От Редакции: Быстро летит время. Публикуемая ниже критическая статья была опубликована в «Независимой газете» 4 года тому назад, в год, когда отмечалось 175-летие со дня рождения генерала Скобелева. В 2023 году будет отмечаться 180 лет со дня рождения этого великого русского полководца, которого современники называли «Суворову равный». Многие справедливые замечания автора статьи, как нам кажется, могут и должны быть учтены при подготовке к празднованию предстоящей круглой даты. Необходимо отметить, что скромных усилий общественных организаций недостаточно. Требуется серьёзная поддержка государства, не могут остаться в стороне от предстоящего юбилея специально созданные для организации таких мероприятий Российское военно-исторического общество и Российское историческое общество.

28 сентября в России отметили 175-летие со дня рождения генерала от инфантерии Михаила Дмитриевича Скобелева — знаменитого в свое время полководца, бесконечно много сделавшего для России за свою короткую 38-летнюю жизнь и предвосхитившего некоторые эпохальные события будущего (в частности, Первую мировую войну).

С его именем неразрывно связан ряд блестящих войсковых экспедиций в Средней Азии, в результате которых под подданство России попали обширные территории к северу от предгорий Памира и за Каспием. Он — имя-символ русско-турецкой войны 1877−1878 годов, с коим в Болгарии по сию пору крепко связывают освобождение этой страны от 500-летнего османского ига.

Элита Русской императорской армии — Николаевская академия Генерального штаба (ГШ) — назвала его «Суворову равным». Современники говорили о нем как о «военном гении с русским сердцем». Имя русского воителя, не проигравшего ни одно из 60 сражений, которые связаны с ним, долгие годы и после его ухода из жизни оставалось на слуху, ему посвящали не только мемуары и полотна, но и выпускали «скобелевские» конфеты, шоколад и папиросы. В 1912 году в Москве «истинному сыну России» была возведена замечательная скульптурная композиция, варварски разрушенная через шесть лет. А как в России чтят его память ныне?

В КУСТАХ У АКАДЕМИИ ГЕНШТАБА

В столице отметили памятную годовщину «Суворову равному», несмотря на присутствие оркестра и строя почетного караула, хуже, чем скромно. Торжество прошло в безымянном сквере у памятника военачальнику, что в декабре 2014 года был установлен в ста метрах от КПП Военной академии ГШ ВС РФ. Вообще-то Скобелев родился 29 (17) сентября 1843 года. И не по русским обычаям поздравлять с днем рождения загодя.

Скажем, никому же не приходит в голову отмечать юбилеи Александра Сергеевича Пушкина не 6 июня (26 мая), а «загодя». Или, например, два года назад 120-летие Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, помимо того, что его достойно отметили 1 декабря, очень удачно совместили и с 75-летием начала контрнаступления советских войск под Москвой в рамках двухдневного военно-исторического форума «Москва. Жуков. Победа!», проведенного в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе 7 декабря с выездом на следующий день в город Жуков (мероприятие было организовано Институтом военной истории МО РФ). То есть не для галочки было мероприятие: готовили его задолго до юбилея и провели успешно, с большой пользой, выявив немало нового, познавательного как самой в личности Маршала Победы, так и в его военной деятельности.

О Скобелеве же в сентябре 2018-го вспомнили как в последнюю минуту и поспешно и словно нехотя, через силу дату таки отметили. Напрочь забыть как-то не к чести было. Но именно в «его» день недосуг оказалось: похоже, из-за того, что 29-го была суббота и Академия ГШ «не работала». А Институт военной истории МО и общественная Академия военных наук вообще не ударили палец о палец. Как и ряд гражданских заведений, которые по своему определению должны были бы никак не пропустить такую дату.

Не вышло ни единой новой и не переиздано ни одной прежней работы о Скобелеве. «Военно-исторический журнал» в номере 9 за 2018 год умудрился напечатать статью, больше похожую на расширенную биографическую справку, нежели на изложение научных изысканий. В этой «отписке по поводу» не содержится ничего нового (хотя автор — полковник в отставке Андрей Борисович Шолохов — кандидат исторических наук).

