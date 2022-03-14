3 марта — национальный праздник Болгарии, установленный в честь заключения Сан-Стефанского мирного договора, увенчавшего победу России в войне против Османской империи 1877−1878 гг., в результате которой болгарский народ был освобожден от почти пятивекового рабства. 11 марта (27 февраля по ст. стилю) Великий князь Главнокомандующий Николай Николаевич обратился к русским воинам с воззванием.

«Доблестные войска вверенной мне Армии!

Святое дело, возложенное на вас Государем Императором, исполнено. В знаменательный для нас день, 19 февраля с.г., Турция подписала мир, по которому миллионы христиан после векового рабства освободились из-под мусульманского ига. Великая цель эта, вековые стремления наших предков достигнуты беспримерною храбростию вашею и тем мужеством и настойчивостью, с которой боролись вы с врагом, с трудами, лишениями и с самой природою.

Смело и откровенно скажу: вы сделали все, что только в силах человеческих! Не мне благодарить вас — вас благодарит вся Россия. Из рода в род пойдет рассказ про подвиги ваши. Вся Русь с гордостью будет вспоминать о славных сынах своих. Как прошли они тысячу верст в самую распутицу, таща на своих плечах орудия, обоз, понтоны, и надвинулись грозною тучею к Дунаю. Как на утлых ладьях оцепили броненосцев, взрывали их на воздух, топили их. Как лебедями переплыли через синий Дунай, с налета взяли штурмом крепость Никополь, орлами взлетели на Балканы, свили там неприступные для врага гнезда на Шипке, Ханкиое и Тырнове и сделали набег на самое сердце Турции. Как затем с беззаветным геройством, выжидая новые силы из России, отбивались от разъяренного врага впереди Тырнова, и особенности, на вершинах Балкан, на Шипке, где, кроме борьбы с врагом, безропотно, на удивление всего света, как сказочные герои, перенесли самые тяжелые испытания суровой непогоды. Как богатырями бились под Плевною, не ослабевая в дни тяжелых испытаний, теряя тысячи товарищей, и как затем, затянув в кольцо целую неприятельскую армию, принудили ее после отчаянного боя положить оружие. Как в то же время на Янтре и Ломе, перед твердынями Рущука и Разграда, в течение более полугода железною грудью заслоняли собою всю прочую армию и, несмотря на все упорство врага, не уступили ему ни одной пяди земли. Как потом, не взирая на суровую зиму, когда во всем свете полагали, что в это время военные действия немыслимы, перешагнули в Араб-Копак, через Троянов перевал, и у Шипки через Балканы, таща по пояс в снегу, через скалы и пропасти орудия и обозы, и не только взяли Софию, Карлово и Казанлык, но и полонили целую армию на Шипке. Как затем неудержимою лавиною хлынули с гор в долину Марицы, разнесли последнюю армию турок под Филиппополем, отняли всю ее артиллерию, загнали к Эгейскому морю, заняли вторую столицу Турецкой империи — Адрианополь и подошли к самым стенам Царьграда. Как грозною тучею подвинулись на Рущук, Разград, Базарджик, Варну, Шумлу и заставили врага, по одному почерку пера, очистить первоклассные крепости свои: Видин, Рущук и Силистрию. Как помогали румынам, сербам, черногорцам рядом с вами победоносно бить закоренелого векового врага и завоевать себе независимость. Как, наконец, с грозным криком русского «ура» в виду Царьграда приветствовали заключенный славный для России мир. Доблестные войска! Вы достойно отомстили врагу за Севастополь, за десятки тысяч павших 25 лет назад русских воинов. Слава вам, слава нашей матушке России! Слава Державному Отцу ее. Но не возгордимся мы. Что значили бы наши силы, наши жертвы, если бы не помощь Всевышнего. В нашем святом деле десницею Своею Он вел, Он хранил нас. Его-то мощной силе отнесем успехи наши и скажем: «Не нам, не нам, а Имени Твоему».

