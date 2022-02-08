Семья — это лучшее, что может быть в жизни человека, но дети по нынешним временам — это хлопотно и дорого? «РГ» приглашает к разговору о желании молодых рожать сегодня, начатый в дискуссии «Инстинкт Мадонны» о продолжении рода и народа.

Трудное возвращение детей

Приживется ли в России модель многодетной семьи?

Юлия Зубок, руководитель Центра социологии молодежи, РАН: Исследования показывают, что продолжение себя в детях как смысл жизни видят не более одной трети молодежи. У молодых женщин она выражена еще слабее, чем у мужчин. Правда, желание иметь многодетную семью (трех детей и более) возрастает по мере взросления (с 10 процентов у восемнадцатилетних до 27 — у тридцатилетних), а также с повышением уровня образования (с 11 процентов до 20), с ростом уровня доходов (с 18 процентов в группе с плохим материальным положением до 24 процентов среди наиболее обеспеченных людей). О многодетности чаще задумываются и по мере продвижения от малых городов к большим. Мужчины чаще женщин высказываются за многодетную семью, в то время как женщины в качестве нормы называют семью вообще бездетную.

Епископ Пантелеимон, глава православной службы «Милосердие»: Мне иногда кажется, что такие утверждения основываются не на объективной оценке происходящего, а на каком-то внутреннем негативном опыте людей, на дурных желаниях и предубеждениях. В нашей школе 90 (!) процентов детей из многодетных семей. И это не то чтобы мы их специально подбирали. Просто у нас в приходе рождаемость, думаю, больше, чем в любой другой точке земного шара. Если говорить не о многодетности вообще, а о себе, своих детях, внуках, друзьях, учениках Свято-Димитриевской школы, студентах Свято-Тихоновского университета, наших батюшках, прихожанах, то исходя из этого опыта, скажу, что к нам возвращается многодетность. Более того, она уже существует. Мне трудно согласиться с негативными гипотезами, как априори верными. По моему опыту, видно, что у россиян высока ценность семьи.

Елена Михайлова, социолог (ВЦИОМ): И опросы показывают, семья, здоровье и красота у нас на первом месте.

Юлия Зубок: Да, семья остается значимой, в том числе и для большинства молодежи (более 80 процентов). Но рожать молодые люди так и не соберутся, если не удастся ситуацию улучшить. Потенциал в той группе молодежи, для которой в идеальном образе хотя бы двое детей (таких чуть более половины — 55 процентов). Еще 17 процентов идеальной видят семьи с тремя и более детьми. Между тем реализуют идеальную модель очень немногие.

Епископ Пантелеимон: Но нам важно иметь в виду и ожидаемую рождаемость. Ведь если человек говорит «Я бы хотел иметь четырех детей», он ожидаемо многодетный. Мы должны обратить внимание на это как на ресурс, а не повторять, что по факту у него один ребенок, и больше он родить (по тем или иным обстоятельствам) не сможет. Просто эти обстоятельства надо менять. Люди с ожидаемой многодетностью должны получить сигнал: вы не останетесь одни, вам будут помогать.

Ситуация требует от нас изменения поведения. И это изменение скорее в голове, чем в кармане

Юлия Зубок: Я настроена скептически, потому что высокой ценности семьи сопутствует склонность к ее современной модели. Тут и стремление к равноправию и партнерству. И стирание четких граней между гендерными ролями. И демократические отношения между членами семьи. И дружеские межпоколенческие отношения. Этого не могло быть в традиционной культуре.

Епископ Пантелеимон: Когда мы, своей большой семьей — четверо детей и 24 внука — собираясь вместе на Рождество или Пасху, поем песни, разыгрываем семейные лотереи, дарим подарки (и не просто какую-то ерунду, а точно купленные именно для этого человека) — это традиция или современность? А наш семейный чат в Telegram с новостями, историями, душевной поддержкой? Большая семья не убивает современность и красоту, наоборот. Моей дочери Сашеньке, матери 10 детей, недавно продавщица отказалась продать банку пива для мужа, решив, что ей нет 18, даже появление 16-летнего сына ее не разубедило.

Мешают ли дети найти себя?

Юлия Зубок: Современные молодые люди часто считают семью не самоцелью, а средством для достижения других целей. Уж не говоря о том, что подавляющее большинство молодежи сегодня охвачено ярко выраженными гедонистическими установками — «получить от жизни как можно больше удовольствий, сегодня и сейчас». И у молодых женщин они на 11 процентов выше, чем у мужчин.

