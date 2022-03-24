Дорогие о Господе отцы, братья и сестры !

В эти страшные дни, когда потоки крови смешиваются с потоками лжи и лукавства, нам, христианам, недопустимо поддаваться духу войны.

Дух войны требователен. Он требует разделяться на партии. Требует ненавидеть.

Мы, христиане, должны понимать: злоба, которой горит война — злоба адская. Враг Божий упивается не столько человеческой кровью, сколько человеческим озлоблением и разделением. Диавол ничего так не хочет, как отделить человека от его ближнего, от Церкви и от Христа.

И в этом нет ничего нового. Перед началом Великого поста, в мясопустную субботу Господь предупредил нас: «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть .. восстанет народ на народ, и царство на царство .. тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга .. и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется» (Мф 24:6−13; Лк 21:8−36).

Впереди суд праведный, всеобъемлющий, Божий. Где память об этом утеряна, там быстро и легко судят — и это тоже война, извечная война диавола против Бога.

На чью сторону мы должны встать?

Это слово обращено и к тем, кто уже несёт здесь церковную ответственность, и к новоприбывшим.

Германская Епархия — это наша местная Церковь. В неё вливаются как священники, так и верующие разных национальностей: украинцы, русские, белорусы, карпатороссы, евреи, «русские немцы"-переселенцы, и здешние «коренные» немцы, греки, молдаване, сербы, грузины, поляки, чехи, венгры. Каждый из нас любит свою родину. Но Всемилостивый Господь объединил нас, призвал созидать церковную жизнь этой епархии, во спасение нынешнего и будущих поколений православных христиан в этой стране. Здесь мы должны быть народом Божиим, служа единому Богу.

Если же мы допустим, чтобы это служение разделялось по национальному признаку, мы совершим тяжкий, тягчайший грех — раздирание живого единого Тела Церкви.

Именно этого раздирания, разделения хочет — и всё настойчивей требует от нас князь мира сего.

Мы помним, что и от Христа требовали, чтобы он выступил политическим лидером и поразил оккупантов. Чтобы Он отделил Себя от захватчиков-римлян и сделался Богом не всех людей, а одного страдающего народа. И когда Он не оправдал этих — как казалось тогда многим и многим, заслуженных, праведных политических ожиданий и требований — мы помним, что̀ сделали с ним те, кто эти требования предъявлял.

Всегда политика предполагает разделение на своих и чужих. А бескровная жертва Христова приносится «о всех и за вся».

Если мы в сердцах своих не согласны с этими словами «о всех и за вся» — можем ли мы причащаться? Христиане ли мы?

Хотя бы на минуту поднимем духовные очи горѐ. Задумаемся о невидимом ангельском мире. Связь с этим миром Церковь особо отмечает на Литургии: Малый вход; Херувимская песнь; «Свят, свят, свят..».

Но ведь ангельский мир не ограничен стенами храма. Даже в грохоте боя, под пулями и под бомбами, где кажется, будто ад царствует безраздельно, каждому воину сопутствует его Ангел, заботится, бережёт человека, болеет о нём и скорбит. Демоны как слуги диавола стремятся своей ненавистью погубить человеческие тела и, главное, души. Ангелы, благовестники Христовы, стремятся своей любовью спасти — каждого воина, на какой стороне он бы ни воевал. И вот пронзает боль за стоящих в храме матерей, жен и сестер воинов, за спасение и упокоение которых молимся — воинов обеих сторон.

Чему мы откроем наши сердца — любви или ненависти? С кем мы в этой подлинной битве?

Если мы христиане — отвергнем чуждый Христу дух войны.

Да воцарится в наших сердцах мир — тот единственный истинный мир, который уже принес с Собою Спаситель.

Последуем апостольскому призыву: «Не давайте место дьяволу .. Трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены … Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.» (Еф 4:28−32).

Будем твёрдо веровать слову Христову:

«Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мiре будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мiр.» (Иоан 16:33).

Аминь.

Родительская суббота, поминовение усопших

6/19 марта 2022

+ Марк,

митрополит Берлинский и Германский

https://www.synod.com/synod/pdf/3metmarksermontimesofwar22.pdf