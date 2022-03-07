Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Блаженнейшему Патриарху Феодору II ответ на его обращение с призывом отменить решение Священного Синода Русской Православной Церкви об образовании Патриаршего экзархата Африки и о назначении экзарха.

Его Блаженству Блаженнейшему Феодору II, Папе и Патриарху Александрийскому и всей Африки

Ваше Блаженство!

Получил еще одно Ваше письмо, в котором Вы призываете отменить решения Священного Синода Русской Православной Церкви об образовании Патриаршего экзархата Африки и о назначении экзарха.

О причинах и обстоятельствах учреждения нашего экзархата в Африке я уже писал Вам подробно. Объясняются они и в недавнем Заявлении Священного Синода Русской Православной Церкви от 28 января, копию которого Вам направляю.

В то же время от Вашего Блаженства я так и не услышал, какие канонические причины побудили Вас признать Украинскую Православную Церковь более не существующей и незаконной, а не имеющих благодати священства раскольников, враждующих против нее, — единственной канонической в этой стране «автокефальной церковью». Ни в полученных мною Ваших письмах, ни в опубликованных коммюнике Священного Синода Александрийского Патриархата эти канонические причины не объясняются, да и не могут быть объяснены, поскольку их не существует, как Вы сами прекрасно знаете.

Суждение Русской Церкви о том, что лица, признавшие раскольническую так называемую Православную церковь Украины, сами уклоняются в раскол, имеет глубокие канонические основания, которые Вы напрасно отрицаете. 2-ое правило Антиохийского Собора ясно определяет: «Да не будет же позволено иметь общение с отлученными и принимать в одной церкви тех, которых не принимают в собрании другой церкви. Если же кто-либо из епископов, или пресвитеров, или диаконов, или кто-либо из клира будет в общении с отлученными, то да будет и сам вне общения как нарушающий церковное правило».

О том же предупреждает 12-е правило Святых Апостолов: «Если какой-либо клирик или мирянин, отлученный или отвергнутый, уйдет и будет принят в другом городе без представительной грамоты, то да будет отлучен и принявший, и принятый».

4-е правило Антиохийского Собора гласит: «Всех состоящих в общении с ними [с изверженными из сана Собором] следует отлучать от Церкви, особенно если они, зная решение, вынесенное против вышеуказанных лиц, дерзнут иметь с ними общение». Запрещают принимать в общение отлученных и многие другие канонические постановления (I Всел. 5; Апост. 11; Карфаг. 9 и др.).

Вашему Блаженству хорошо известно, что справедливо наложенные на основателей украинского раскола и их последователей прещения были признаны всеми Святейшими Православными Церквами, в том числе письменно Вашим приснопамятным предшественником Патриархом Александрийским Парфением III, и в дальнейшем никогда и никем не подвергались сомнению в православном мире. Согласно священным канонам и многовековой церковной практике, принятие в Церковь украинских раскольников возможно только после их покаяния и воссоединения с той Поместной Церковью, от которой они отпали, то есть с Украинской Православной Церковью. Раскольники на Украине, как известно, не принесли покаяния и не воссоединились со своей Церковью. Объявив об их признании, а затем и вступив с ними в евхаристическое общение, Вы вслед за ними уклонились в раскол и по строгости приведенных выше канонов подлежите равному с ними отлучению. Именно по этой причине многие клирики Александрийской Церкви были вынуждены оградить себя от общения с Вами и искать канонической защиты у нашей Церкви.

Что касается Вашей угрозы извергнуть из сана Преосвященного митрополита Клинского Леонида, которого Священный Синод нашей Церкви назначил экзархом Африки, то она лишена всяких оснований в церковном праве. Епископ или клирик одной автокефальной Церкви неподсуден суду другой автокефальной Церкви. Канонические правила, на которые Вы ссылаетесь (I Всел. 8; IV Всел. 12), не подкрепляют Ваши угрозы и неуместны, поскольку посвящены совершенно другим вопросам. Священные каноны строго запрещают епископу вмешиваться в дела другой епархии. И если они запрещают ему даже принимать чужого клирика, у которого не окажется представительной грамоты от своего епископа (см. Апост. 33; I Всел. 16 и др.), то как могут разрешить ему судить его, и притом накладывать высшую меру наказания, каковой является извержение из сана? В связи с этим заявляю Вам, что любые судебные решения Вашей Церкви в отношении митрополита Клинского Леонида либо других иерархов или клириков нашей Церкви будут признаны нами канонически ничтожными и недействительными.