Елена Михайлова: Но ситуация меняется, и не только к худшему. Сегодня нам в значительной степени удалось изменить имидж многодетной семьи. Если 15 — 20 лет назад многодетность кем-то воспринималась чуть ли не как девиация и на многодетных смотрели как на «странных», то сегодня таких стереотипов нет. Уважение к многодетности, понимание, что это очень важный и серьезный труд, а может быть, и миссия, растворено в общей атмосфере. А она влияет даже больше, чем отдельные материальные меры.

Большая семья входит в моду в элите, среднем классе. У сокурсников моих детей в высокообеспеченных семьях уже по пять-шесть детей. Да, им помогают няни. Но если раньше в обеспеченной семье с нянями, мама спешила заняться своими делами, то сегодня становится модным активное материнство и ежедневная многочасовая вовлеченность в него.

Фонд «Отцовство» убеждает нас, что и отцовство становится модным. Миллиардер Игорь Рыбаков пишет не книгу «Как заработать миллиард?», но, как отец четверых детей, — книгу про отцовство.

Но и в обычной, не очень богатой семье, с ипотекой и др. трудностями сегодня уже рожают, не сопоставляя ребенка с количеством упущенных с его появлением материальных благ. Такой туповатый прагматизм вообще уходит из дискурса. Дети возвращаются в семью. И это какой-то новый виток духовного роста всего общества.

Юлия Зубок: Для многих молодых людей самореализация сродни религиозному культу, а это требует свободного времени. У семейных пар его катастрофически не хватает. Встает вопрос совмещения ролей, решение которого не всегда в пользу семьи. Возникает конфликт ценностей.

Епископ Пантелеимон: Большая семья мешает самореализации? Не надо думать, что гении вырастают из единственного ребенка. Бах был восьмым ребенком в семье, Лев Толстой — четвертым, а у него самого было 13 детей, в семье Ильи Репина кроме него было трое детей.

Елена Михайлова: И к тому же нельзя однозначно сказать, что сегодня многодетность блокирует карьерные стратегии и человек пропадает в профессии. Иногда, наоборот, ответственность за обеспечение трех или четырех детей стимулирует родителей к самореализации. Мама четверых детей Наталья Москвитина сочетает передачи на «Спасе» и работу в фонде «Женщины за жизнь». Семья и дети сегодня не крушение планов, а один из лучших вариантов человеческой самореализации.

Бедность не порок, зато порог

Многодетные семьи часто бедны. Это тормозит рождение детей?

Юлия Зубок: Сегодня быть многодетным часто автоматически означает быть бедным. Бедность как раз концентрируется в детской среде и в семьях с детьми. Не случайно в период пандемии самой пострадавшей категорией населения были семьи с детьми, а еще точнее женщины-матери. Большинство россиян все же традиционно считают себя ответственными за экономическое обеспечение семьи, реализовать которое бывает трудно. Главные проблемы: отсутствие нормальных жилищных условий, невозможность дать всем детям одинаково хорошее образование и гнетущее чувство неопределенности.

В этих условиях любые призывы к максимизации деторождений выглядят как лицемерие и безответственность.

Леонид Бляхер, завкафедрой философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета: Ребенок рождается нуждающимся в массе расходов. Поэтому резкий подъем рождаемости предполагает наличие солидных ресурсов у граждан. Такой подъем бывает лишь в ситуации так называемого демографического перехода. Например, в XIX веке, когда в обществе с высокой детской смертностью стал расти уровень здравоохранения и появились квалифицированные акушеры, гинекологи и т. п. Но результаты демографического перехода XIX века, который создал довольно приличную плотность населения в европейской части России, съели две войны, революция и террор. Во всех других ситуациях изменение поведения, связанного с деторождением (в сторону резкого увеличения количества детей), не получается. Чтобы его добиться, нужны огромные изменения в образе жизни. И изменения скорее в голове, чем в кармане.

Елена Михайлова: При рождении ребенка семье нужна подушка безопасности и важны поддерживающие ее выплаты. Для слабозащищенных это важный побудитель родить дитя, отказавшись от аборта. Наши опросы показывают, что механизм материнского капитала удачен и нуждается в продолжении. Большинство россиян поддерживают и идею выдачи материнского капитала на третьего ребенка на Дальнем Востоке.

