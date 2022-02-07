Краевед Сергей НАУМОВ выступил с лекцией о том, как трансформировалась историческая память об адмирале Колчаке.

Несколько дней назад в Центре изучения Гражданской войны Исторического архива Омской области состоялась публичная лекция «Адмирал Колчак и демократическая Россия 1990-х годов: региональные аспекты трансформации исторической памяти о лидере белого движения». Лекцию проводил краевед-историк Сергей Сергеевич НАУМОВ. Он считается самым молодым краеведом-историком в Омске.

В 1990-е годы, так называемый «ельцинский период», произошла радикальная общественная переоценка событий Октябрьской революции и Гражданской войны (1918−1920). В 1994 году впервые официальное публичное осуждение Октябрьской революции и Гражданской войны прозвучало в обращении президента России Бориса Николаевича ЕЛЬЦИНА к Федеральному собранию. Он открыто заявил о разложении тоталитарной государственной идеологии, выразителем которой была КПСС. Речь ЕЛЬЦИНА поставила под сомнение историческую закономерность Октябрьской революции и Гражданской войны. В результате ученые и исследователи в 1990-е годы стали рассматривать исторические особенности Октябрьской революции и Гражданской войны с другой точки зрения. Особое внимание многих привлекали Гражданская война в Сибири и личность адмирала Колчака. У омских исследователей свое отношение к Гражданской войне и личности адмирала. Омск являлся столицей Белой России. Большая часть документов времен Гражданской войны находится в архивах Омска.

Прошло чуть больше века, как закончилась Гражданская война. В феврале 2020 года с горечью вспомнили о 100-летии со дня расстрела Верховного правителя России в Иркутске. Время все дальше и дальше уносит нас от тех далеких событий, а интерес к ним в обществе не снижается.

Публичная лекция Сергея НАУМОВА была подготовлена на материалах документов и исследований историков, которые в 1990-е годы изучали события Гражданской войны в Сибири и биографию адмирала Колчака. На публичную лекцию пришли не только историки, но и те, кто интересуется событиями, происходившими в Омске в 1918—1920 годы.

Сергей НАУМОВ, сославшись на ученых советского и постсоветского периодов, рассказал:

«В трудах советских историков фигура Александра Васильевича Колчака рассматривалась в качестве предводителя белогвардейской диктатуры и оценивалась историками в негативном ключе. Адмирал наделялся в основном отрицательными характеристиками: „черный адмирал Колчак“, „наемник англо-американских интервентов“, „наркоман“ и другими. Таким образом, в обществе и в массовом сознании сформировался зловещий образ адмирала Колчака. На основе выводов советских ученых имя Александра Васильевича Колчака стало символом жестокой диктатуры. Для усиления своих выводов они приводили слова, сказанные Владимиром Ильичем Лениным о том, что диктатура Колчака „хуже всякой царской“. В советский период на изучение биографии Верховного правителя фактически был наложен запрет. Однако имя Колчака упоминалось в литературе чаще других „белых“ лидеров».

Но положение дел изменилось:

«В 1990-е годы многие исследователи начали проявлять особый интерес к личности Александра Колчака. У них возникло стремление к объективным оценкам и беспристрастности. Эти факторы способствовали выходу в свет ряда публикаций, заметно отличавшихся от типичных для советской историографии трудов. Сегодняшняя популярность Колчака перенасыщена: в кинематографической промышленности — в художественных и документальных фильмах, в публикациях глянцевых журналов, в изданиях книг, в названиях ресторанов, в алкогольных напитках и других названиях».

Лекция Сергея НАУМОВА сочеталась с беседой со слушателями. Так, Владимир ПАНАСЕНКОВ спросил:

«Печатались в омской прессе или нет статьи об адмирале Колчаке за авторством журналистов из других городов?»

НАУМОВ ответил:

«Да, печатались. Например, в газете „Вестник культуры“, в официальном органе Омского отделения СФК, была опубликована статья челябинского краеведа Игоря Георгиевича НЕПЕИНА. Она называлась: „Да, я адмирал Колчак..“. Автор открыто критиковал созданный в карикатурах образ Колчака. Игорь НЕПЕИН подчеркивал: „На поверхность выплыли фальшивки изображений, на которых видно, что адмирал Колчак был тупым, глупым, ограниченным человеком“. Специалисты и исследователи-любители, занимающиеся биографией Колчака, также отмечали, что многочисленные мифы о нем были растиражированы не только советской литературой, но и белоэмигрантскими мемуарами, склонными идеализировать личностные качества адмирала».

Далее Сергей НАУМОВ сделал ссылки на исследователей, но более подробно остановился на двух видных ученых. Говоря о докторе исторических наук, сотруднике Института истории СО АН СССР Владимире Ивановиче ШИШКИНЕ, НАУМОВ подчеркнул:

«Владимир ШИШКИН, в числе других сибирских гуманитариев, внес значительный вклад в изучение истории колчаковщины и биографии адмирала Колчака. В ряде публикаций в 1989—1992 годах он развенчал множество закрепившихся в историографии мифов о Верховном правителе России как о злом человеке».

Сергей НАУМОВ также сослался на второго видного ученого — Михаила Ефимовича БУДАРИНА, доктора исторических наук, профессора Омского педагогического университета. НАУМОВ сказал:

«Михаил БУДАРИН в свое время писал: «Если бы Александр Васильевич Колчак занимался только своим любимым делом — наукой, его имя было бы вписано в историю отечественной и мировой географии. Но своей военной диктатурой, беспощадной борьбой с революционным народом адмирал Колчак многое перечеркнул в своей биографии».

В заключение лекции НАУМОВУ был задан вопрос:

«Будет ли установлен в Омске памятник адмиралу Колчаку?»

На этот затруднительный вопрос Сергей НАУМОВ ответил:

«Фундамент под памятник давно залит. Он находится от нас в 10 метрах, а точнее за окном, спрятанный под снегом. Много еще разногласий среди омичей, ставить памятник или не ставить. Время покажет».

От автора. В последние годы об адмирале Колчаке написано множество статей и часть из них — омскими историками, краеведами, журналистами. Раз в обществе есть спрос, значит, будут продолжаться исследования.

Озеров Алексей

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