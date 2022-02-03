От редакции: Для первого в этом году выпуска журнала «Посев» кандидат исторических наук, член редколлегии альманаха «Белая Гвардия» Владимир Чичерюкин — Мейнгардт подготовил рецензию на книгу серии «Белые воины» «Добровольцы», которая вышла в конце 2021 года. С разрешения автора предлагаем эту рецензию читателям «Русской линии».

В 2008 году в издательстве «Посев» в серии «Белые воины» вышла шестая по счёту книга. Она называлась «Верная гвардия». В неё вошли биографические очерки и воспоминания трёх гвардейских офицеров — полковников Ф.В. Винберга (1869 — 1927), Ф.Н. Безака (1865 — 1940), А.С. Гершельмана (1890 — 1977).

Никоим образом, не ставя под сомнение их монархические убеждения и верность Государю, всё же «причисление» их к белым воинам, за исключением полковника Гершельмана, представляется несколько «притянутым».

В отличие от первых двух гг. офицеров, имя гвардейского артиллериста, Георгиевского кавалера полковника Гершельмана к моменту выхода «Верной гвардии» было достаточно известным, благодаря публикациям, выходившим до 2008 года. Так, в конце 1990-х в библиотечке журнала «Военная быль» стараниями московского историка А.С. Кручинина были изданы воспоминания полковника Гершельмана об участии его в Белой борьбе в годы Гражданской войны. Они назывались «В рядах Добровольческой Северо — Западной Армии. Вооруженная борьба с III Интернационалом», М, 1997 — 1998 гг.

Позднее, дочь полковника Гершельмана, проживавшая в Аргентине поделилась своими воспоминаниями об отце на страницах альманаха «Михайлов День 2-й. Журнал исторической России», в рубрике «Семейные портреты» — «Из семейных хроник».

А вот имена двух других господ гвардейских офицеров не были столь широко известны, как имя полковника Гершельмана.

Полковник Винберг, вернувшийся на военную службу из запаса в связи с началом Великой войны 1914 года, прослужил до начала 1917-го в конном полку, несшим охранную службу на побережье Рижского залива. В начале Гражданской войны оказался в Киеве. В конце 1918 года принял участие в обороне матери городов русских от банд украинских самостийников — петлюровцев, в рядах русских офицерских добровольческих дружин. Эти формирования считали себя частью Добровольческой армии генерала А.И. Деникина.

Оказавшись в безвыходном положении, чины русских офицерских дружин были вынуждены сложить оружие и сдаться на милость победителей. Им грозила расправа со стороны петлюровцев. Но, в канун нового 1919 года, эвакуировавшиеся из Киева, как и с территории Украины, германские войска, вывезли в своих эшелонах пленных русских офицеров, содержавшихся по стражей петлюровцами. Среди них был и полковник Винберг.

В последующие два года пока Гражданская война бушевала на бескрайних русских просторах, полковник Винберг, обосновавшись в Германии, активно включился в общественную и издательскую работу, на монархической ниве.

Полковник Безак, в отличие от полковника Винберга, с началом Великой войны 1914 года в строй не вернулся. По причине преклонного возраста. В Гражданской войне участия не принимал. Так же как и полковник Винберг, полковник Безак был вывезен немцами из Киева в Германию.

Сами воспоминания полковников — гвардейцев посвящены не событиям на фронтах Гражданской войны, а другим сюжетам. Полковник Винберг, о своём тюремном заключении в самые первые месяцы советской власти в Петропавловской крепости в Петрограде. Полковник Безак, о гетманском перевороте в Киеве в марте 1918 года. Полковник Гершельман о совещании русских монархистов в городе Райхенгалле в Германии в 1922 году.

И вот, по прошествии тринадцати лет в серии «Белые воины» вышла новая книга, героями которой стали именно белые воины, с первого до последнего дня участвовавшие в вооружённой борьбе против красной чумы на Южном и Восточном фронтах. Причём все они были Георгиевскими кавалерами, т. е. имели среди своих боевых наград или орден Св. Георгия, или, Георгиевское оружие.

Имена как минимум четырёх из них были знакомы гражданам «Страны Советов» ещё до начала перестройки. Это генералы В.З. Май-Маевский, Н.С. Тимановский, Б.И. Казанович, В.К. Витковский. Имена остальных белых воинов стали возвращаться в Россию в годы поздней перестройки. Так, в книге известного писателя Русского Зарубежья Р.Б. Гуля «Красные маршалы. Тухачевский, Ворошилов, Блюхер, Котовский», переизданной в СССР в 1990 году, встречается имя колчаковского генерала В.В. Голицына. Правда, с княжеским титулом. Хотя, в действительности, этот белый генерал происходил из нетитулованного дворянского рода Рязанской губернии.