Это пока только «пилот» на части территорий ДФО. Что думаете о таком мощном материнском капитале?

Леонид Бляхер: Нельзя быть уверенным, что эта идея обязательно сработает, когда и при низкой рождаемости не хватает детской инфраструктуры: детсадов, бесплатных кружков, некоторые школы работают в несколько смен. Об этом нужно было думать прежде, чем раздавать материнский капитал.

Ну и размер его. Это хоть и большие деньги для базового слоя населения, но они не дают возможности для бедной семьи окончательно вылезти из бедности. А жизнь среднесостоятельной семьи миллион тем более не изменит. Его не хватит ни на квартиру, ни на хорошую машину, и даже на учебу (в лучшем случае на оплату в хорошем вузе пары лет обучения). Короче говоря, это не те деньги, которые подтолкнут рожать средний класс. А значит, это дорожка в воспроизводство бедности. Ведь рост населения увеличит число не работников, но иждивенцев на долгие десятилетия вперед — следующего поколения получателей материнского капитала.

Если человек говорит «Я хочу иметь четырех детей», он ожидаемо многодетный. И это наш ресурс

Иногда бедный слой рожает не из-за желания стать родителями, а из-за заработка. Мы изучали жителей частного сектора. В Хабаровске это 20 процентов населения. Там живут, в частности, так называемые «негородские горожане». Как правило, в доме или квартире прописано два человека, а проживает гораздо больше. Это базовый слой населения, у которого взаимодействие с государством налажено очень четко: мимо ни одно пособие или дотация не проскочит. В основном хозяйками квартир являются женщины. Вокруг такой дамы сплачивается мужской коллектив, в котором есть фаворит. У него кроме обязанности что-то приносить в дом, есть еще и задача «сделать» ребенка. Очень часто это абсолютно заброшенные дети, которые появляются с единственной целью — получить пособие и материнский капитал.

Елена Михайлова: Конечно, есть и неблагополучные семьи. Особенно в регионах с трудным климатом, в моногородах. Но при реализации любых государственных мер будут отклонения, и примеры их неадекватного использования. Практики девиации можно встретить в любом обществе, и в Америке, и в Европе, и в «третьем мире». Но это не типичная история. Все-таки большинство россиян сохраняют бережное отношение к детям. А с такими историями надо работать — выявлять их, подключать психологов, соцслужбы. Временно помещать куда-то заброшенных детей. И да, в малых населенных пунктах (не только на Дальнем Востоке) у нас обычно нет ресурсов и возможностей для локальной работы с каждой такой семьей, но это надо исправлять.

Епископ Пантелеимон: Пока государство отлаживает свои механизмы помощи многодетным, я расскажу о конкретных делах Церкви, продумывающей и предлагающей свои варианты поддержки многодетных семей. Если к нам в храм приходит многодетная мама и говорит: нужны деньги, хочу выйти на работу, помогите найти няню, мы обычно берем ее на работу .. няней к своим детям. И платим ей за это деньги. И стаж у нее идет.

Если в многодетной семье есть ребенок инвалид, мы помогаем ей найти няню и 90 процентов ее зарплаты берем на себя (нам в этом помогают благотворители). Предоставляем в пользование многодетным семьям пожертвованные церкви квартиры. Обязательно помогаем многодетным устроить летний отдых.

Зарплаты участвующих в наших церковных проектах людей зависят от количества детей: на каждого ребенка отец или мать получают надбавку. В школе мы не берем от многодетных семей пожертвований. Соединяем друг с другом большие семьи для обмена детскими вещами, часто очень хорошими. Устраиваем специальные детсадики для детей из многодетных семей. Подготавливаем детей из таких семей к сдаче ЕГЭ. Мы бесплатно даем в большие семьи хорошего репетитора, чтобы подготовить детей к поступлению в вузы. Получая на наши проекты по поддержке многодетных государственные гранты, мы всячески расширяем эту помощь.

Матрица для молодой семьи

С чего надо начинать помогать молодым семьям, чтобы они решились на рождение детей?

Елена Михайлова: Я думаю, что одна из главных задач сейчас — справиться с проблемой отложенных первых рождений, о которой демографы говорят уже много лет. Ведь даже если мы большинство сориентируем на многодетность, настрой откладывать рождение первого ребенка — сначала построю карьеру, куплю квартиру, всем себя обеспечу — может не дать ему реализоваться из-за биологически ограниченного репродуктивного периода.

