Давно уже было ясно, что расширение НАТО приведет к трагедии. Теперь мы расплачиваемся за высокомерие США, пишет в The Guardian американский политик и политолог Тед Гален Карпентер. По его мнению, отношение Вашингтона к России после распада Советского Союза было чудовищной политической ошибкой.

Тед Карпентер

Российская военная операция на Украине — это акт, от которого тревог и напряженности в отношениях между НАТО и Москвой только прибавится. Новая холодная война Запада с Россией превратилась в горячий конфликт.

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Американские аналитики, ратующие за внешнюю политику на основе реализма и сдержанности, уже минимум четверть века предостерегают, что дальнейшее расширение могущественнейшего военного союза в истории в сторону другой крупной державы ничем хорошим не кончится. Конфликт на Украине окончательно это подтвердил.

Осмысление украинского кризиса — причины

«Будет чрезвычайно сложно расширить НАТО на восток так, чтобы Россия не сочла это недружественным шагом. Даже самые скромные варианты выведут альянс к границам бывшего Советского Союза. В некоторых более амбициозных сценариях альянс фактически окружит Российскую Федерацию». Я написал эти слова в 1994 году в своей книге «За рамками НАТО: не лезть в европейские войны», когда все разговоры о расширении альянса еще сводились к случайной болтовне на семинарах по внешней политике в Нью-Йорке и Вашингтоне. Я добавил, что расширение «станет ненужной провокацией против России».

На тот момент еще не было достоянием общественности, что администрация Билла Клинтона уже приняла судьбоносное решение добиваться присоединения к НАТО ряда бывших стран Варшавского договора. Вскоре администрация пригласит Польшу, Чехию и Венгрию, а Сенат США одобрит их членство в 1998 году. И это только первое расширение, а предстоят еще несколько волн.

Но даже первый этап столкнулся с сопротивлением и гневом России. В своих мемуарах госсекретарь Клинтона Мадлен Олбрайт (Madeleine Albright) признала, что «Ельцин и его соотечественники были категорически против расширения — по их мнению, Запад воспользовался уязвимостью России и передвинул разделительную линию Европы на восток, ввергнув их в изоляцию».

Аналогичным образом о позиции России высказывался и заместитель госсекретаря Строуб Тэлботт (Strobe Talbott). «Многие русские видят в НАТО пережиток холодной войны, некогда направленный против их страны. Они подчеркивают, что свой военный союз, Варшавский договор, они распустили, и недоумевают, почему Запад не сделает то же самое». Очень меткий вопрос, но ни администрация Клинтона, ни ее преемники хоть сколько-нибудь убедительного ответа не дали.

Интеллектуал Джордж Кеннан (George Kennan), отец американской политики сдерживания времен холодной войны, проницательно предупредил в интервью New York Times в мае 1998 года, к чему приведет ратификация в Сенате первого раунда расширения НАТО. «Полагаю, это будет началом новой холодной войны, — заявил Кеннан. — Думаю, русские воспримут это в штыки, и это отразится на их политике. Считаю, что это трагическая ошибка. Для этого не было никакой причины. Никто никому не угрожал».

Он был прав, но лидеры США и НАТО пошли на дальнейшее расширение — провокационным образом включив три прибалтийские республики. А ведь эти страны входили не только в Советский Союз, но и в Российскую империю при царизме. Новая волна расширения вывела НАТО к границам Российской Федерации.

НАТО вела себя все навязчивее, и терпение Москвы подходило к концу. Последнее относительно дружеское предупреждение со стороны России, что альянсу необходимо отступить, прозвучало в марте 2007 года, когда Путин выступил на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. «НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим границам, — посетовал Путин. — Процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить: против кого это расширение? И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после роспуска Варшавского договора? Где теперь эти заявления? О них даже никто не помнит?»

В своих мемуарах «Долг» министр обороны при Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме Роберт Гейтс (Robert Gates) заявил, что «отношения с Россией вышли из-под контроля с тех пор, как Джордж Буш-старший покинул свой пост в 1993 году». Среди прочих ошибок руководства он привел соглашения США с правительствами Румынии и Болгарии о военном присутствии на ротационной основе, назвав их «ненужной провокацией». Отпустив шпильку в адрес Буша-младшего, Гейтс назвал попытку вовлечь Грузию и Украину в НАТО «непосильной задачей». По его мнению, это безрассудство не учитывать «жизненно важные национальные интересы русских».

В следующем году Кремль доказал, что его недовольство непрекращающимся вторжением НАТО в российскую зону безопасности одними возражениями не ограничится. Москва воспользовалась глупой провокацией прозападного грузинского правительства и развернула военное наступление, в результате которого российские войска вышли на подступы к столице. После этого Россия навсегда отрезала от Грузии два сепаратистски настроенных региона и поставила их под свой контроль.

Однако западные (и особенно американские) лидеры пропускали один красный сигнал тревоги за другим. Вопиюще самонадеянное вмешательство администрации Обамы во внутренние политические дела Украины в 2013 и 2014 годах, чтобы помочь демонстрантам свергнуть избранного пророссийского президента Украины, стало наглой провокацией и повлекло за собой новый виток напряженности. Москва немедленно отреагировала захватом и аннексией Крыма, и новая холодная война развернулась с удвоенной силой.

Можно ли было избежать украинского кризиса?

За последние месяцы выдался последний шанс избежать боестолкновения в Восточной Европе. Путин потребовал от НАТО гарантий по ряду вопросов безопасности. Так, Кремль хотел, чтобы альянс сократил масштабы своего постоянно растущего военного присутствия в Восточной Европе и обязался не принимать Украину. Свои требования он подкрепил масштабным наращиванием военной мощи у границ Украины.

Однако администрация Байдена на стремление России добиться значимых уступок и заручиться гарантиями безопасности отреагировала прохладно и уклончиво. Тогда Путин явно пошел на обострение. Попытка Вашингтона превратить Украину в политическую и военную пешку НАТО (даже без формального членства в альянсе) может дорого обойтись украинскому народу.

История покажет, что отношение Вашингтона к России в течение нескольких десятилетий после распада Советского Союза было чудовищной политической ошибкой. Было вполне предсказуемо, что расширение НАТО рано или поздно приведет к трагическому, а возможно, даже кровавому разрыву отношений с Москвой. Проницательные аналитики предостерегали о последствиях, но их не услышали. И вот мы расплачиваемся за близорукость и высокомерие внешнеполитической элиты США.

Тед Карпентер — старший научный сотрудник Института Катона, специалист по обороне и внешней политике

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