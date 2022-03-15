В ответ на послание от 2 марта 2022 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил исполняющему обязанности генерального секретаря Всемирного совета церквей протоиерею Иоанну Сауке письмо, посвященное драматическим событиям на Украине.

Исполняющему обязанности Генерального секретаря Всемирного Совета Церквей протоиерею Иоанну Сауке

Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Иоанн!

Благодарю Вас за письмо от 2 марта. Знаю Вас уже много лет как преданного служителя Церкви Христовой и неустанного работника на ниве просвещения и обучения молодых поколений. Высоко ценю Ваши труды в качестве исполняющего обязанности Генерального секретаря Всемирного совета церквей, направленные на созидание согласия и взаимного уважения между представителями различных христианских конфессий.

В 1961 году наша Церковь вступила в ВСЦ, приняв обновленный базис Совета, в котором ВСЦ определялся как «содружество Церквей», и Торонтскую декларацию, где утверждалось, что «Всемирный Совет Церквей не может быть инструментом какого-либо одного вероисповедания, какого-либо одного конфессионального богословского направления или школы. Церкви-члены должны уважать друг друга, помогать друг другу и воздерживаться от действий, наносящих ущерб другим Церквам-членам».

С 1983 года среди приоритетных направлений деятельности ВСЦ была выдвинута программа включения Церквей-членов в процесс признания общей ответственности за справедливость, мир и целостность творения в мировом сообществе. То есть членство в ВСЦ, диалоги, равноправные дискуссии и сотрудничество со всем христианским миром не только были проявлением нашего служения делу примирения между людьми, но и давали нам уверенность в солидарности и поддержке всемирного христианского братства.

Сейчас молитвы и мысли миллионов христиан во всем мире связаны с драматическими событиями на Украине.

Вы знаете, что конфликт начался не сегодня. Убежден, что виновники его — не народы России и Украины, которые вышли из единой Киевской купели Крещения, объединены общей верой, общими святыми и молитвами, связаны единой общей исторической судьбой.

Истоки противостояния следует искать во взаимоотношениях стран Запада и России. Когда наступили 1990-е годы, России было обещано, что ее безопасность и достоинство будут уважаться. Однако со временем силы, открыто рассматривающие Россию как врага, вплотную подошли к ее границам. Страны блока НАТО наращивают год за годом, месяц за месяцем свою военную мощь, не обращая внимания на опасения России, что это оружие однажды повернется против нее.

Причем политические силы, ставящие своей целью сдерживание России, не собирались воевать с ней своими руками. Они планировали использовать другие средства: попытались сделать врагами братские народы — русских и украинцев. Они не жалели ни сил, ни средств, накачивая Украину оружием и военными инструкторами. Но самое страшное — это не оружие, а попытка «перевоспитания», ментальной переделки украинцев и живущих там русских во врагов России.

Той же задаче соответствовал и учиненный в 2018 году Константинопольским Патриархом Варфоломеем церковный раскол, который нанес удар по Украинской Православной Церкви.

Уже в 2014 году, во время кровавых событий на киевском Майдане, появились первые жертвы. ВСЦ выразил свою обеспокоенность происходившим. Тогдашний генеральный секретарь Совета Олаф Фюксе Твейт писал 3 марта 2014 года: «Нас беспокоит развитие ситуации на Украине, которая подвергает смертельному риску множество невинных жизней. и словно ветер „холодной войны“ угрожает подорвать способность международных сообществ решать сообща важнейшие вопросы, требующие принципиального и коллективного ответа».

Тогда же начался вооруженный конфликт на Донбассе, население которого отстаивало свое право говорить на русском языке, требовало уважения к своей исторической и культурной традиции. Но голоса людей не были услышаны, как и не были замечены в западном мире тысячи погибших жителей Донбасса.

Этот трагический конфликт стал частью большой геополитики, главной целью которой является ослабление России.

Теперь руководители западных государств накладывают такие экономические санкции на Россию, которые нанесут вред всем. При этом они, не стесняясь, говорят, что стремятся принести страдания не только руководителям или военачальникам России, а именно русскому народу. Невиданными темпами распространяется по западному миру русофобия.

Непрестанно молюсь о том, чтобы Господь силою Своею содействовал скорейшему установлению прочного мира, основанного на справедливости. Прошу Вас и наших братьев во Христе, объединенных в Совете, разделить с Русской Православной Церковью эту молитву.

Выражаю надежду, дорогой отец Иоанн, что ВСЦ, как это было на протяжении всей его истории, сможет и в нынешнее трудное время оставаться площадкой для непредвзятого диалога, свободного от политических предпочтений и одностороннего подхода.

Господь да сохранит и спасет народы России и Украины!

С отеческой любовью

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

http://www.patriarchia.ru/db/text/5 907 942.html