Кто откладывает первые роды? Студентки или аспирантки, которые боятся, что, родив ребенка, выпадут из учебы (сейчас много занятий, где, отстав на курс, уже не нагонишь). Какой должна быть поддержка женщин, которые боятся, что их учеба и карьера из-за рождения ребенка пойдут на спад?

Я бы тут не уповала на бабушек-дедушек, многие из них работают и немало вкладывают в бюджет семей своих детей и внуков. Важнее развивать институт нянь, обучать их. Эта очень удобная практика пришла к нам из Франции.

В семьях, где не хватает денег, в качестве альтернативы няням можно вводить частичную занятость матери по уходу за ребенком. Для студентов и аспирантов, нужны какие-то специальные оргформы при вузах, легкий переход на дистанционное обучение молодых отцов и матерей. Наше государство должно стать куда более эластичным и индивидуально подходить к решению таких вопросов.

Одним нужны пособия, другим — няня, третьим — отдать ребенка в ясли, четвертым получить отцу на работе отпуск по уходу за ребенком.

Предлагать на весь регион, уж не говоря о всей России, одну меру уже неэффективно.

Личный опыт

Вероника Долина, поэт, музыкант, мать четырех детей:

— Говорило ли мне окружение: зачем так много детей? Я не слушала, мне было безразлично. Быт был мне влегкую, а многое и всласть. И таким остался по сей день. Я легко делаю покупки, готовлю обед, стелю белье, сажаю ребенка в машину и отвожу из точки, А в точку Б. Но ко всему этому еще прилагается и неленивость. А довольно себялюбивых и по-своему ленивых я видела и среди женщин с вереницей детей.

Еще важно многое уметь. Вкладывать в единицу времени нетривиальную единицу труда. У меня уже давно особенные отношения со временем. Если я дам себе труд распланировать день, неделю, месяц, успехи могут быть феерическими — такое саморегулирование. У меня еще в школе были ежедневники, еженедельники, записные книжки были размечены на дни, а дни — на часы. Я всю жизнь была озабочена тем, чтобы время не уходило напрасно.

Я дружила с детьми. Я большой контактер, мне симпатичен и интересен человек. Лет с двух, когда он начинает ходить и говорить, он уже для меня товарищ. Мне биологически нужно, чтобы и детям со мной, и мне с ними было интересно. Много театра, немало музыки, быстрые иностранные языки. Но в первую очередь, конечно, книжки. Научить их читать и контактировать — вот были две мои задачи.

Вероника Долина: Четверо детей — это был мой нонконформизм. Фото: Лилия Злаказова

Внутри у них что-то укладывалось, развивался вкус, появлялось какое-то понятие о прекрасном. Это было в 70−80 годы XX века — тогда никто не мог помыслить о том, чтобы повести ребенка в Лувр, но Пушкинский музей и Эрмитаж полагались уже для четырех-пятилетних чад. Я запихивала все это в них пораньше. Мне было важно, чтобы ребенок религиозно доверился миру прекрасного.

Сейчас, когда мои взрослые дети занимаются своими ремеслами, я счастлива, что в области культуры. Я тряслась внутренне от мысли, что кто-нибудь из них захочет быть юристом или экономистом или выберет какую-нибудь фундаментальную естественную науку. Хотя с малолетства было ясно, что вряд ли. Всего скорее займутся какими-то гранями прекрасного. И я очень рада, что так и произошло. Потому что сама я в это тоже верю религиозно. Ничто нас так не выручит, не протянет руку в последний, да и в предпоследний момент, как область прекрасного. Музы — и только.

Я до 25 лет освободилась от офисной службы. Но это было самое начало 80-х, и концерты, которые умела дать молоденькая женщина с гитарой и неплохими текстами, востребовались так, что можно было сделать из этого профессию и кормить семью. В 90-х я уже никому не стала бы рекомендовать это как устойчивое занятие.

Я не носитель флагов, не буревестник многодетности. Много детей — это трудно, а принуждать нельзя. Сначала надо, чтобы были хорошие дороги, замечательные стипендии, отличные пенсии, прекрасные пособия для родивших, и только потом призывать. Но я лично, в принципе, немножко «перпендикулярщик». Четверо детей — это был мой нон-конформизм.

