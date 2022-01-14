6 апреля 2012 года на первом заседании Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Неблагополучие, связанное с семейной жизнью, имеет самое непосредственное отношение к тому, будет ли благополучной или неблагополучной жизнь нашей страны. Никакие экономические реформы, никакая модернизация, никакие инвестиции, никакая развитая инфраструктура, никакие высочайшие достижения в области науки, техники, образования, культуры не сделают ничего радикального для изменения к лучшему жизни нашей страны, если народ наш будет вымирать». О том, чем сегодня занимается Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства и каким образом можно исправить демографическую ситуацию в России, «Регионам России» рассказал ее председатель, дипломат по образованию, член Совета при Правительстве России по вопросам попечения в социальной сфере, сопредседатель Родительской палаты России — иерей Федор Лукьянов.

— Отец Федор, какие события Вам особенно запомнились в уходящем 2021 году?

— 12 сентября 2021 года исполнилось 800 лет со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Несмотря на сложную ситуацию, празднование прошло по всей стране. В нем приняли активное участие и первые лица страны- Президент В.В.Путин и Святейший Патриарх Кирилл. В 1242 году еще совсем молодой князь не побоялся и повернул свое оружие против сил, пришедших с Запада и стремившихся не просто к завоеванию территории, но и к разрушению основ духовной идентичности русского народа.

В этом году Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства исполняется десять лет. Она была создана по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и утверждена решением Священного Синода в 2011 году в целях разработки и осуществления системного комплекса мер по преодолению кризиса семейных ценностей в российском обществе и созданию системы церковной поддержки семьи. После смерти руководителя комиссии протоиерея Дмитрия Смирнова, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла и по решению Синода РПЦ мне была оказана честь возглавить это чрезвычайно важное направление церковной работы.

— Каковы основные угрозы, которым должно противостоять общество в области защиты семьи и каковы сегодня основные направления деятельности Патриаршей Комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства?

Серия случаев со стрельбой и убийствами в школах России- это не случайность, это индикатор серьезного кризиса духовно-нравственных ценностей и прежде всего, семейных ценностей. У всех новоявленных вершителей судеб были отец и мать. Но группы в сети стали для них более авторитетными, их новыми учителями стали безумные идеи, продвигаемые тысячами сообществ и специальными алгоритмами в социальных сетях. Война, которая ведется сегодня против наших детей -это война в первую очередь на уровне духовно-нравственных ценностей. И сегодня нашему обществу и новому Парламенту необходимо принятие срочных мер по защите нашего подрастающего поколения от деструктивного контента. Однако первенство в обеспечении безопасности юной личности играет все же семья. Поэтому мы ничего не добьемся, даже если государство приставит вооруженного охранника к каждому подъезду и школе. Защита должна исходить изнутри, быть интегрированной в структуру личности подростка. А для этого обществу необходимо взять курс на всестороннюю поддержку семей с детьми, чтобы родители не находились в постоянном режиме выживания, а находили время на досуг и воспитание детей.

Патриаршая Комиссия создана для того, чтобы государство и общество слышали голос Церкви в вопросах защиты семьи, материнства и детства. Мы не можем впрямую влиять на политические процессы, но мы имеем право взывать к голосу совести, призывать наше общество к тому, чтобы отношение к вопросу материнства и детства было приоритетным во всех направлениях — как среди государственных служащих, так и в массовом общественном сознании.

Основными направлениями работы Комиссии являются просвещение, популяризация семейных ценностей в обществе; поддержка многодетной семьи; профилактика абортов, работа по предотвращению вовлечения молодежи в группы деструктивной направленности, помощь одиноким матерям; помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Особое внимание Комиссия уделяет вопросам нравственного оздоровления общественного сознания, созданию и продвижению в обществе такой визуальной и информационной продукции, которая позволит нашему народу, особенно молодым его представителям, вернуться к глубинным нравственным основам национального самосознания.

