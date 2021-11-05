Карули (или Карулья) — одно из самых аскетических и опасных мест на Святой Горе Афон из-за своей труднодоступности. Находятся они на южной скалистой оконечности Афонского полуострова, на крутых и пустынных скалах, где передвигаться можно лишь при помощи канатов и цепей. Отсюда и название «Карулья» (с греч. катушки, канаты, цепи). При их помощи монахи передвигаются скальными тропами и поднимают на верх провизию. Насельники живут в келлиях (всего 12 келий, построенных преимущественно в 17 веке) и даже пещерах. Территория эта и расположенные здесь келлии принадлежат Великой Лавре.

На Карулях с древних времен подвизались строгие монахи-отшельники, ищущие спасения в уединении и молитве. Их келлии лепятся к вертикальной поверхности скал на небольших каменистых уступах и в скальных расселинах, которые издали напоминают птичьи гнезда. Там же можно увидеть и просто пещеру, обустроенную под монашескую обитель.

Пещеры находятся примерно на 75-метровой высоте над уровнем моря, туда легко долетают только птицы, а человеку приходится добираться с трудом. Голые отвесные скалы над морем оканчиваются пропастью. Чтобы не сорваться вниз, к скалам прибиты цепи, на перепадах обустроены веревочные лестницы. По ним и передвигаются затворники, держась за цепи, чтобы не сорваться в пропасть.

Часть Карулий, отрезанных от внешнего мiра непроходимым ущельем, называют Μεσα (внутренние) или Φριχτα (ужасные) Καρουλια. Пройти на Ужасные Катушки (если перевести на русский) можно только спустившись по цепям и лестницам около ста метров по ущелью, а потом пройти столько же по отвесной скале, держась за вбитую цепь. Известно немало несчастных случаев, когда монахи на таких труднопроходимых тропах обрывались в пропасть, но, чудом Божиим, некоторые из них оставались живы. В этой местности также водится немало ядовитых змей.

Условия Карули суровые: летом здесь сильный зной (до 50 градусов), а зимой скалы продувает холодный ветер с моря. Особые трудности возникают из-за отсутствия питьевой воды в период летней засухи. Но все трудности монахи-отшельники претерпевают с Божией помощью. Даже рыбу они научились ловить со скал, а в засуху — собирать для пития дождевую воду.

По своему составу карульские насельники — это в основном представители славянских народов — русские и сербы… По расхожему мнению, греческие монахи не стремятся жить в этом скиту, поскольку там очень тяжелые для них условия. В ХХ веке известными русскими старцами здесь были затворники иеросхимонах Феодосий и его ученик Никодим Карульские.

Особенно много здесь подвизалось русских отшельников в 30-е годы ХХ века, после трагических событий 1917 г. в России. Их было около 40.

Так одно время на Карулях спасался русский старец иеросхимонах Тихон (Голенков) — духовный наставник известного старца прп. Паисия Святогорца (Езнепидиса). Архимандрит Софроний (Сахаров) — ученик святого старца Силуана Афонского тоже одно время подвизался на Карулях.

Другой известный русcкий карульский подвижник — иеросхимонах Никон (Штрандтман). Его крестным отцом был император Александр II, а родной брат был послом Российской империи в Сербии. Сам он — был адъютантом Великого князя Андрея Владимировича, участник Русско-Японской и Первой мировой войн, полковник Белой армии, владел пятью языками. Оказавшись на эмиграции, принял в Сербии монашество и в 1930-е годы ушел на Афон. Здесь он стал строгим карульским затворником. Отошел ко Господу в 1963 году в возрасте 88 лет.

Несмотря на невыносимые условия для жизни на Карулях, многие русские карулиты-отшельники отличались долгожительством. Так русский схимонах Нил прожил около 100 лет. Он был молитвенником-исихастом. Почувствовав час своей кончины, он сам приготовил себе могилу и в ней отдал свою душу Господу.

Еще один русский подвижник-карулит — старец Парфений. О нем все говорили, что был он княжеского рода и состоял в родственных отношениях с династией Романовых, в детстве дружил с будущим греческим королем Георгом II. Однако оставив высший свет, он тайно ушел на Святую Гору, где променял дорогие княжеские одеяния на рваный отшельнический подрясник и десятки лет подвизался в карульских пещерах, никому не раскрывая, кем был на самом деле. Тайну его личности так и не удалось открыть. Ведя скромный и сокрытый от чужих взоров образ жизни отшельника, он и ушел из жизни тихо и скромно. После смерти старца в его келлии подвизался русский иеросхимонах Серафим, родом с Дальнего Востока, эмигрировавший из России после поражения Белой армии. Скончался он в 1981 году.

Выдающимся русским подвижником-карулитом был иеросхимонах Феодлосий (Харитонов). Окончив Казанскую духовную академию со степенью магистра богословия, он одно время был надзирателем в Симферопольской духовной семинарии, а затем пять лет — инспектором в Вологодской семинарии. В начале ХХ века ушел на Афон. Здесь принимал участие в обосновании ошибочности имябожнического учения, за что был высоко оценен многими видными православными иерархами. Его труды были оценены императором Николаем II, а от Святейшего Синода пожалована грамота и передан в благословение образ Всемилостивого Спаса.

Старец Феодосий составил основательный труд в защиту православного юлианского календаря. Переписывался со многими видными иерархами, в частности с митрополитом Антонием (Храповицким) и другими. Имел многих учеников. Почил на 70 году жизни в 1938 году.

Его учеником был другой известный старец — Никодлим Карульский. Офицер царской армии, после революции он пешком ушел на Афон. Здесь стал духовным сыном старца Феодосия Карульского, а после его смерти принял на себя старческое руководство над его учениками. Схимонах Никодим имел большое влияние на русское зарубежье, к нему приезжали за советом русские эмигранты, белые офицеры и представители интеллигенции из разных стран мира, со многими он общался в письмах. Отошел ко Господу в 1984 году.

Русский схимонах Вафусий после революции подвизался на самом краю Карули в келье, напоминавшей по внешнему виду ласточкино гнездо. В этот же период на Карулях подвизались схииеродиакон Софроний и схимонах Досифей, приехавший на Афон по благословению святого праведного Иоанна Кронштадтского, и многие другие.

Таким образом русские подвижники-отшельники карульских келлий и пещер — это неотъемлемая и славная часть тысячелетнего русского афонского наследия.

https://afonit.info/biblioteka/russkij-afon/russkie-startsy-otshelniki-na-karulyakh