Этот документ дает представление не только о ходе войны и некоторых трудностях, которые преодолевала русская армия, сражаясь за свободу болгарского народа. В нем ярко отразилась традиция служения общему национальному идеалу, характерная для российского общества дореволюционного периода. Главнокомандующий называет эту войну святым делом. И это не фигура речи. Именно так ее воспринимало общество, объединенное общим порывом освободить своих братьев по вере и возродить их к новой государственной и духовной жизни. Осознание того, что война ведется за святое и правое дело, благословенное Богом, придавало воинам силу и уверенность в победе. Православие было не только религиозной ценностью русского народа, но и его политическим мировоззрением, которое предопределяло особое восприятие мира и иной, чем у западных европейцев тип государственности и культуры. «В Европе выгода — у нас жертва», — писал Ф.М. Достоевский.

Только Россия последовательно отстаивала идею независимости славянских народов, в то время как европейские державы, рассчитывая добиться своего доминирования на Балканах, помогали Османской империи щедрыми денежными субсидиями, оружием, военными консультантами. Они не только ставили под сомнение факты бесчеловечных истязаний и массовых убийств десятков тысяч славян, объявляли кровавые события «русскими провокациями», но и открыто защищали право турок истреблять славян в ответ на их восстания против рабства.

После кровавой бойни, учиненной турками в ходе подавления Апрельского восстания в Болгарии (только в июле 1876 г. было вырезано более 40 тысяч человек), первый глава Болгарской Православной Церкви экзарх Анфим I подал Константинопольской комиссии европейских держав меморандум о массовых зверствах в отношении болгар с требованием предоставить Болгарии автономию. Одновременно он направил своих эмиссаров в европейские столицы с просьбой о защите болгарского населения, а через митрополита Санкт-Петербургского Исидора передал личное письмо Императору Александру II, в котором просил о спасении болгар от истребления. Турецкие власти потребовали, чтобы болгарский экзарх отозвал свой меморандум, а когда тот отказался, они выслали его в Малую Азию, где он подвергался истязаниям и находился в заточении вплоть до освобождения Болгарии. Неудивительно, что те, кто пытается представить турецкое иго мирным сожительством, старательно обходят документы, связанные с судьбой болгарского экзарха, его меморандумом и вояжем его посланников по европейским столицам.

Выслушав вопиющие факты о массовых убийствах и истязаниях болгарского населения турками, министр иностранных дел Великобритании заявил болгарам, что проблема сложная, поскольку «у международной политики есть свои интересы и требования». В других столицах выразили сочувствие, но открыто заявили, что объявлять Турции войну не будут. Российский же император просто написал на письме болгарского экзарха свою резолюцию: «Освободить Болгарию». Он понимал, что промедление грозило самому существованию болгар как этнокультурной общности.

Исчерпав все возможности мирным путем принудить турецкие власти изменить положение подвластных христиан и увидев поддержку своего народа, который жаждал отдать долг единоверцам, сыгравшим важную роль в распространении христианства на Руси и кириллицы, Александр II начал войну, считая ее своим христианским долгом. Освобождение порабощенных единоверцев было вековым стремлением русских государей. Так же как и его предшественники, Император считал задачу сохранения Вселенского Православия высшей установкой царского служения. Российский генеральный штаб получил приказ «вырвать из власти турок Болгарию». Нет ни одного документа, подтверждающего стремление России к территориальным захватам. Именно нравственный императив, был стержнем российской политики на Балканах, это была война за освобождение братьев по вере.

В условиях еще не завершенной военной реформы Россия в одиночку оказалась лицом к лицу с противником, который был оснащен первоклассными английскими винтовками, новейшим французским вооружением. Вопреки нормам международного права, турки применяли разрывные пули, проявляли чудовищную жестокость в отношении раненых, отрезая им носы, уши и головы, чиня массовые зверства над болгарским населением. Генералы султана следовали указаниям английских военачальников, а в турецкой армии под мусульманскими именами воевали консультанты из стран «цивилизованной Европы». При этом европейская печать выливала на Россию потоки бездоказательных обвинений и откровенной клеветы. Английская эскадра вошла в Мраморное море, когда русская армия была в ста километрах от турецкой столицы. Англия, Германия и Австро-Венгрия пригрозили восстановлением коалиции времен Крымской войны и объявлением войны. Однако главная цель была достигнута: Турция признала независимость славянских государств на Балканах. Болгария вернулась на политическую карту мира.