Наши специалисты создают высококачественные образцы позитивной социальной рекламы телевизионного и интернет -формата, которые мы готовы безвозмездно предоставить правительствам регионов для размещения в эфирных сетках местных телеканалов и в местах общественного пользования. С 2016 года социальные ролики программы «Сохрани меня» успешно размещаются на каналах Архангельской области, Ставропольского Края, Челябинской области, Екатеринбурга, федеральных телеканалах.

Эксперты нашей Комиссии активно работают с представителями всех ветвей власти, но особое внимание мы уделяем поддержке тех законодательных инициатив, которые реально, а не только на бумаге, защищают и укрепляют многодетную и многопоколенческую семью, устраняют практики и явления, угрожающие здоровью и процветанию семьи и детства. Одним из примеров стала совместная работа наших экспертов и представителей правоохранительных органов над новыми правовыми ограничениями для иностранных граждан, приобретающих младенцев в России по программам так называемого «суррогатного материнства», а по сути- над устранением криминальной сети торговли детьми.

Семья — это основа государства и залог будущего каждого общества. К сожалению, сегодня против этой основы целенаправленно ведется настоящая информационная и духовная война. Уверен, что забота о семье должна быть в центре внимания как законодателей, так и всего нашего народа. И не случайно во время общенародного голосования за поправки в Конституцию России, как говорил наш Президент, больше всего внимания люди уделяли именно вопросам, связанным с защитой семейных ценностей.

— Сегодня вопросы национальной безопасности все чаще обсуждаются и в демографическом контексте. Действительно, кто будет защищать Россию, если кривая смертности неуклонно движется вверх, идет массовое старение населения, делается совершенно неоправданная ставка на миграцию? И самое главное, останутся ли те, кого будет защищать наше государство?

Святейший Патриарх Кирилл неустанно напоминает нашим государственным деятелям о критической важности поддержки семьи для нашего будущего. И отрадно, что голос Церкви слышен сегодня во властных коридорах и к нему серьезно прислушиваются при принятии важных документов и решений. В частности, в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации подчеркивается приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семьи, созидательного труда, служения Отечеству.

Можно ли сегодня делать ставку на миграцию? История с пандемией показала нам, что мигранты не решат проблему стабильности и безопасности государства. В условиях кризиса страна может рассчитывать только на собственных граждан. С этим уже столкнулись страны Европы, когда отток трудовых мигрантов фактически остановил в ряде стран транспортные потоки, поставки ресурсов и продовольствия. Тем более нельзя рассчитывать, что мигранты массово пойдут в российскую армию и за деньги до последней капли крови будут защищать нашу Родину. Здесь хотел бы процитировать мнение секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева: «Россия сегодня предлагает возведение национального суверенитета, в том числе культурного и духовно-нравственного, в статус величайшей ценности». Это означает, что ставка на миграцию- не наш путь.

При этом альтернативой миграции может стать программа репатриации- значительную помощь в возрождении нашего демографического потенциала может оказать дебюрократизация программы возвращения и наделения землей наших бывших соотечественников, которые по сей день сталкиваются со множеством бюрократических трудностей при возвращении на Родину. Эксперты Патриаршей комиссии, в частности считают, что многодетным семьям бывших соотечественников надо предоставить упрощенный порядок получения гражданства и право выбирать регион, в котором они будут жить.

Как бы не старались нас убедить в обратном сторонники миграционного замещения, это- путь в никуда, путь к гибели нашего государства. И единственным реальным выходом из сложившейся ситуации является путь мобилизационной, взрывной рождаемости, резкого преодоления демографического спада.

А этого можно добиться не полумерами, а реальной финансовой и ресурсной помощью каждой семье с детьми и введением жестких ограничений на любые медицинские манипуляции, приводящие к бесплодию, в том числе на проведение абортов по желанию женщины. Ведь последствия абортов являются второй по статистике причиной массового бесплодия после половых инфекций.

Говоря о первоочередных мерах, которые, по мнению экспертов Комиссии, должны быть приняты в поддержку российских семей, считаю, что многодетность должна стать нормой и символом благополучия.

