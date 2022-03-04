Об авторе: Владимир Иванович Винокуров — профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук

19 февраля (3 марта по новому стилю) 1878 года в занятом русскими войсками местечке Сан-Стефано (пригород Константинополя, с 1926 года — Стамбул) был заключен мирный договор между Российской и Османской империями, завершивший Русско-турецкую войну 1877−1878 годов. К тому времени в результате военных действий Россия завоевала почти всю европейскую часть Османской империи. Ведя безостановочное наступление, в январе 1878 года русские войска приблизились к стенам Константинополя. Не имея сил для сопротивления, турки признали свое поражение и были вынуждены обратиться к России с просьбой о перемирии, что, по признанию турецких участников переговоров, означало «смертный приговор Турции».

Сан-Стефанский мир в истории Болгарии

Сан-Стефанский мир имел огромное значение для освобождения балканских народов от османского ига. По его условиям Болгария получила статус автономного княжества, самостоятельного в своих внутренних делах. Сербия, Черногория и Румыния обрели полную независимость и значительные территориальные приращения. России возвращалась южная Бессарабия, отторгнутая по Парижскому договору 1856 года, и передавалась Карсская область на Кавказе. Турция обязывалась выплатить России 310 млн руб. контрибуции, создать в Эпире, Фессалии и Албании управление по типу введенного в 1868 году на Крите и осуществить реформы в турецкой Армении.

По Сан-Стефанскому договору усиливалось положение России на Балканах. С этим не могли примириться Великобритания и Австро-Венгрия, потребовавшие созыва конгресса для обсуждения условий мира между Россией и Турцией. По их настоянию Берлинский конгресс, открывшийся 21 июля 1878 года с участием шести держав (Англии, Франции, Германии, Австро-Венгрии, России и Турции), заменил Сан-Стефанский договор многосторонним соглашением, значительно менее выгодным для России и Болгарии. Западные державы категорически возражали против создания единого Болгарского государства. В итоге Южная Болгария осталась под властью Турции. Русским дипломатам удалось добиться только того, что в состав автономного Болгарского княжества были включены София и Варна. Территория Сербии и Черногории была значительно урезана. Конгресс подтвердил право Австро-Венгрии оккупировать Боснию и Герцеговину. Англия выторговала себе право ввести войска на Кипр.

Оказавшаяся в тяжелом положении Россия, которой в случае неуступчивости угрожала война с Англией, вынуждена была отказаться от плодов своих побед, потребовавших от нее стольких жертв. В докладе царю глава русской делегации канцлер Александр Михайлович Горчаков написал: «Берлинский конгресс есть самая черная страница в моей служебной карьере». Царь пометил: «И в моей тоже».

Тем более была потрясена русская общественность, которая не знала о секретном Будапештском соглашении 1877 года об условиях нейтралитета Австро-Венгрии в случае войны России с Турцией, по которому правительство Австро-Венгрии обязалось придерживаться доброжелательного по отношению к России нейтралитета и, «насколько это будет от него зависеть, парализовать путем дипломатического воздействия попытки вмешательства или коллективного посредничества» других стран в случае войны, а также отказывалось от участия в реализации договоренностей с Великобританией и Францией о гарантиях целостности и независимости Османской империи, обещало не препятствовать переходу российских войск через Дунай и пр.

Неудача на Берлинском конгрессе всецело приписывалась промахам русской дипломатии и лично А.М. Горчакова. На всю Россию прогремела негодующая речь, произнесенная председателем Московского славянского благотворительного комитета Иваном Сергеевичем Аксаковым в заседании 17 апреля 1878 года, в которой он со всей резкостью обрушился на малодушие, по его мнению, русской дипломатии, растерявшей все добытое русской кровью («Русь-победительница, сама добровольно разжаловавшая себя в побежденные»). Оратора возмущало, что «наглости Запада по отношению к России и вообще к Европе Восточной нет ни предела, ни меры». И несомненно было для него, что «весь конгресс не что иное, как открытый заговор против русского народа». За это выступление Иван Сергеевич был выслан из Москвы в село Варварино Владимирской губернии, принадлежащее родственникам его жены. Славянский комитет был закрыт.

Берлинский конгресс, несомненно, не украсил дипломатическую историю не только России, но и западных держав. Движимые мелкими сиюминутными расчетами и завистью к блистательной победе русского оружия, правительства этих стран продлили турецкое владычество над несколькими миллионами славян.