Высоко оценивая значение подвига русских солдат, Главнокомандующий был убежден, что потомки навсегда сохранят память об этой великой победе и будут гордиться славой своих предков. Увы! После октября 1917 г. эта героическая страница русской истории была вымарана и замалчивалась в течение нескольких десятилетий. История Освободительной войны 1877−1878гг. была обречена на замалчивание и фальсификацию, потому что она яркое свидетельство того, как русский народ сплотился в единый духовный монолит вокруг своего царя и последовал евангельскому завету «Больше сия любви никто не имеет, кто душу положит за други своя». Освободительная война была воплощением традиции, сложившейся в результате тысячелетнего опыта русской истории, которую большевики сознательно уничтожали. Разрушению подлежал и национальный пантеон памяти: уже в 1918 г. были уничтожены все памятники, воздвигнутые в честь героев войны 1877−1878гг., воинские мемориалы, осквернена могила легендарного «Белого генерала» М.Д. Скобелева. Часовня-памятник гренадерам-героям Плевны в Москве, построенная на народные деньги, была разорена и превращена в общественный туалет. Памятник Скобелеву в центре Москвы был разрушен, а на его месте установлен уродливый обелиск и статуя Свободы! Бутафорский характер памятника символично проявился в его бесславной судьбе: в 1941 г. обветшавший памятник взорвали — в стране, где уничтожили свободу, памятник Свободе был, по меньшей мере, неуместным.

70 лет богоборческой власти не прошли бесследно — напитавшись марксизмом, большая часть народа восприняла презрение и даже ненависть к православию, утратила понимание традиционных ценностей своих предков. Не приходится удивляться, что и сегодня русские люди не назовут и пяти имен героев Освободительной войны. В Болгарии пока что даже школьники знают имена наших героев — в их честь названы центральные улицы болгарских городов и сел. По всей стране стоят около пятисот памятников героям Освободительной войны, за ними ухаживают, к ним приносят цветы.

Как будет обстоять дело в будущем, покажет время. Русский язык уже давно изгнан из болгарских школ, в учебных программах раздел истории, посвященный освобождению Болгарии, сокращен до минимума, а сама история этого периода давно стала объектом фальсификации в угоду политической конъюнктуры. Открыто ставится под сомнение освободительный характер войны. Болгарские власти в своих официальных речах с 1990 года вообще не упоминают Россию как освободительницу Болгарии. Ежегодно накануне 3 марта в СМИ разворачивается кампания по дискредитации Сан-Стефанского мирного договора, и звучат требования перенести национальный праздник страны на другую дату. Герой Освободительной войны граф Н.П. Игнатьев в гробу бы перевернулся, узнай он, что в его любимой Болгарии в селе Граф Игнатиево теперь находится американская военная база.

Большинство улиц наших городов и сел до сих пор славят имена террористов-революционеров, но практически нет улиц в честь героев Шипки и Плевны. О них почти ничего не знают, их героические биографии не вдохновляют наших кинематографистов, писателей и поэтов на создание фильмов и художественных произведений. Восстановлены лишь несколько разоренных большевиками памятников в честь Освободительной войны. Настойчивые попытки фальсификации истории той войны встречают отпор в Болгарии, но не у нас. Пока еще крайне мало исследований российских авторов, свободных от марксистских схем и секулярных стереотипов. Только очищение этой славной страницы русской истории от лжи и фальсификации позволит оценить величие подвига русских солдат, освободивших Болгарию, и наполнить сердца русских людей гордостью за своих предков и свою Родину.

https://rusnasledie.info/i-pamyat-ix-v-rod-i-rod/