Вехой в истории изучения отечественными историками Белого движения на Юге России, стал «Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных Сил Юга России (Материалы к истории Белого движения)» изданный в 1997 году. Автором его является видный русский историк из Русского Зарубежья Н. Рутыч (Рутченко).

Спустя несколько лет был издан в известной мере аналог справочнику Н. Рутыча «Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны», авторы Е.В. Волков, Н.Д. Егоров, И.В. Купцов, Москва, 2003 год.

При всей значимости выше названных справочных изданий, всё же краткие справки едва ли могут помочь пытливому читателю составить какое-либо целостное представление об этих белых офицерах и генералах, как о людях. Например, получить ответ на вопрос: какая среда их формировала изначально? Ведь это само собой, семья, причём со своим укладом — дворянским, купеческим, мещанским. Крупный город, или, простите за избитый ярлык — провинция. Когда тот или иной офицер (генерал) одел погоны. В мирное время? Или уже в годы Великой войны? Где он был в момент Февральской революции и Октябрьского переворота? Что пережил в те месяцы, когда страна, образно говоря, катилась под откос, т. е. от Февраля к Октябрю? Ведь именно эти месяцы оказались решающими для русского офицерского корпуса, которые повлияли на выбор стороны в надвигающейся Гражданской войне.

Не знаю, как относятся коллеги — историки, включая авторов сборника «Добровольцы» к генеалогии и исторической географии, но для меня всегда при знакомстве с биографией того или иного исторического персонажа, особенно тех, кого принято называть «маленьким человеком», были интересны их генеалогия и география. Под географией я подразумеваю в первую очередь малую родину, а потом, те города и веси, куда забрасывала человека судьба. И если читатель имел возможность увидеть своими глазами малую родину того или иного человека, а тем более пройти, хотя бы отчасти по его следам, то это даёт редкую возможность хоть чуточку «приблизиться» к нему.

Что же касается генеалогии, то тем, кому сегодня, образно говоря, от тридцати и меньше, едва ли по силам представить себе ту культурную и социальную среду, которые формировали, как сейчас модно говорить, менталитет, или, внутренний мир героев книги «Добровольцы», поскольку людей носителей данного менталитета, они уже не успели застать чисто физически.

Белые добровольцы были очень разными людьми. Это очень убедительно показывает рассматриваемый сборник. Те же генералы, потомки польской шляхты, ставшие русскими дворянами. В.К. Витковский, Б.И. Казанович, В.З. Май — Маевский. Первый был по рождению петербуржцем. Казанович и Май — Маевский уроженцы Могилевщины, которая вошла в состав государства Российского после первого раздела Речи Посполитой последовавшей в 1772 году. Кстати, на главной улице Могилева, чуть в стороне, красуется памятная арка, воздвигнутая в честь приезда в этот город императрицы Екатерины Великой.

Генерал Н.С. Тимановский был уроженцем Виленщины. Происходил из крестьянской семьи. Так же из крестьянской семьи происходил уроженец Смоленщины офицер — марковец В.Е. Павлов. Потомственный дворянин Н.П. Сахаров был уроженцем провинциального Мурома, что во Владимирской губернии.

Самое экзотическое происхождение оказалось у генерала В.Е. Смолина. Уроженец далекого сибирского Якутска, по национальности караим. Каким образом его предков занесло из Крыма в Якутию, ещё предстоит выяснить нашим коллегам.

При этом, как совершенно справедливо отмечают авторы «Добровольцев», все они заслужили свои георгиевские награды на полях сражений Великой войны 1914 года и были одними из первых, подъявших меч на внутренних врагов своего Отечества.

Подводя итоги, следует отметить, что авторы сборника «Добровольцы» попытались через призму судеб своих героев, если и не дать исчерпывающие ответы на все вопросы, то, во всяком случае, предлагают порассуждать об этом вместе со своими читателями.

Отдельной строкой следует выразить признательность и благодарность создателям этого труда за воспроизведенную портретную галерею. Здесь трудно отказаться от банального — офицер, или генерал такой-то на своём портрете выглядит как живой. Это действительно так. Именно, как живые люди, какими они и были в действительности. Здесь я бы отметил в первую очередь, дроздовцев. Портреты полковников В.А. Руммеля, А. В Туркула и В.К. фон Манштейна — старшего. Причём на цветном портрете «дедушки» Манштейна хорошо видно, что у него прокуренные седые усы. То, что он был заядлым курильщиком, хорошо помнили ветераны — дроздовцы.

Не скрою. Большим сюрпризом для меня стал карандашный портрет К.Л. Капнина. До сих пор, если мне не изменят память, было широко известно лишь одно прижизненное изображение этого офицера — генштабиста. Из книги Я.А. Слащова — Крымского «Белый Крым. 1920 г. Мемуары и документы», изданной в перестроечном СССР в 1990 году.