Являясь многодетным отцом, могу честно и ответственно сказать, что в нашем обществе должно в корне измениться само отношение к многодетной семье. В оценке многодетности общественное мнение часто впадает в крайности- либо, под воздействием так называемых «либеральных» СМИ, считает, что многодетные -это обязательно социально уязвимая, почти маргинальная категория, либо, с другой стороны, под воздействием официальных, патриотических СМИ, создание многодетной семьи объявляется неким подвигом, героизмом, но опять- исключением из правил. На самом деле ни тот, ни другой образ не способствует реальному росту количества многодетных семей в России. Потому что многодетность, это норма, которая дана нам Богом. В контексте нравственности и гражданской ответственности многодетная семья решает массу вопросов, которые иначе перекладываются на остальное общество. Это вопросы воспитания, трудовой этики, взаимной поддержки, социализации ребенка. Все, что сегодня однодетные и двухдетные требуют от школы и общества, они, если станут многодетными, сами смогут дать ребенку во внутрисемейном социальном пространстве, и даже более того- необходимые нормы будут глубже интегрированы в структуру личности маленького гражданина России. На это стоит обратить внимание при разработке стратегии социальной рекламы в поддержку многодетной и многопоколенческой семьи.

Государство и общество должны создать для сохранения и возрождения традиций семейной жизни, для рождения и воспитания детей все необходимые условия. Среди них особое место занимает защищенность семьи от неоправданного вмешательства извне, уважение к отцовству и материнству, к естественным, основополагающим правам родителей. Отрадно, что в Совете Федерации сегодня ведется активная работа над законопроектами, направленными на совершенствование защиты семьи, исключение несправедливого отобрания детей у родителей, конкретное воплощение следующей из Конституции презумпции родительской добросовестности. Надеюсь на благополучное завершение этого труда.

Трудно переоценить важность прямой связи и взаимодействия с родительским сообществом. 29 сентября 2021 года в здании Правительства города Москвы состоялось координационное заседание Родительской палаты России. Патриаршая комиссия поддержала эту инициативу, которая исходила от самого родительского сообщества.

Родительские организации каждая сама по себе имеют очень хорошие законодательные инициативы, но нет такой структуры, которая координировала бы эту работу и организованно выносила это на рассмотрение законодателя. Теперь такая площадка появилась — площадка, где могут конструктивно обсуждаться с представителями власти необходимые законопроекты, вырабатываться идеи, реально отражающие нужды родителей. Родительская Палата — это принципиально новая форма организации родительского сообщества. Это — неполитичекая и некоммерческая экспертная организация, призванная на основе принципов объективности, открытости и справедливости организованно и юридически грамотно донести до законодателя коллективную волю семейного сообщества России. Наша комиссия поддерживает Палату и участвует в ее работе в качестве нравственного арбитра и гаранта конструктивного диалога с государственными институтами.

— Что бы вы пожелали гражданам России в 2022 году?

— Не терять веру в Бога, надежду и любовь друг ко другу. Чтобы мы все оставались едиными. Господь говорит, что Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них" (Мф. 18:19,20) Нам, христианам, не следует ничего бояться, не следует поддаваться страху, находиться под давлением чувства озлобления, разделения. Наоборот, как христиане мы должны побеждать всякое зло своей любовью, помогать людям, которые находятся в беде, которые не могут сами себе помочь. Когда мы совершаем дела милосердия, когда мы отдаем, тогда мы уподобляемся Нашему Творцу. Так Господь нам завещал и так нужно действовать вне зависимости от всех трудностей, которые нас сегодня окружают, стараться увидеть беду ближнего и стараться приходить на помощь. И особенное внимание нужно уделять защите детей, их ангелы предстоят перед Отцом нашим Небесным. Горе нам как народу, если в нашей стране перестанут рождаться дети, если многодетные семьи в нашей стране будут в униженном и нищем положении. Мы должны исправить эту ситуацию всем миром во имя будущего нашего Отечества.

https://www.gosrf.ru/golos-czerkvi-i-voprosy-demografii-predsedatel-patriarshej-komissii-po-voprosam-semi-i-zashhity-materinstva-ierej-fedor-lukyanov-o-podderzhke-nravstvennyh-czennostej-v-rossii/