На этом фоне весьма показательно, что еще 23 марта (почему-то) семинар «Скобелев М.Д. — герой-полководец, Суворову равный» прошел в Московском доме национальностей. Организатором мероприятия выступил Межгосударственный союз городов-героев. Начиналось оно с просмотра документального фильма «Суворову равный», снятого под руководством редактора «Российского военного сборника» кандидата философских наук полковника запаса Александра Евгеньевича Савинкина. А с основным докладом выступили помощник заместителя министра обороны генерал-майор в отставке Александр Владимирович Кирилин, уже многие годы занимающийся скобелевской темой и поиском артефактов тех лет, когда жил и действовал Белый Генерал. В рассказе докладчик сделал акценты на том, что Скобелев был известен не только как непобедимый полководец, но и как талантливый снабженец, градостроитель, геополитик и дипломат. Разумно, ибо об этом знают в меньшей степени.

А посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Евгеньевич Чуров, поведав о том, что делается в России по восстановлению памяти героя среднеазиатских походов и Плевны, сообщил, что одновременно ведется и активная работа по поиску и восстановлению архивных документов, в том числе принадлежавших перу Михаила Дмитриевича, которые были утрачены после его смерти. Но должно помнить и то, что на рубеже 1960-х годов в столицы пяти образовавшихся в 1922 году среднеазиатских союзных республик из московских архивов были переданы ценнейшие документы, связанные с присоединением территорий Средней Азии к Российской Империи. Наверняка на каких-то из них сохранились и автографы Скобелева.

В заключение той встречи, как сообщалось, ее участники «обсудили подготовку мероприятий, приуроченных к 175-летию со дня рождения М.Д. Скобелева». Теперь трудно сказать, было ли в марте «громадье планов», но только в сентябре все они вылились лишь в одно чуть ли не конспиративное «мелкомассовое» мероприятие, описанное выше.

Но да ладно, нюанс. Но вот еще ряд наблюдений. Торжество стартовало в 15.30 — в преддверии окончания рабочего дня. К памятнику Белому Генералу (так, напомним, Михаила Дмитриевича называли за то, что он нередко бросался в пекло боя на белом коне и в белом мундире, и пули его «не брали») пришли лишь те, кто был поблизости, в академии — ее преподаватели и слушатели. Явно — главным образом не по зову сердца, а по приказу. Пусть и так, но — ни одного курсанта, ни единого суворовца и кадета. А из дюжины юнармейцев — в подавляющем большинстве девочки. Словно в насмешку в «президиум» — к подножью монумента — отрядили одного низкорослого мальчика-очкарика, очевидного «ботаника», в компании с двумя юнармейками (одна — ну с очень суровым личиком, другая — вообще взрослая тетя, их «пионервожатая»).

И да ладно бы, что на торжестве не «отметился» кто-либо из представителей Минкульта или московских чиновников. Но и из руководства Минобороны почтить память великого русского воителя Отечества приехать никто не удосужился. А присутствующий здесь начальник Академии ГШ генерал-полковник Владимир Борисович Зарудницкий не напрягся, чтобы сказать пусть не проникновенное, но хотя бы «дежурное» слово по поводу полководца, военную и боевую деятельность которого, стоит полагать, изучают в вузе, выпускающем будущих командармов. Выступил лишь руководитель кафедры истории войн и военного искусства доктор исторических наук генерал-майор Юрий Львович Ботев. «В российской военной истории крайне мало личностей такого крупного масштаба и такой сложной судьбы», — помимо прочего отметил он, подчеркнув, что «вся деятельность генерала Скобелева была основана на чувстве долга перед Отечеством».

А вот чувство долга перед памятью русского полководца, Суворову равному, у нынешнего генералитета, да и у гражданских чиновников, похоже, весьма тускло.

Печально было смотреть на это утлое 40-минутное «торжество наспех». Над ситуацией довлело и то, что сам памятник, находящийся в окружении елей, берез и высоких кустарников, словно специально был установлен здесь, чтобы его мало кто видел. Бронзового Суворову равного как спрятали. Он никак не просматривается ни со стороны академии (отчасти лишь зимой, когда нет листвы), к которой обращен спиной всадника и крупом коня, ни со стороны Ленинского проспекта, от которого отстоит аж метров на 200. Да и кто на него с той авеню будет заглядываться, если там и тротуаров-то нет, одно насыщенное автодвижение?! Любуются «Скобелевым в кустах» разве что обитатели близнаходящихся высоток — с верхних этажей — да случайные прохожие.

