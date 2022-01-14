В связи с годовщиной кончины Генерального штаба генерал-майора Михаила Гордеевича Дроздовского, представляем читателям «Русской линии» фрагмент из воспоминаний «За веру и верность», адъютанта генерала М.В. Алексеева штабс-ротмистра ЛГв Уланского Его Императорского Величества полка Михаила Константиновича Борель (будущего супруга дочери генерала Алексеева). В нём идёт речь о встрече отряда Дроздовского в начале 2-го Кубанского похода. Известны свидетельства со стороны бойцов отряда Дроздовского, об их встрече с Добровольческой армией. Представленный фрагмент даёт возможность «увидеть», как происходила встреча со стороны добровольцев, участников 1-го Кубанского похода. (Публикация В.Ж. Цветкова)

«..Встреча отряда Дроздовского.

27-го мая было большое торжество в Армии. В этот день встречали войска полковника Дроздовского, пришедшие с Румынского фронта и присоединившиеся к нашей Армии. Войска эти входили в Армию в качестве 3-й бригады и оставались под командованием полковника Дроздовского. Для встречи «Дроздовцев» был назначен парад, на котором присутствовали генерал Алексеев и генерал Деникин.

Часам к 11 утра уже начали стягиваться наши полки, расположенные в станице Мечетинской, и строились на окраине, по дороге, ведущей в станицу Кагальницкую, откуда должны были прийти Дроздовцы. Приехали генерал Алексеев и генерал Деникин, войска взяли «на караул», и генералы, проходя легким галопом вдоль фронта выстроенных войск, здоровались с каждой ротой, эскадроном и батареей в отдельности. По окончании объезда наши верховные вожди вернулись обратно к группе офицеров штаба и начали ожидать прихода вновь подчиняющихся им с этого дня войск. Наконец, появились на горизонте первые части и стали постепенно приближаться к станице Мечетинской. Когда расстояние между двигавшимися частями и нашей Армией стало совсем небольшим, в наших полках зашевелились, послышались команды «в ружье», «по коням», и роты и эскадроны начали приводить себя в порядок, строиться, выравнивать свои ряды по другим частям. Медленно, беззвучно приближались Дроздовцы, и при их приближении тишина как будто все увеличивалась.

Среди этой тишины вдруг внезапно прорезали воздух команды: «смирно» и генерал Алексеев с генералом Деникиным в сопровождении штабных офицеров, шагом, почти так же бесшумно, как двигались Дроздовцы, проследовали навстречу двигавшимся войскам. Случайная тишина эта придавала еще большую торжественность великому празднику; безмолвие заставило радостно биться не одно сердце, и невольно чувствовалось, что настает торжественная минута соединения двух маленьких отрядов, оставшихся верными своим историческим заветам и решивших свято исполнить свой долг до конца.

Полковник Дроздовский, заметив, очевидно, группу двигавшихся к нему всадников, тоже, в свою очередь, выехал галопом вперед и поравнявшись с генералами начал рапортовать. В это время 1-я рота головного батальона уже выходила на линию начальников, стоявших шагах в 150 от дороги.

— Смирно, равнение налево, господа офицеры: — прозвучал зычный голос командира батальона полковника Жебрака.

Генерал Алексеев и генерал Деникин подъехали ближе к стройно и твердо отмерявшему шаги батальону и поздоровались.

— Здравия желаем Ваше Высокопревосходительство: — как один брякнул в ответ батальон.

Полковник Жебрак командовал морской пехотой. Впереди горделиво развевался Андреевский флаг, а за ним шли почти сплошь офицеры. И это было заметно, ибо стройные ряды напоминали старую Славную Русскую Императорскую Армию.

По окончании молебна частям было приказано сомкнуться теснее, так как командующий Армией генерал Деникин выразил желание обратиться к вновь присоединившимся с речью. Слово его было краткое: он указал заслуги их перед Родиной, указал на то, при каких тяжелых условиях малочисленному отряду пришлось пробиваться с Румынской границы на Дон и пожелал бойцам успеха при выполнении ими своего долга. После командующего сказал несколько слов Верховный вождь — генерал Алексеев. Закончил он свое обращение словами:

— Примите от меня, как от старого русского солдата, мой низкий поклон: — и сняв свою папаху, низко поклонился с коня.

После этого генерал Деникин произвел смотр вновь прибывшей бригаде и, в присутствии генерала Алексеева, пропустил все роты, эскадроны и батареи церемониальным маршем мимо себя. С Дроздовцами прибыл и оркестр музыки, которого в нашей Армии до сих пор не было. Трубачи первыми прошли мимо своих новых начальников и встали несколько правее, продолжая играть начатый ими марш, чтобы под эти звуки пропустить всю бригаду. За ними следовала пехота, кавалерия, артиллерия и саперы. Генерал каждый раз благодарил и ему стройно отвечали:

— Рады стараться Ваше Превосходительство.

Впечатление после этого маленького парада осталось отличное. Столько было свежести, столько новой силы было внесено в наши ряды появлением этого небольшого отряда. Присоединение взвода и то показалось бы, что это большая единица, а сегодня к нам присоединилась целая бригада, насчитывающая до 3 с половиной тысяч человек. Разве это не могло послужить ликованием? Даже больше, мы начали уверенно говорить, что теперь большевикам не сдобровать, что теперь мы их возьмем в оборот, пусть только появится возможность.."

ГА РФ. Ф. 6435. Оп.1. Д. 36. Лл. 45−46.