Справка «РГ»

Многодетные матери, сделавшие блестящую карьеру:

• Татьяна Бакальчук, семь детей, высшее образование, гендиректор интернет-магазина Wildberries, замужем.

• Ольга Белявцева, трое детей, высшее образование, член совета директоров «Прогресс-капитал», замужем.

• Наталья Касперская, пять детей, высшее образование, гендиректор компании InfoWatch, замужем.

• Елена Кретова, пять детей, высшее образование, совладелец группы «Ариант», замужем.

• Ольга Шувалова, четверо детей, высшее образование, частный инвестор, преподаватель МГУ, замужем.

ЛЬГОТЫ

По закону многодетным семьям предоставляется скидка не ниже 30% установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией. На местном уровне власти могут установить более высокую скидку.

Какие льготы положены многодетным семьям в России

В России многодетным семьям положены самые разные льготы. Это и скидки, и налоговые вычеты, и субсидии со стороны государства, и транспортные льготы, и льготы по ипотеке, и льготы в школе.

Какие семьи считаются многодетными?

Многодетная семья в России в 2021 году — это семья, имеющая трех и более детей. По федеральному законодательству субъекты наделены правом решать, кого отнести к этой категории, с учетом местных особенностей. Власти некоторых регионов дополнительно поддерживают многодетные семьи, увеличивая возраст детей до 21 года или до 23 лет. При этом ребенок должен учиться или служить в армии по призыву.

Перечень льгот для многодетных семей

«Базовый набор» льгот определен на федеральном уровне указом президента РФ № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

Налоговые льготы

Родители трех и более детей, которые работают официально, имеют право получать стандартный налоговый вычет — частично или в полном объеме возвращать 13% НДФЛ.

За первых двух детей многодетным родителям полагается по 1400 рублей, а за третьего и последующих по 3000 рублей. За детей-инвалидов также начисляется компенсация от 6000 до 12 000 рублей.

— Возьмем за пример семью с тремя детьми, где зарплата родителя — 50 000 рублей в месяц. Налог 13% с этой суммы — это 6500 рублей. Считаем налоговый вычет: 1400+1400+3000 = 5800 рублей. Если отнять эту сумму из налога — 6500 минус 5800 — получится 700 рублей. Только эту сумму и нужно будет уплатить государству, — пояснила юрист.

При этом важно учитывать, что как только суммарный годовой доход родителя превысит 350 тысяч рублей, получать вычет будет нельзя. То есть человек с зарплатой в 50 тысяч рублей «исчерпает лимит» за 7 месяцев. Оставшуюся часть года он будет уплачивать 13% в полном размере.

Кроме того, для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми в России действует дополнительный вычет по налогу на имущество: по 5 квадратных метров на каждого ребенка за комнату или квартиру и по 7 квадратных метров за дом или часть дома. Также действует вычет в размере 6 соток по земельному налогу.

Транспортные льготы

Машина

Льгота для многодетных семей, касающаяся транспорта, — это возможность не платить транспортный налог или же вносить в счет государства только 1 рубль. Однако в каждом регионе страны действуют свои правила на этот счет. Как правило, от уплаты данного налога освобождают только одного родителя в многодетной семье. Также в расчет берут и количество лошадиных сил.

Проезд на общественном транспорте

Согласно указу президента РФ от 05.05.1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», бесплатный проезд обеспечивают учащимся общеобразовательных школ.

Дети могут бесплатно передвигаться на внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов.

РЖД билеты

Государство не предусмотрело скидки на железнодорожный транспорт для многодетных семей, однако РЖД взяли это на себя. К таким льготам относятся:

— свободные полки в поезде (например, если многодетная семья займет 3 из 4 полок в купе, четвертая полка будет оставаться пустой до конечной точки следования семьи);

— замена места (при необходимости поменяться проводники идут навстречу многодетным семьям и позволяют им расположиться на удобных и не занятых никем местах);

— 50% компенсации дороги до санатория (для получения подобной привилегии родителям нужно обратиться в органы социальной защиты граждан).

Кроме того, действует льготный проезд для детей, а также различные акции от РЖД. Например, в летнее время многодетные семьи могут путешествовать на поездах со скидкой 20%.

Авиабилеты

Многодетные семьи в 2021 году могут участвовать в трех программах льготных авиаперевозок:

— «Субсидированные авиабилеты в Крым»;

— «Субсидированные авиабилеты в Калининград»;

— «Субсидированные авиабилеты на Дальний Восток».