И все же плоды русской победы были уничтожены лишь отчасти. Заложив основы свободы братского болгарского народа, Россия вписала славную страницу в свою историю. Русско-турецкая война 1877−1878 годов вошла в общий контекст эпохи Освобождения и стала ее достойным завершением.

Кто же он — национальный герой Болгарии?

Одним из главных авторов этой страницы в истории российской и болгарской дипломатии был русский посол в Константинополе граф Николай Павлович Игнатьев, который подписал Сан-Стефанский договор вместе с начальником дипломатической канцелярии главнокомандующего русской армии на Балканах и будущим послом Александром Ивановичем Нелидововым (с турецкой стороны договор подписали министр иностранных дел Савфет-паша и посол в Германии Саадуллах-паша. — В.В.).

Николай Павлович Игнатьев — русский государственный деятель, русский посланник в Пекине, посол в Константинополе, министр внутренних дел, генерал от инфантерии, генерал-адъютант. Сторонник идей панславизма. Родился 29 января 1832 года в Санкт-Петербурге. Учился в Пажеском корпусе, в 1849 году поступил в лейб-гвардии гусарский Его Величества полк; в 1851 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба, в 1854 году командирован в распоряжение командующего войсками в Эстляндии генерал-адъютанта Федора Федоровича Берга, в 1855 году — обер-квартирмейстер Балтийского корпуса.

Свою дипломатическую карьеру Н.П. Игнатьев начал с военной дипломатии: в 1856 году он одним из первых в истории этой службы был назначен военным агентом (атташе) в Лондон. Его донесения содержали блестящий анализ внешней политики Великобритании в Персии и Индии, а также ценнейшую информацию о состоянии и перспективах развития английских вооруженных сил. В 1858 году на устроенной в Лондоне международной военной выставке Николай Павлович, будучи человеком целеустремленным и энергичным по природе, был пойман с поличным… при попытке изъятия с одного из стендов нового образца унитарного патрона для карабина. Англию пришлось срочно и тихо покинуть.

В том же году Н. Игнатьев был направлен в Хиву и Бухару по линии Министерства иностранных дел, где, обладая уникальным личным даром убеждения, удачно подписал с местным эмиром договор, ставящий Бухару в вассальное положение по отношении к России. Руководство МИД и царское окружение высоко оценили совершенно неожиданный тогда для всех успех миссии Игнатьева. В 1860 году ему, всего лишь 28-летнему полковнику, поручается войти в состав франко-английской экспедиции в Китай с дипломатической миссией в качестве российского представителя. В действительности он не только занимался сбором военно-статистических сведений по Китаю, но и сыграл роль посредника между императором, с одной стороны, англичанами и французами — с другой, проведя так тонко и хитро переговоры со сторонами, что удалось избежать силового разрешения противоречий. В результате прошедших в тот же период под руководством Н.П. Игнатьева российско-китайских переговоров к России отошли освоенные ею еще в XVII веке значительные территории на Тихоокеанском побережье. Миссия была столь удачна, что царское руководство сразу назначает Николая Павловича директором Азиатского департамента МИД, который он успешно возглавлял с 1861-го по 1864 год.

Вскоре он назначается сначала посланником, а затем послом на ключевое тогда для российской дипломатии направление — в Турцию, где проработал долгих 13 лет (1864−1877). России, мыслит он, нужны проливы, нужен, как когда-то князю Олегу, «щит на вратах Царьграда"… Это человек кипучей энергии, большого дипломатического ума, страстной убежденности в своих целях. Он с редкостным упорством и темпераментом пытался, несмотря на сопротивление западных держав, с одной стороны, и министра иностранных дел князя А. Горчакова — с другой, обеспечить полную самостоятельность русской политики на Босфоре, в Герцеговине и Болгарии, укрепить роль России как крупной европейской державы.

