петербурге ему удалось на некоторое время обеспечить без кровопролития порядок в своем округе.

Как сторонник жёсткой линии в отношении революционеров, Сергей Александрович вызывал с их стороны особую ненависть. 4 февраля 1905 г. эсеровский террорист Каляев взрывом бомбы убил Великого князя, когда тот в карете выехал из Кремля. В 1908 г. на месте его гибели близ Никольской башни был установлен памятный крест, сделанный по проекту В.М. Васнецова. После Октябрьского переворота крест был разрушен 1 мая 1918 г. во время коммунистического субботника, причем разрушением лично руководил вождь большевиков Ульянов-Ленин, он собственноручно сбросил при помощи веревки крест с постамента. Копия креста ныне установлена в московском Новоспасском мужском монастыре, в который в 1996 году были торжественно перенесены останки Великого князя.

https://rusnasledie.info/velikij-knyaz-sergej-aleksandrovich-zhizn-za-veru-i-carya/