Купить билеты можно у одной из 12 авиакомпаний, участвующих в программе. Это «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines, Smartavia, «Якутия», «Алроса», NordStar, Red Wings, «ИрАэро», Utair и «Азимут».

Льготы на коммунальные услуги

Получение скидки на оплату коммунальных услуг гарантирует многодетным россиянам федеральный закон «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

Согласно документу, многодетным предоставляется скидка в размере не ниже 30% установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией. На местном уровне власти могут установить более высокую скидку. Оплата капитального ремонта чаще всего не попадает под эту льготу.

Льготы по ипотеке

Если в семье второй или последующий ребенок родился в 2018 году и позднее, то семья вправе взять ипотеку по ставке 6%. Она будет действовать весь срок кредита.

Программа позволяет купить квартиру или дом у застройщика, а также рефинансировать имеющийся кредит. Первоначальный взнос составляет не менее 15%.

Максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей. Для других регионов — 6 миллионов рублей. При покупке жилья на Дальнем Востоке ставка еще ниже — 5%, а дом в сельской местности там можно купить на вторичном рынке.

Также для многодетных доступно погашение 450 тысяч рублей долга по ипотеке. Для этого третий или последующий ребенок заемщика должен родиться в промежутке с 2019 по 2022 год.

Программа позволяет оплатить часть или всю сумму долга по кредиту на квартиру или дом. Договор ипотеки или рефинансирования может быть заключен и до 2019 года, но не позднее 1 июля 2023 года. Такой вид государственной поддержки можно использовать один раз. Для оформления субсидии нужно обратиться к банку, который выдавал кредит.

Программа действует в дополнение к материнскому капиталу и не заменяет его. Многодетная семья может получить материнский капитал на второго ребенка, использовать его для погашения ипотеки, а потом оплатить еще 450 тысяч рублей в рамках программы.

Помимо всего, многодетные семьи имеют право получить отсрочку или уменьшение платежей по ипотеке, если попали в трудную жизненную ситуацию.

В течение 6 месяцев семьям разрешается уменьшить или не вносить платежи по кредиту без штрафных санкций со стороны банка и вреда для кредитной истории. Получать согласие банка на так называемые ипотечные каникулы не требуется. Отсрочку по платежам можно использовать только по договору ипотеки на единственное жилье.

Трудной жизненной ситуацией считаются:

— потеря работы и регистрация заемщика в качестве безработного в службе занятости;

— инвалидность первой или второй группы;

— потеря трудоспособности больше, чем на 2 месяца;

— падение дохода более чем на 30% по сравнению со средним доходом за последние 12 месяцев (при этом ежемесячный платеж по ипотеке должен превысить 50% среднего дохода за 2 предыдущих месяца);

— увеличение количества иждивенцев при снижении дохода более чем на 20% за 2 предыдущих месяца (при условии, что ежемесячный платеж составил более 40% дохода).

Список документов для подтверждения трудной жизненной ситуации указан в п. 8 ст. 6.1−1 закона о потребительском кредите.

Льготы в школе

По закону учащиеся из многодетных семей должны быть обеспечены бесплатным питанием (завтраками и обедами) в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях страны. Кроме того, их должны обеспечить школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения в общеобразовательном учреждении.

Также власти обязаны обеспечить учащимся один день в месяц бесплатного посещения музеев, выставок и парков культуры и отдыха.

Льготы многодетным матерям и отцам

Многодетный родитель-одиночка, будь то мать или отец, имеет право на те же льготы, что и члены полной семьи. Большая часть льгот предусмотрена указом президента РФ № 431, а государство и субъекты страны могут вводить дополнительные меры социальной поддержки.

По закону родителю полагаются:

— ежемесячные детские пособия на каждого несовершеннолетнего ребенка;

— сохранение заработка 40% на период ухода за ребенком до 1,5 лет;

— предоставление неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до 3 лет;

— льготу по оплате услуг ЖКХ до 30%;

— единовременное пособие при рождении каждого ребенка;

— материнский капитал;

— бесплатный отпуск лекарств по рецепту врача на каждого ребенка до 6 лет и другие льготы, установленные дополнительно в каждом отдельном регионе РФ.