В основе балканской политики России, по мнению Игнатьева, должна стоять задача создания на Балканах национальных государств, которые будут являться надежной опорой России и средством давления на Турцию. Федерация этих государств под эгидой России, считал он, поможет решить в интересах последней проблему проливов и преградит путь экспансии западных стран на Восток. Поэтому Игнатьев выступал за всемерную поддержку Россией освободительных стремлений христиан и объединение их сил в борьбе с османами. Но эта позиция не находила понимания у Горчакова, опасавшегося, что слишком активная политика России вызовет создание против нее европейской коалиции, как это было во времена Крымской войны 1853−1856 годов. Министр предпочитал в деле умиротворения Балкан действовать в рамках «европейского концерта». Но и обострять отношения с Игнатьевым он тоже не хотел: к послу хорошо относился император, отец Игнатьева — Павел Николаевич Игнатьев — с 1872 года был председателем Комитета министров. Сам Игнатьев имел поддержку в патриотических кругах, кроме того, ему трудно было найти замену. Несколько раз Игнатьев, не находя понимания у руководства МИДа, порывался уехать из Константинополя, но каждый раз его останавливало чувство долга, сознание ответственности за порученное ему дело.

Николай Павлович Игнатьев оставил интереснейшие докладные записки, включающие ряд весьма поучительных мыслей и советов, касающихся дипломатической деятельности. Ему принадлежит формула: «Выход из внутреннего моря (каковым представляется для нас Черное море) не может быть приравнен к праву входа в него судов неприбрежных государств». Несмотря на враждебное к нему отношение многих высокопоставленных лиц Игнатьеву поручается подготовка Сан-Стефанского мирного договора. Этот договор был заключен для России полностью на условиях страны-победительницы.

Но через год Николая Павловича в разгар его деятельности все же увольняют с дипломатической службы. Представителем России на Берлинском конгрессе назначается граф Павел Шувалов, а все выгодные России пункты Сан-Стефанского договора аннулируются.

Николай Павлович трудно пережил устранение его от дел и перевод в Министерство государственного имущества (1881) и затем — в МВД (1882), где он проработал только год. Он так и не смог оправиться от «шока торжествующей серости и несправедливости». Завершилась жизнь Николая Павловича в 76 лет, 3 июля 1908 года, в населенном пункте Круподерницы Киевской губернии.

Чуть меньше, чем святой, но куда больше, чем национальный герой

Народная память болгар хранит воспоминания о Русско-турецкой войне 1877−1878 годов как подвиге русских во имя болгарской свободы. В Болгарии установлено свыше 400 памятников, так или иначе связанных с Россией. Многие улицы, города и села названы в честь русских государственных и общественных деятелей и полководцев, погибших в той войне, в результате которой Болгария снова, после пятивекового османского владычества, обрела свободу.

Особое место среди них занимают памятные места, посвященные творцу Сан-Стефанского мирного договора Николаю Павловичу Игнатьеву. Ныне имя «Граф Игнатиев» (так пишется его имя на болгарском языке) носят населенные пункты, улицы, площади и учреждения по всей стране. Ему ставят памятники, посвящают спектакли и фотодокументальные выставки, активно издаются его труды.

В городе Стара-Загора еще в 1880 году, сразу после освобождения страны от турок, одна из центральных улиц получила имя Игнатьева. В благодарность за большую общественную поддержку национального возрождения болгар и за организацию гуманитарной помощи для них в Русско-турецкой войне 1877−1878 годов признательная Болгария назвала в честь графа Игнатьева также село Граф-Игнатиево в Пловдивской области и село Игнатиево в Варненской области, а также пик Игнатиева в Антарктиде.

Рассказывают, что в сентябре 1902 года крестьяне остановили карету графа, ехавшего в Пловдив через будущее село Граф-Игнатиево после шипкинских торжеств. Николай Павлович вышел, ответил на приветствия и спросил, как называется их населенный пункт. «Чоллук», — ответил кмэт (мэр села). Граф поморщился, услышав турецкое название. Тогда жители попросили дать согласие, чтобы село носило его имя. Игнатьев с удовольствием такое согласие дал.

В настоящее время совсем недалеко от села дислоцируется военно-воздушная база ВВС Болгарии «Граф Игнатиево», которая входит в инфраструктуру Объединенных ВВС НАТО. В 2000—2009 годы начальником базы был генерал Румен Радев, который 19 января 2017 года официально вступил в должность нового президента Болгарии и в своей речи в Народном собрании обозначил дружеское отношение к России.

В Софии в центре площади Народного собрания расположен памятник русскому императору Александру II, воздвигнутый в 1907 году. С четырех сторон пьедестала, на котором установлена конная статуя Царя-Освободителя, расположены скульптуры, изображающие русскую освободительную армию, болгарское ополчение и главных героев войны. Среди них выделяется фигура Игнатьева, сидящего на коне. Ниже конной статуи — бронзовый медальон, на котором изображен момент подписания Сан-Стефанского договора. На заднем плане памятника — болгарский народ в национальных одеждах. Выразительность фигур русских и болгар передает основной замысел и идею автора памятника — братскую дружбу и бескорыстную помощь, оказанную русскими воинами болгарскому народу. С трех сторон гранитного пьедестала — бронзовые барельефы, изображающие важнейшие эпизоды войны: битву под Стара-Загорой, подписание Сан-Стефанского мирного договора и открытие Учредительного собрания в Тырново.

