В наши дни пугает растущее число разводов. Статистика подтверждает, что эта проблема стоит очень остро: в некоторых регионах России распадается более половины из заключенных браков.

Нередко приходится отвечать на вопрос: почему бы для решения этой проблемы не разрешить парам совместное проживание без оформления супружеских отношений на какое-то время? Ведь, говорят, только проживая вместе день за днем в обстановке домашней рутины, можно увидеть в другом человеке те качества, которые не проявляются в период знакомства. Особенно в этом нуждаются люди, которые имеют печальный опыт и боятся новых ошибок, профанации таинства. По прошествии времени пара может уже взвешенно оценить свои шансы на долгие отношения и решить, оформлять ли их в ЗАГСе и в Церкви. Тогда не будет так, что сегодня люди обвенчались, а завтра поняли, что они совершенно чужие друг другу. Почему же Церковь так категорична в вопросе брака?

Характерный вопрос на эту тему недавно задавала женщина, обратившаяся с письмом в один из православных журналов. Первый ее брак, зарегистрированный и венчанный, распался по причине измены мужа, который к тому же не проявлял заботу о ней и детях. Теперь она счастлива с другим человеком, который оказался надежным мужем и заботливым отцом. С ним она живет уже много лет в любви и согласии, но без регистрации. У каждого из них это не первая семья, есть взрослые дети, которые, как она писала, не поняли бы их, если бы они решили официально оформить свои отношения. Автор письма спрашивала: «Почему наша честная и порядочная жизнь с моим новым избранником считается блудом, а жизнь в лицемерном, но проштампованном и венчанном браке блудом не являлась? Где здесь логика?»

Ответ на этот вопрос непростой. Во-первых, супружеская измена разрушает брак. Более того, каноны Церкви говорят, что если один супруг знает о неверности другого и умалчивает об этом из корыстных мотивов, то и он согрешает. Люди, знакомые со Священным Писанием, иногда вспоминают про ветхозаветного пророка Осию, который терпел измены жены. Но этому пророку было прямое Божие повеление поступить именно так, чтобы народ, видя отступление от общей нормы, прекратил грешить. Об этом сказано в Библии вовсе не в качестве примера для подражания, а в качестве вразумления. На прелюбодеяние нельзя закрывать глаза. Необходимо чистосердечно поговорить с супругом или супругой, дать шанс исправиться и восстановить честное супружество. Если этот путь будет отвергнут, то тут нет настоящей любви, а корысть и лукавство.

Но и не менее пагубно, когда люди живут как муж и жена в любви, взаимной заботе и верности, при этом не связывая себя никакими обязательствами. Если есть желание быть вместе, то что мешает зарегистрировать брак? В данном случае приведен довод: «дети не поймут». То есть мужчина и женщина ценят понимание своих выросших детей выше спасения своей души? Не думаю, что это осознается автором письма именно так, как она представила. Скорее всего, речь идет о другом. Иногда люди не решаются на регистрацию брака, чтобы имущество после смерти одного из них досталось детям покойного. В таком случае можно составить брачный контракт или другим путем заранее решить вопрос наследования. Так что мнение детей и забота об их благополучии не могут быть серьезным препятствием для заключения брака.

Вступлением в законное супружество человек подтверждает свое намерение прожить со своим избранником долгие годы, а не решающийся зарегистрировать брак оставляет себе открытую дверь: сейчас мы вместе, а если что, в любой момент могу сказать: «Прощай» — и мы друг другу никто и ничем не обязаны. Его спутник жизни подспудно или явно ощущает это как недостаток доверия в отношениях. Официально оформляя свой союз, супруги свидетельствуют, что они — не случайные прохожие, решившие совместно провести время, пока не надоест. Они делают этот шаг, чтобы признать любимого человека самым значимым в своей судьбе, выразить готовность сообща преодолеть все жизненные испытания, включая немощи пожилого человека.

Более глубокое представление дает христианский взгляд на брак, согласно которому супруги призваны достичь нераздельного единства. О реальной, а не образной целостности союза мужа и жены пророчествовал первый человек, когда еще не утратил способность постигать смысл творений Божиих (см. Быт. 2, 19). При первой встрече с Евой Адам говорит, что она — кость от его костей и плоть от его плоти, «потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут [два] одна плоть» (Быт. 2, 24). Эти же слова повторяет Христос Своим ученикам (см. Мф. 19, 5—6).