Неудачной является и попытка Вашего Блаженства обосновать будто бы имеющиеся у Константинопольского Патриарха особые права ссылкой на Томос 1663 года или так называемый «свиток о власти царской и патриаршей». Этот документ в действительности был направлен не Русской Церкви, как Вы ошибочно утверждаете, а царю Алексею Михайловичу, который искал поддержки у Восточных Патриархов в судебном процессе над Патриархом Московским Никоном и направил им свои вопросы. Русская Церковь этих ответов у Святейших Восточных Патриархов не запрашивала и в своей жизни никогда не руководствовалась данным документом.

Как известно, Томос 1663 года не является соборным определением: Предстоятели Александрийской и Антиохийской Церквей поставили под ним свои подписи значительно позже. Более того, Патриарх Иерусалимский Нектарий приложил к этому документу свое особое мнение, в котором фактически опроверг положения Томоса об особых правах именно Константинопольских Патриархов, а Патриарх Антиохийский Макарий III за год до подписания этого «свитка» тайно направил Римскому Папе послание, в котором признавал свое подчинение ему. В связи с этим едва ли такой документ может считаться авторитетным выражением неповрежденного православного предания.

Еще более мы удивлены тем, что в оправдание притязаний Константинопольского Патриарха на главенство в Церкви Христовой Вы ссылаетесь на деяние Собора 1590 года об учреждении Московского Патриаршества. Ваше Блаженство, несомненно, знает, что Ваш великий предшественник по Александрийской кафедре святитель Мелетий Пигас, канонизированный Вашей Святой Церковью, решений этого Собора не признал, поскольку они были приняты без учета мнения Александрийского Патриархата. По его инициативе в 1593 году в Константинополе состоялся новый Собор Восточных Патриархов, который пересмотрел решения предыдущего Собора и определил Московскому Патриарху «быть и называться братом православных Патриархов, по силе сего наименования, единочинным и сопрестольным и равным по чину и достоинству». В определениях этого Собора, вдохновителем и главным деятелем которого был святитель Мелетий, нет и намека на то, что Константинопольский Патриарх обладает какой-либо властью над Патриархом Московским или любым другим Патриархом.

В своих сочинениях святитель Мелетий решительно выступал против идеи главенства одного епископа во Вселенской Церкви. Его преемник и ученик Патриарх Александрийский Кирилл Лукарис, также канонизированный Вашей Святой Церковью, а недавно и Константинопольским Патриархатом, вслед за своим учителем активно выступал против папизма и отвергал учение о главенстве первого по чести епископа над всей Церковью.

Считаю нелишним напомнить Вашему Блаженству, что Собор Александрийской Православной Церкви, созванный Блаженнейшим Патриархом Александрийским Никанором в 1867 году, осудил вмешательство Константинопольской Церкви в дела Александрийского Патриархата, высказался в пользу равночестности всех Патриархов и заявил, что Предстоятель Церкви Константинопольской не имеет права вторгаться в дела других Церквей. Состоявшееся тогда осуждение вмешательства Константинополя в дела Александрийской Церкви было поддержано Антиохийской, Иерусалимской, Русской, Кипрской и Элладской Церквами.

В последующие годы Александрийские Патриархи также не раз выступали за чистоту святоотеческого учения о Церкви и православного Предания. В связи с односторонним предоставлением Константинопольским Патриархатом автокефалии Албанской Церкви Патриарх Александрийский Николай V в 1937 году писал: «В эти последние годы, с одной стороны, в общецерковных вопросах, а с другой — в вопросах предоставления и подтверждения автокефалии Церквей, довольно странно установлено, что с середины прошлого (т.е. XIX) столетия, т. е. с момента дарования автокефалии Элладской Церкви, Святейший Апостольский Константинопольский Престол, уже совершенно не принимая во внимание ни соответствующие каноны Церкви, ни господствующие в ней обычаи, поступает совершенно односторонне, игнорируя Предстоятелей всех Поместных автокефальных Церквей».

Печально, что Вы, дорогой брат, так легко отреклись от славного наследия Александрийской Церкви, от канонической православной традиции, верными хранителями которой на протяжении веков были Ваши блаженные предшественники, и встали на путь раскола и соглашательства с беззаконными деяниями нынешнего Константинопольского Патриарха.

Действия Патриарха Варфоломея на Украине стали исполнением коварного замысла врагов Православия, желавших оторвать Россию и Русскую Православную Церковь от греческих Церквей. Об этом замысле нам было известно, но мы не теряли надежды, что Святейший Патриарх Константинопольский осмелится с помощью Божией противостоять давлению мощной политической силы. К великому сожалению, этого не произошло, и в результате Патриарх Варфоломей своими действиями разрушил единство Вселенского Православия. Глубоко скорблю, что соучастником этих деяний стали теперь и Вы.

Ваше Блаженство! В преддверии Святой Четыредесятницы братски призываю Вас пересмотреть принятые Вами решения и прекратить поддержку раскола на Украине, дабы не раздирать нешвенный хитон Христов — Церковь Божию.

С любовью о Господе,

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

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