«Ради спасения своей жизни я изменником не стану и против своих не пойду»

Во время бунта 1905 года генерал П.К. Ренненкампф проявил непреклонную волю и неустанную энергию. В короткий срок усмирил и привёл к порядку обширные области. В 1906 году командовал специальным сводным отрядом (батальон пехоты с несколькими пулемётами), с которым, следуя на поезде из Харбина (Маньчжурия), восстановил сообщение Маньчжурской армии с Западной Сибирью, прерванное революционным движением в Восточной Сибири («Читинская республика»), разгромив силы террористов в полосе железной дороги и наведя порядок в Чите.

Из донесения генерала П.К. Ренненкампфа Императору Николаю II о подавлении вооруженного восстания в Чите от 23 января / 5 февраля 1906 года: «..Главные виновники все арестованы, но некоторые скрылись. Предполагаю судить их учреждённым мною временным военным судом. Пришлось арестовать почти всех нижних чинов 3-го резервного железнодорожного батальона, мятеж в котором достиг предела; при аресте убит мятежником офицер того же батальона подпоручик Иващенко. Членов образовавшегося здесь военного союза наличных арестовал, отсутствующих разыскивают. Газеты революционного направления во всей области приказал закрыть, типографии запечатать, редакторов и издателей арестовать..»

П.К. Ренненкампф становится врагом революционной нечисти, которая вскоре постарается избавиться от опасного для них генерала.

30 октября 1906 года на генерала Ренненкампфа было совершено покушение. Он шёл по улице вместе с адъютантом штабс-капитаном Бергом и ординарцем поручиком Гайзлером, в это время эсер Н.В. Коршун, сидевший на лавке, бросил им под ноги «разрывной снаряд», но устройство сработало наполовину: генерал, адъютант и ординарец были лишь оглушены взрывом. Террорист был арестован и судим военно-полевым судом.

После февральского переворота 1917 года Павел Карлович был арестован, но остался верен присяге Царю. До конца октября он пробыл в крепости, после чего был случайно отпущен. Не приняв т.н. «власть советов» (а на деле диктатуру большевицких уголовников), бывший командующий 1-й армией в первый период Русско-германской войны, руководитель походов в Восточную Пруссию генерал от кавалерии Ренненкампф уехал на Дон, где проживал в начале 1918 года в г. Таганроге на покое вдали от военной и политической деятельности.

20 января 1918 года после захвата власти большевиками ему сразу же пришлось перейти на нелегальное положение, и он по паспорту под именем греческого подданного Мансудаки переселился в квартиру одного рабочего, грека Лангусена, по Коммерческому переулку, дом № 1, и там скрывался.

Однако большевики установили за ним слежку, и в ночь на 3 марта генерал Ренненкампф был арестован и посажен под арест при штабе таганрогского военного комиссара Родионова.

Во время содержания генерала Реннекампфа под стражей большевики три раза предлагали ему принять командование их армией, однако он всегда категорически отказывался от этого предложения и раз заявил им: «Я стар, мне мало осталось жить, ради спасения своей жизни я изменником не стану и против своих не пойду. Дайте мне армию хорошо вооруженную, и я пойду против немцев, но у вас армии нет; вести эту армию значило бы вести людей на убой, я этой ответственности на себя не возьму».

Всё же большевики не теряли надежды и пытались привлечь генерала на свою сторону, однако вскоре им пришлось окончательно убедиться в бесполезности своих попыток.

https://nampuom--pycu-livejournal-com.turbopages.org/nampuom-pycu.livejournal.com/s/403 376.html