С «АЛЕШЕЙ» НАД БОЛГАРИЕЙ

Возможно, некоторый стыд присутствующие испытали после прозвучавших на этом фоне слов чрезвычайного и полномочного посла Республики Болгарии в РФ Атанаса Крыстина о том, что для болгар «память о Скобелеве остается священной»: он продолжает держать те крепы, которые вот уже «много веков связывают наши страны». Тем более что весной этого года в России и не вспомнили, что «была когда-то» русско-турецкая война на Балканах. Болгарский посол напомнил (очень важны акценты в этой его короткой речи, особенно если помнить, что ныне Болгария — член НАТО):

— 3 марта 1878 года после пятивекового османского ига Болгария обрела свою свободу и восстановила свою государственность. Это стало возможным благодаря самоотверженной борьбе болгарского народа и победе России в Русско-турецкой войне. В прошлом году мы отмечали 140-летний юбилей таких знаменательных событий, как бои на Шипке и победоносное окончание важнейшей битвы за Плевну. Именно с Плевненской эпопеей связано имя генерала Скобелева, или Белого Генерала, как его называют по сей день в Болгарии. О героизме скобелевского отряда и о болгарской благодарности героям освободительной войны сегодня напоминают многочисленные памятники и мемориальные комплексы не только в Плевне, но и по всей Болгарии. По сей день имя Белого Генерала остается символом храбрости, мужества и патриотизма.

Такие слова дипломата из страны, входящей в блок НАТО, дорого стоят!

В последние годы в этом балканском государстве только приумножали память об Освободителе Болгарии, как там еще называют русского Белого Генерала. В 2007 году 3,5-метровая и 1,3-тонная конная бронзовая пара его появилась в когда-то освобожденной им Плевне (ныне Плевен; работа народного художника России Владимира Александровича Суровцева и архитектора Виктора Васильевича Пасенко). Она была создана по инициативе Российского общественного комитета по увековечиванию памяти генерала Скобелева, при этом стоимость проекта, технологическую часть которого профинансировал российский Комитет по ядерной энергетике, составила, по оценкам экспертов, 500 тыс. евро. И это при том, что в Плевене с 1957 года имелся бюст военачальника. В 2011 году, по данным Скобелевского комитета, Москва подарила Болгарии еще одну конную статую прославленного полководца высотой уже в 4 метра 90 сантиметров; однако где ныне красуется столь представительная скульптура, не сообщалось, изображений ее в Интернете автору этих строк обнаружить не удалось. 7 сентября 2013 года в центре страны в старинном болгарском городе Казанлык («Город роз») в начале улицы Скобелева был открыт единственный в мире ростовой 4-метровый бронзовый памятник Освободителю Болгарии на гранитной капители (архитектор Венцислав Йочколовский, художник Ангел Спасов). Никогда в стране не переименовывали проспекты, улицы и площади, названные в честь Михаила Дмитриевича, — как, к слову, сохраняются названия и других подобных объектов, названных в память о русских героях Плевны и Шипки — начиная с царя-освободителя Александра II; памятники им регулярно окультуриваются.

Кстати, 30 октября 2014 года посольство Болгарии в России передало в дар музею Вооруженных сил России бронзовый бюст Скобелева, изваянный болгарским скульптором Ангелом Спасовым к 170-летию со дня рождения легендарного генерала, — это была ответная акция «за» подарок 2007 года.

В той или иной близости от памятников Скобелеву в болгарском Пловдиве (например, до Плевена, что на севере страны, 145 км, на северо-восток до Казанлыка — 80 км) возвышается знаменитая на весь мир 11,5-метровая статуя «Алеша» — в честь советского воина-освободителя. Должно помнить, что стратегическая операция сентября 1944 года Красной армии по освобождению Болгарии от немецко-фашистских войск была самой бескровной за все четыре года войны. Во Второй мировой войне София была союзницей гитлеровского Третьего рейха, но болгарская армия не стреляла в вошедшие в страну советские дивизии. Не приходится сомневаться, что этому в большой степени поспособствовал и русский генерал из другой эпохи, а именно — Михаил Дмитриевич Скобелев, изваяния которого болгарам удалось сберечь даже при фашистском режиме.

В самом Пловдиве, втором по величине городе Болгарии, бронзового генерала-освободителя нет. Однако здесь возведены два заметных памятника его матери — Ольге Николаевне Скобелевой, убитой в этих местах 57-летней в 1880 году: во время русско-турецкой войны она возглавляла лазареты Общества Красного Креста на театре боевых действий.