Но давайте вникнем в эти слова: у первых людей не было родителей — их сотворил Бог. Зачем же тогда Адам говорит об этом в раю? Этими словами подчеркивается исключительная значимость союза между супругами, которые по рождению не имеют между собой кровных уз подобно тем, которые есть у родителей с детьми. Именно ради установления этого особого союза и заключается брак, а не только для того, чтобы заботиться и поддерживать друг друга. Люди нуждаются в проявлении заботы. Она во многом определяет отношения между детьми и родителями, братьями и сестрами. Но друзья и даже незнакомые люди могут позаботиться о человеке, выручить в тяжелой жизненной ситуации, а союз мужа и жены намного глубже, чем простая забота.

С христианской точки зрения, целью брака является не только и не столько забота, сколько единство супругов по образу Святой Троицы. Речь не о том, что к старости у мужа и жены одинаковые привычки, манера говорить или улыбаться и т. п. Цель супружества — уподобление Единому Богу. Как Лица Святой Троицы, обладая Своими личностными качествами, единосущны и нераздельны, так и супруги должны стать единым целым, существующим в двух человеческих ипостасях. Это единство достигается по мере духовного совершенствования через христианский подвиг.

Недостаточно прийти к общности мыслей, желаний или планов, требуется именно единство в Боге. В земном плане людей могут сплотить самые разные цели: воспитание детей, получение отдельного жилья, развитие общего бизнеса, посещение чуть ли не всех частей света и многое другое. Но все это объединяет лишь на время, а единство во Христе соединяет в вечности.

Это большой духовный труд, требующий преодоления многих внешних и внутренних преград, особенного своего эго, поэтому и необходимо таинство Венчания, в котором обрученные друг другу жених и невеста получают Божие благословение и благодатные силы на подвиг верного супружества, рождение и воспитание детей, обретение единства в Боге. Затем эти силы возобновляются в других церковных таинствах. Вот почему Церковь так категорична и не может признать временное сожительство полноценным браком.

Бывает, люди долго идут к таинству Венчания, преодолевая разнообразные мысленные и душевные препятствия. Знаю семью, в которой люди более двадцати лет жили вне брака. Внешне не было заметно, что это как-то тяготило их. Женщина сама не хотела оформления отношений. Считая себя верующей, она несколько раз пыталась причаститься, но священники в разных храмах не могли допустить ее к таинству Причастия. Ведь она состояла, по ее словам, только «в гражданском браке» (без регистрации в ЗАГСе). И вот, когда обоим было под пятьдесят, они оформили свои отношения, а не так давно и повенчались.

Важно понимать, что, отказываясь от церковного таинства Брака, верующий человек разрушает связь с Христом. Даже продолжая молиться дома и в храме, соблюдая посты и все церковные традиции, он не может полноценно участвовать в Евхаристии и быть в единстве с Богом, оставаясь христианином лишь номинально. С другой стороны, Венчание не гарантирует крепких и бесконфликтных отношений между супругами. Таинство лишь дает возможность и силы достичь им спасительной для обоих цели совместной жизни.

Монахи дают обет безбрачия. И если человек уже вступил на этот путь к Богу, то должен идти по нему и бороться с находящими искушениями. Так же и в браке: если совершено Венчание, то надо работать над собой, видеть свои недочеты и исправлять их с помощью Божией. Это только на первых порах кажется, что молодожены идеально подходят друг другу. Если такое и бывает, то на первых порах. А затем рано или поздно сохранение супружеского счастья потребует преодоления всего, что чуждо христианской любви, о которой писал апостол (см. 1 Кор. 13, 4−8).

В браке обязательно будут трудности, порой — немалые, и надо будет носить «бремена друг друга», чтобы через это исполнить «закон Христов» (Гал. 6, 2). Без этого не бывает супружеской жизни. Ожидать от семейной жизни только радости и утешений — значит проявлять инфантильность, а менять партнеров в поисках идеальной пары — впустую тратить драгоценное время своей жизни. Каждый человек имеет как совершенства, так и недостатки. Даже нейтральные вещи, такие как погода или самочувствие, вызывают в людях разную до противоположности реакцию, тем более шероховатости характера и привычки другого человека переживаются весьма субъективно. Так что супругам обязательно придется что-то взаимно терпеть друг в друге и постепенно меняться ради того, чтобы их брак пророс в жизнь вечную. А вот временное, пусть и комфортное, совместное проживание под его видом к этому не приведет.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой зрения редакции

https://vm.ru/opinion/944 799-brak-ili-sozhitelstvo