Ещё большим сюрпризом стал портрет капитана М.М. Конради, того самого, который в 1924 году застрелили в Лозанне советского дипломата В.В. Воровского. Опять же, было известно единственное его изображение из какого-то русского эмигрантского издания. Само собой, весьма посредственного качества. Других изображений как будто никогда не существовало. Более того. В своё мне довелось принять участие в передаче журналиста А.С. Гаспаряна «Теория заблуждений» на волнах «Радио Россия», посвященной красному и белому террору. По ходу беседы вспомнили капитана Конради и тот факт, что на момент выхода передачи в эфир, т. е. на 2010 год помимо вышеупомянутого изображения, иных никто не видал. Спустя двенадцать лет можно не только увидеть портрет капитана Конради, но и попытаться хоть чуточку понять его характер. Маленький рот и узкие губы говорят о довольно жёстком характере этого русского швейцарца. Да и глаза говорят о том же.

На некоторых портретах, запечатленные художниками около века тому назад добровольцы, например, поручик — марковец П.Н. Каменский, или прапорщик Г. А. Бек, выглядят не просто как живые, а как наши с вами современники. Думаю, что те читатели, кто в не столь далёкие от сегодняшнего дня неоднозначные 90-е увлекались военно — исторической реконструкцией, увидят в некоторых из них своих «однополчан».

Не сразу обратил внимание на следующую деталь. Портреты генералов и офицеров подписаны разными почерками. Как оказалось, художник, закончив работу, предлагал своему «герою» самому подписать свой портрет, указав, при этом и воинский чин. Это очень важная и интересная деталь. Есть специалисты, которые многое могут поведать о человеке по его почерку. Я к таковым, увы, не отношусь.

Несомненно, биографии добровольцев включённые в этот сборник в дальнейшем будут дополняться и уточняться. Как, например, судьбы потомков генерала Б.И. Казановича. Да и не только его. Это авторам только, условно говоря, «в плюс». Потому что такие издания дают импульс, или если хотите, побудительный мотив для дальнейших исследований.

Что же касается недостатков, точнее недостатка, то таковым, на мой взгляд, является употребление термина «Великая российская революция». Сей термин появился на свет в канун столетия «Октябрьской революции» усилиями г. Мединского. С явным желанием поставить в один ряд Великую французскую революцию и две абсолютно разные революции, которые произошли в России в 1917 году. Подобный термин — «Великая российская революция» — термин, как говорится априори искусственный, если даже не сказать, что фальшивый. Ибо это не что иное, как свалить в одну кучу такие разнородные события, как Февральская революция, Октябрьский переворот и Гражданскую войну. Конечно, это дело каждого историка, пользоваться термином г. Мединского, или, побрезговать им. Но всё же. В конце-концов, белые добровольцы, будь то генерал Казанович, или полковник Вырыпаев, более или менее лояльно отнеслись к Февральской революции и Временному правительству они присягали. А вот «Великая Октябрьская социалистическая революция», или, проще говоря, Октябрьский переворот, вызвал у них не просто неприятие, но стал главным побудительным мотивам для того, чтобы взять в руки оружие и выступить большевиков. Уже одно это говорит о несостоятельности «историософской» мысли г. Мединского.

Дополнение.

В 1990-х издавалась газета «Геральдические ведомости». В ней была рубрика «Биографический словарь современного российского дворянства, издаваемый Российским дворянским собранием с 1993 года (газетный вариант)». Выпуск I, Москва 1993″. В нём была приведена биографическая справка одного из действительных членов Российского дворянского собрания — РДС, Юрия Викторовича Ларченкова — Казановича.

Родился в 1 апреля 1951 г. в г. Новокузнецке, Кемеровская область.

Инженер. Окончил Сибирский металлургический институт в 1973 г.

Проживает в г. Новокузнецке.

Сын Виктора Терентьевича Ларченкова (по матери Казанович 1915 г. р., выпускника Ленинградского индустриального (политехнического) института.

По женской линии является потомком рода дворян Казановичей польского происхождения, внесенных в 6-ю часть Дворянской родословной книги Могилевской губернии. Пользовались польским гербом Гржимала. Его бабушка Елена Борисовна Казанович (1898 — 1966) была причислена к роду Определением Правительствующего Сената 07.11.1913 г. Она была дочерью генерала Бориса Ильича Казановича (1871 — 1938), участника 1-й Мировой и Гражданско войн, сподвижника генералов Корнилова и Деникина, умершего в эмиграции. Дед Б.И. Казановича — кавалерийский офицер Николай Казанович — участник Отечественной войны 1812 г., Могилевский уездный предводитель дворянства.

В память участия предка в Отечественной войне 1812 г. Е.Б. Казанович в 1913 г. была пожалована Высочайше утвержденная медаль для ношения на груди на Владимирской ленте.