РАВНЫЙ И АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ

Сказанные в Москве слова болгарский дипломат повторил 29 сентября и в деревне Заборово, что на окраине Рязанской области, в 137 км чуть на юго-восток от областного центра (ближе до Липецка — 124 км и до Тамбова — 110 км). Здесь было родовое гнездо Скобелевых, дворянское имение, унаследованное Михаилом Дмитриевичем. И — семейный склеп рода, в котором были упокоены родители полководца, а позже и он сам, «нашедший смерть не в бою, но в мирной Москве» на пути сюда 7 июля (25 июня) 1882 года (село тогда называлось Спасское). Сегодня здесь достойный мемориальный комплекс, посвященный ему, который развивается.

В отличие от Центра на рязанской земле куда как значимее отметили юбилейную годовщину своего именитого земляка. Накануне в самой Рязани (здесь еще в 1995 году на аллее имени Скобелева был установлен его бюст, правда, место это далековато от центра города) прошел III патриотический форум «Наука побеждать» — тематическая международная научно-практическая конференция «М.Д. Скобелев: история и современность». На ней были обнародованы новые изыскания исследователей о личности и непреходящих славных деяниях Белого Генерала. А в сам день рождения героя торжества с участием губернатора Николая Викторовича Любимова прошли непосредственно в Заборово. От имени главы государства и себя лично почтить память выдающегося россиянина сюда также прибыл полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Олегович Щеголев. К этому дню родовое скобелевское гнездо, восстановление которого начали энтузиасты с конца 1980-х годов, приросло восстановленным «малым домом» уничтоженной в годы советской власти усадьбы. За пятилетку, что прошла с прошлого, 170-летнего юбилея генерала, были планы одновременно возвести и «большой дом», двухэтажный, оборудовав его внутри как культурный и научный, отчасти гостиничный комплекс, но их нарушил перманентный финансовый кризис.

Цитировать губернатора и полпреда не станем: оба повторили известные всем вещи. Стоит разве что отчасти оспорить слова Любимова о том, что «рязанцы первыми вернули имя Скобелева российской общественности и многое сделали для того, чтобы сохранить память о великом полководце». Это не совсем так. Хотя, действительно, еще в 1958 году во исполнение распоряжения Рязанского облисполкома о благоустройстве могилы Скобелева она была мало-мальски по-христиански окультурена. Но тем дело и закончилось. По-настоящему же за место «последнего приюта» великого русского полководца взялись только за год-два до развала СССР — и отнюдь не рязанские власти, а студенты-энтузиасты Российской академии живописи, ваяния и зодчества, открытой в 1987-м в Москве выдающимся художником Ильей Сергеевичем Глазуновым. Именно они установили на церковном кладбище памятный крест из крепчайшего дубового кряжа в честь «ветеранов Великой освободительной войны 1887−1878 годов». И именно они начинали раскопки на месте ушедшей в землю сгоревшей усадьбы генерала. Именно эти юноши и девушки нашли место захоронения его любимого коня, который пережил хозяина на много лет. Оно теперь обозначено табличкой с мраморной плиткой с высеченной на ней надписью: «Белый жеребец ахалтекинской породы Геок-Тепе (около 1875−1910)». А уж потом вновь активно подключились и рязанцы — краеведы и патриоты своей земли, пробудив и местные власти, и нынешних «односельчан» Скобелева. Сообща, конечно, сделали немало, чтобы это место действительно стало не памятником варварству и вандализму, а «военному гению с русским сердцем». Хотя на наш, авторов данной статьи, взгляд, отдельную небольшую экспозицию, посвященную разграблению и разрухе «скобелевского гнезда», можно было бы в местном музее создать — для поучительности.

Помощник замминистра Александр Кирилин в очередной раз подарил музею подлинные документы эпохи Михаила Дмитриевича.

Стоит отметить, что за час до появления в Заборово главы региона и федерального округа участвовали в открытии представительной конной скульптуры на постаменте в местном райцентре — поселке городского типа Александро-Невский, что в 32 км от скобелевской вотчины, который дает и одноименное название этой административной рязанской окраине. Белое покрывало было сдернуто с бронзового князя Александра Невского, о чем местные жители чаяли с 2012 года, инициируя создание монумента и собирая на него спонсорские и народные пожертвования, вылившиеся в необходимую сумму 2,5 млн руб. Тогда, в 2012-м, району вернулось его историческое название (с 1929 года он именовался Ново-Деревенский).