Ежегодно 3 марта торжественным салютом Болгария отмечает здесь свой национальный праздник — день подписания Сан-Стефанского мирного договора.

В январе 2008 года, в канун 130-летия освобождения Болгарии и в рамках визита президента России Владимира Путина в Болгарию, по инициативе форума «Болгария-Россия» в Докторском саду, на углу улиц Шипка и Сан-Стефано, был установлен памятный знак дипломату (автор — скульптор Иван Тодоров). С одной стороны монумента находится барельеф, изображающий подписание Игнатьевым Сан-Стефанского договора, с другой — изображение русского солдата и болгарского ополченца. В праздничной церемонии открытия памятного знака принял участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Ежегодно в День российского дипломата русские дипломаты возлагают к нему цветы.

В Софии есть длинная красивая улица, названная в честь графа еще в начале XX века. А на пересечении улицы Игнатьева с улицей 6 сентября находится школа № 6 имени графа Игнатьева. В мае 1912 года вдова графа Екатерина Леонидовна подарила этой школе написанный с натуры портрет своего мужа, предположительно принадлежащий кисти великого Ильи Репина. Он и по сей день украшает школу. В школе ежегодно 3 марта отмечается день подписания Сан-Стефанского договора.

В городе Варна, в сквере перед драматическим театром, высится бронзовый бюст-памятник Николаю Игнатьеву. Он был создан болгарским скульптором Жеко Спиридоновым в 1906 году, еще при жизни графа, который прослезился, узнав об этом памятнике. Памятник установлен на гранитном постаменте, где начертано: «Графу Н.П. Игнатиеву». Сверху над подписью закреплен бронзовый герб Российской империи, а с обратной стороны постамента начертаны слова: «От Варненского совета и граждан Варны». Рядом с памятником установлен камень с памятной доской из черного гранита, на которой написаны краткая биография Игнатьева и краткие сведения о создании монумента.

В 2003 году памятник был реставрирован по инициативе гражданского комитета «Варна». Средства на восстановление были выделены Генеральным консульством Российской Федерации.

Варна более других болгарских городов обязана своей свободой Игнатьеву, поскольку еще до получения Высочайшего одобрения (оно пришло позднее) он нашел в себе смелость дополнить проект Сан-Стефанского договора условием, по которому турецкие крепости в Варне и Шумене должны быть не только освобождены от войск, но и снесены.

17 января 2017 года при поддержке форума «Болгария-Россия» был создан инициативный комитет по строительству большого памятника графу в центре Софии. В состав комитета вошли писатели, профессора, общественные деятели — цвет софийской научной и культурной элиты.

Почему же Игнатьев является кумиром болгар?

Будучи послом в Османской империи, Николай Павлович оказал неоценимые услуги славянским православным народам, в особенности болгарскому, боровшемуся за свою независимость от турецкого ига. Он заботился о болгарских переселенцах, в разное время устраивавшихся в Бессарабии. Добился открытия в Белграде «Болгарского военного училища», где овладевали военным делом революционеры Васил Левский, Михаил Греков.

В построенной графом константинопольской больнице св. Николая (руководимой его супругой Екатериной Леонидовной) бесплатно лечились преимущественно болгары.

При его самом активном участии была создана Болгарская церковь, независимая от греческого Константинопольского патриархата.

Возглавив в 1888 году Петербургское славянское благотворительное общество, он по-отечески заботился о болгарской учащейся молодежи в России.

В истории российской, да и всей европейской дипломатии Игнатьев был, пожалуй, единственным крупным дипломатом, который с большим сочувствием и уважением относился к угнетенным христианским народам балканских провинций Османской империи, в особенности к болгарскому населению, и максимально стремился защитить его интересы.

Несмотря на то, что Берлинский конгресс, состоявшийся позднее в том же году, значительно урезал территорию Болгарии, Игнатьев по-прежнему остался в глазах болгарского народа его другом, освободителем и защитником. Поэтому и память о нем в Болгарии жива до сих пор.