Особенности льгот по регионам

Каждый регион определяет свой набор соцподдержки для многодетных семей, помимо федеральных льгот. Субъекты устанавливают дополнительные субсидии на оплату коммунальных услуг, определяют правила освобождения от транспортного налога, дают скидки на оплату парковки, а также назначают разовые, ежемесячные и ежегодные пособия.

Например, в Московской области, согласно закону «О мерах социальной поддержки семьи и детей», многодетным семьям положена компенсация в 50% оплаты коммунальных услуг, пособие при рождении ребенка и другие льготы. В Москве многодетные имеют право открыть семейный детский сад у себя дома. Они обеспечивают воспитание, обучение, присмотр, уход, оздоровление и питание детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В Петербурге многодетным компенсируют 100% стоимости путевок в организации оздоровления и отдыха детей, а также начисляют пособия: разовые, ежемесячные, ежегодные. А в Ростовской области семьям, где на воспитании находятся более 7 детей, предоставляются в личное владение микроавтобусы.

Чтобы узнать полный перечень льгот в своем регионе, нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства лично или по телефону.

Льготы многодетным малоимущим семьям

Многодетная семья признается малоимущей, если ее общий средний доход на человека в месяц ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Таким семьям чаще всего назначают детское пособие. Размеры его зависят от региона.

В Москве малоимущим многодетным полагается: ежемесячная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни в размере 1200 рублей для семьи с 3−4 детьми и 1500 рублей для семьи с 5 и более детьми; ежемесячная выплата на детские товары для семей с 5 и более детьми — 1800 рублей; ежемесячная компенсация на возмещение стоимости продуктов питания на детей до 3 лет — 675 рублей и другие выплаты.

В Санкт-Петербурге предусмотрены свои льготы: ежегодная компенсация на детей до 18 лет из многодетных семей, обучающихся в школе или техникуме, — 4467 рублей; ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего и последующих детей — 11 176,2 рубля; ежемесячная компенсация на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни детям из многодетных семей, получающим пенсию по случаю потери кормильца, — 4312 рублей; социальная выплата для приобретения или строительства жилых помещений; путевки в детские лагеря и санатории и другие.

Как оформить льготы

Чтобы получить информацию о льготах и правилах их оформления, многодетной семье нужно обратиться в отдел соцзащиты, MФЦ или Пенсионный фонд РФ.

Необходимые документы

Для получения статуса многодетной семьи, помимо заявления, необходимо предоставить следующие документы:

— паспорта родителей;

— копии свидетельств о рождении детей либо документы, подтверждающие усыновление (удочерение);

— справку с места жительства или иной документ, подтверждающий совместное проживание заявителя с детьми;

— справку об обучении в образовательных организациях по очной форме обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет.

При этом список документов может варьироваться в зависимости от региона. После получения удостоверения можно приступать к оформлению тех или иных льгот. Для этого понадобятся: паспорт, справка с места жительства, свидетельства о рождении детей, реквизиты банковского счета и другие документы, помимо соответствующего заявления.

Полный список документов для получения льготы или пособия можно получить в органах соцзащиты, ПФР или МФЦ.

Какие документы нужны для продления статуса многодетной семьи?

Для процедуры требуются: ранее полученное удостоверение многодетной семьи; копии документов, удостоверяющих личность родителей; копии свидетельств о рождении детей; копия свидетельства о заключении брака (при наличии); копии паспортов детей, достигших 14-летнего возраста; выписка из домовой книги о регистрации по месту жительства заявителя, его супруга и детей; документ о совместном проживании детей с заявителем; справка об обучении совершеннолетнего ребенка заявителя (если такой факт имеется), при условии, если в семье воспитывается менее трех несовершеннолетних детей; документ, подтверждающий прохождение совершеннолетним ребенком заявителя срочной военной службы по призыву (если такой факт имеется), при условии, если в семье воспитывается менее трех несовершеннолетних детей, — сообщила юрист.

Теряется ли статус многодетной семьи при разводе

Этот вопрос регулируется региональным законодательством. Как правило, статус многодетной семьи сохраняется у того родителя, который проживает с 3 и более детьми до 18 лет (или до 23, если они обучаются в вузе очно) и воспитывает их.

В материале использованы данные агентства РИА Новости.

https://rg.ru/2022/02/08/reg-dfo/pri-kakih-usloviiah-rossiia-mozhet-stat-mnogodetnoj-stranoj.html