Победитель шведов на Неве и псов-рыцарей на льду Чудского озера в здешних местах никогда не княжил. И даже не проезжал их по пути в Сарай-Бату — столицу Золотой Орды на нижней Волге. Но во второй половине 1860-х вновь образованную здесь железнодорожную станцию, названную сперва Раненбург, переиначили почему-то в Александро-Невскую. Автор творения, рязанский скульптор-самородок Олег Николаевич Седов, поблагодарил власти «за такую дерзость — поставить конную статую в районном центре». И впрямь: пгт Александро-Невский — довольно компактный, в нем ныне не проживает и 3,8 тыс. человек — и теперь городишко, возможно, единственный такой в России, где есть подобный величественный конник в бронзе. С возведением долгожданного семиметрового (с постаментом) изваяния теперь намерены переименовать и улицу Колхозную, которую украсил славный всадник, — в Невскую. А вот тут не поспешно ли: Невская — это от названия реки Невы; почему — не Александра Невского, что было куда логичнее, корректнее, весомее?

Такое соседство Александра Невского и Михаила Скобелева явно символично. И оно тем более значимо, что находится в российской глубинке. И более чем 11,3 тыс. жителей, которые проживают в районе, очень даже могут гордиться тем, что «на них» и всего на 833 кв. км площади административной единицы приходится аж два великих полководца России. Подобного точно нигде в России больше нет!

Досадно лишь, что в самой Рязани к 175-летию Скобелева тяп-ляповским методом подновили находящийся в одном из микрорайонов областного центра возвышающийся на двухметровом постаменте бюст полководца в парадной форме. Что называется, уважили. Возмущенный таким отношением, некий «народный корреспондент» даже прислал в местную интернет-редакцию «Pro Город» видео об этом «ремонте» памятника народному русскому герою. Издалека еще ничего, а вблизи явно видно качество оных косметических стараний — грубые шлепки цемента в попытках поскорее пришпандорить отслаивающиеся гранитные плитки на подножье композиции. В целом создается впечатление, что кто-то попытался имитировать ремонт, не вооружившись желанием сделать это на совесть. «На фоне пышных мероприятий, прошедших в области в честь генерала Скобелева, такая работа выглядит очень любопытно», — удручающе резюмируется на сайте.

ВИРТУАЛЬНЫЙ СКОБЕЛЕВСКИЙ КОМИТЕТ

Описанное нами — это и есть все мероприятия в рамках «всероссийского» празднования 175-летней годовщины Михаила Дмитриевича Скобелева. Любой, кто даже шапочно знаком с биографией этого великого ратника земли русской, однозначно скажет, что Суворову равный явно не заслуживает подобного отношения к памяти о нем!

Поэтому поражает, что в более чем пятимиллионном Санкт-Петербурге, где родился Михаил Дмитриевич, не нашлось никого, кто бы выступил с инициативой хоть как-то обозначить знаковую дату — хотя бы так, как это символически сделали в Москве. Пять лет назад собирались с речами у мемориальной доски полководца, установленной 11 апреля 2007 года на фасаде Комендантского дома Петропавловской крепости (инициаторами действа выступали Скобелевский комитет и Государственный музей истории Санкт-Петербурга). И ведь какие амбициозные планы тогда озвучивали! Ратовали за то, чтобы Ленин-Ильич на броневике на площади Финляндского вокзала Северной столицы уступил место конному монументу «гения русского воинства» — столь же издалека обозримый, как снесенный в 1918 году скульптурный ансамбль в Москве. К нынешней годовщине полководца затихло, как не бывало.

Что касается Международного скобелевского комитета, то возглавляющий его небезызвестный летчик-космонавт (пощадим ради уважения имя этого в почтенных годах дважды Героя Советского Союза), тоже не проронил ни слова. Да и есть ли он, этот комитет как таковой? Каких-то выходов на него в Сети не наблюдается, а последние выступления председателя относятся к 2013 году, когда он деятельно боролся за установление в Москве памятника великому русичу (тогда его интервью вышло и в «НВО»). Возможно, приболел. Но что же — зам, члены, руководители филиалов в некоторых регионах?..

Есть смысл показать, что имя Михаила Дмитриевича Скобелева при всей описанной нами здесь вроде бы активности вокруг него на самом деле предается в наши дни новому забвению. В последующих публикациях мы покажем это и предложим, как конкретно можно было бы изменить эту неприглядную (если не сказать позорную) ситуацию. Дабы через пять лет — к 180-летию Суворова равного — выйти на более высокий уровень чествования этого славного воителя Государства Российского.

https://www.ng.ru/content/articles/630 728/