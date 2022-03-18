36 Псалом Царя Давида всем верным в утешение

Традиционно в скорбные дни на Руси русские люди всегда читали Псалтирь и пели богодухновенные псалмы Царя Давида. «Утешение принимай из святых псалмов», — говорил Святитель Тихон Задонский. «Боговдохновенные песнопения Давида руководят всех к молитве, преданности к Богу, славословию и благодарению Бога за всё; они просвещают, питают, услаждают и укрепляют души верующие; прогоняют невидимых врагов, врачуют страсти душевные, научают любить Бога и хранить Его заповеди, молиться за всех и непрестанно возноситься к Богу; и сладость их, польза их для душ благочестивых неисчислима..», — вторил ему святой праведный Иоанн Кронштадский.

В эти непростые для России времена мы предлагаем нашим читателям синодальный перевод 36 псалма Царя Давида:

Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие,

ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут.

Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину.

Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего.

Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит,

и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.

Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.

Перестань гневаться и оставь ярость; не ревнуй до того, чтобы делать зло,

ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю.

Еще немного, и не станет нечестивого; посмотришь на его место, и нет его.

А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира.

Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими:

Господь же посмевается над ним, ибо видит, что приходит день его.

Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем:

меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся.

Малое у праведника — лучше богатства многих нечестивых,

ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь.

Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек:

не будут они постыжены во время лютое и во дни голода будут сыты;

а нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут.

Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает,

ибо благословенные Им наследуют землю, а проклятые Им истребятся.

Господом утверждаются стопы такого человека, и Он благоволит к пути его:

когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку.

Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба:

он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет.

Уклоняйся от зла, и делай добро, и будешь жить вовек:

ибо Господь любит правду и не оставляет святых Своих; вовек сохранятся они; [а беззаконные будут извержены] и потомство нечестивых истребится.

Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек.

Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду.

Закон Бога его в сердце у него; не поколеблются стопы его.

Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его;

но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим.

Уповай на Господа и держись пути Его: и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю; и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь.

Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву;

но он прошел, и вот нет его; ищу его и не нахожу.

Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир;

а беззаконники все истребятся; будущность нечестивых погибнет.

От Господа спасение праведникам, Он — защита их во время скорби;

и поможет им Господь и избавит их; избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают.