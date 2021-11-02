Визит Константинопольского патриарха Варфоломея в США будет иметь последствия с точки зрения Турции и стран региона. В рамках программы визита, который стартовал 23 октября и продлится до 3 ноября, патриарх встретился с президентом США Джо Байденом и госсекретарем США Энтони Блинкеном (Antony Blinken). На встрече с Байденом Варфоломей пожаловался на положение, в котором находится патриархат в Турции. Заявил, что Халкинская богословская школа на острове Хейбелиада должна быть вновь открыта. Призвал США помочь. Подверг критике позицию Русской православной церкви по Украине. Заявил, что Фенер (Турецкий вариант названия исторического района Стамбула, на территории которого расположена резиденция Константинопольского патриарха. — Прим. ИноСМИ.) как «старший брат» других православных церквей несет ответственность за руководство над ними. Заручившийся поддержкой Байдена и Блинкена Варфоломей назвал президента США «лидером, который обладает верой и видением».

Визит Варфоломея в США спустя 12 лет и его встреча с Байденом демонстрируют прояснение позиций США и Фенера по отношению к Турции и региону. Обобщим причины этого.

Хотя Константинопольский патриархат называет себя «старшим братом», он не обладает абсолютным авторитетом в православном мире. У него нет таких полномочий, как у Ватикана в католическом мире. В православном мире существует 14 (или 15) независимых (автокефальных) церквей. Константинопольский патриархат считается «первым среди равных». Хотя остальные церкви называют Фенер «старшим братом», никто из них не признает его лидерства в подлинном смысле. Неправославное руководство США пытается сделать Фенер настоящим лидером православного мира.

Напряженность США — Россия

США с 1940-х годов используют Константинопольский патриархат для подчинения своему влиянию православных народов Восточной Европы и Балкан. А для более эффективного применения этой политики хотят, чтобы другие православные патриархаты признали его лидером. С этим связано и давление на Турцию с целью «признать Фенер экуменическим». В данном случае слово «экуменический», означающее «вселенский», подразумевает признание Фенера в качестве лидера всех православных. Турция же в рамках Лозаннского договора считает Константинопольский патриархат религиозным институтом греческой православной общины на своей территории и не хочет, чтобы Фенер получил полномочия подобно Ватикану.

Московский патриархат, с которым Фенер сталкивается больше всего в православном мире, говорит: «Мы уважаем Фенер, но у нас самая большая православная община в мире. Сотни лет мы помогали Фенеру. Пусть Фенер не разыгрывает перед нами старшего брата». Три года назад Константинопольский патриархат объявил о вхождении Украины в его юрисдикцию. Это привело к разрыву отношений с Москвой. В православном мире решение Фенера не поддержали. Однако Россия занимает более жесткую позицию по отношению к Фенеру. С точки зрения Москвы, эти события являются частью стратегии США по ее окружению. Байден в этом вопросе выступает за более активную политику, нежели администрация Трампа. Константинопольский патриарх одним из первых поздравил Байдена с избранием на пост президента.

Открытие Халкинской богословской школы на острое Хейбелиада станет шагом, который выйдет за рамки подготовки православных священнослужителей и усилит притязания Фенера на экуменизм. В этой школе турецкие власти не смогут должным образом контролировать Фенер. Здесь будут учиться кандидаты из других православных стран, что и усилит претензии на вселенский статус. Ведь школ по подготовке священников в мире предостаточно.

Если Фенер будет официально признан экуменическим, требование турецкого гражданства в отношении патриарха и других священнослужителей отменится. А это будет означать формирование в Турции государства в государстве, которое Турция не сможет контролировать и которое будет вмешиваться в политику окружающих православных стран. Байден дал понять, что зажег зеленый свет этому процессу.

Дениз Берктай

https://inosmi.ru/politic/20 211 102/250825342.html