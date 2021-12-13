После переговоров президентов США и России тема Украины стала для Вашингтона и его евроатлантических союзников центральной. Признав ситуацию вокруг этой страны главной угрозой безопасности в Европе, США и Запад меняют стратегию, определяя рамки возможного в поддержке Киева. Они предупреждают об «ужасных последствиях» для России в случае ее «агрессии», но при этом четко дают понять: силой оружия защищать Украину они не будут. Одновременно, хотя и непублично, Запад требует от Киева сдержанности и мирного решения проблемы. Это становится ясно, в частности, по интервью президента Украины Владимира Зеленского, который посетовал на нерешительность западных союзников и допустил возможность проведения референдума о будущем Донбасса.

Вторая в этом году двухдневная встреча глав МИДов стран G7, состоявшаяся 11 — 12 декабря в Ливерпуле, проходила по горячим следам видеосаммита президентов России и США, предопределивших ее повестку. Разъясняя, чего пытаются добиться США от союзников в украинском вопросе, высокопоставленный представитель Белого дома, которого цитирует Bloomberg, заявил о необходимости решительного общего ответа на предполагаемую «агрессию России». Под этим ответом в Белом доме понимают договоренность о том, что в случае необходимости жестких санкций против России к ним должна будет готова быстро присоединиться «широкая группа стран, включая другие страны — члены G7».

Обращаясь к коллегам, хозяйка ливерпульской встречи глава британского МИДа Лиз Трасс призвала к демонстрации единства крупнейших экономик-единомышленников в том, что их позиция против агрессии в отношении Украины будет исключительно сильна.

Однако, грозя России, она не уточнила, о каких разрушительных мерах идет речь, и ни разу не упомянула военный сценарий.

«Поддержку Украины перед лицом российской агрессии» Лиз Трасс обсудила и с прибывшим в Ливерпуль госсекретарем США Энтони Блинкеном. Но в целом ни в одном из заявлений, прозвучавших в ходе встречи глав МИДов G7 в Ливерпуле, возможность защиты Украины силой оружия не упоминалась.

Пределы возможной помощи Украине обозначил в субботу президент СЩА Джо Байден, выступивший в Вашингтоне перед журналистами. Он пообещал «разрушительные последствия» для российской экономики в случае военного вмешательства Москвы на Украине, однако пояснил, что для сдерживания России «одностороннее применение силы Соединенными Штатами сейчас не обсуждается». Глава Белого дома отметил, что ответом на «агрессию» может стать переброска американского контингента в страны так называемой Бухарестской девятки (B9), расположенные на восточном фланге НАТО (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония), а также, по словам господина Байдена, «во все страны, перед которыми у нас есть священное обязательство — защищать их от любой атаки России». Это, отметил президент США, произойдет в случае, если конфликт на востоке Украины перейдет в горячую фазу. Отвечая на уточняющий вопрос, почему Вашингтон отказался разместить свои войска на Украине, глава Белого дома отметил: «Такая возможность никогда не рассматривалась».

Одновременно появляются все новые свидетельства того, что США все активнее склоняют Украину к сдержанности.

Накануне общения Джо Байдена с журналистами в Белом доме американский телеканал NBC со ссылкой на источники в администрации США сообщил, что Вашингтон приостанавливает отправку военной помощи Украине на сумму $ 200 млн.

По данным NBC, пакет помощи Киеву «уже три-четыре недели лежит на столе у президента», который решил не давать ему зеленый свет, чтобы избежать эскалации конфликта на востоке Украины. О поставках какого военного оборудования и оружия могла идти речь, не сообщается. Однако ранее украинская сторона запрашивала у Вашингтона противоракетные и противотанковые ракеты, системы электронного подавления, радары, боеприпасы и медицинские средства.

Новые усилия по возвращению к политико-дипломатическим механизмам урегулирования украинского конфликта после переговоров президентов Путина и Байдена предпринимают ведущие европейские игроки. Как сообщила в прошлую пятницу пресс-служба Елисейского дворца, президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, призвав его к возобновлению переговоров в «нормандском формате» (Украина, Россия, Германия, Франция). «Два президента согласились с необходимостью возобновления переговоров в „нормандском формате“ при посредничестве Франции и Германии», — говорится в заявлении администрации президента Франции.

Как ожидается, в ближайшее время президент Макрон обсудит вопрос о снижении напряженности и создании предпосылок для долговременного урегулирования в Донбассе с новым федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, а также с российским президентом Владимиром Путиным.

Кроме того, еще один разговор с президентом Зеленским Эмманюэль Макрон намерен провести в рамках намеченного на 15 декабря в Брюсселе саммита «Восточного партнерства».

Как ожидается, вопросы перезапуска переговорного процесса по Украине станут главной темой начинающегося в понедельник европейского турне помощницы госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид, которая 13−15 декабря посетит Киев и Москву, а после этого отправится в Брюссель для двухдневных консультаций с представителями ЕС и НАТО. Как сообщил ТАСС источник в администрации президента России, в среду госпожа Донфрид проведет в Москве встречу с заместителем руководителя президентской администрации Дмитрием Козаком. В преддверии ее визита в Москву Госдеп США сделал заявление, в котором говорится: «Помощник госсекретаря подчеркнет, что мы можем добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке „нормандского формата“».

Разворот в позиции Запада по украинскому кризису, заключающийся в переходе США и их союзников от безоговорочной поддержки Киева к принуждению его к переговорам, судя по всему, застал президента Зеленского врасплох.

Подтверждением этому стало его пространное интервью украинскому телеканалу «1+1», вышедшее в эфир в пятницу вечером. Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Зеленский выглядит растерянным и сетует по поводу того, что Европа, мол, слишком боится России. «Там у человека одна из мощнейших армий мира, так получилось. Мы ж сами виноваты в этом. Я про это откровенно говорил нашим европейским коллегам: они все говорят, что Россия очень мощная, она сильная. А кто ее такой делает? Все вы, когда вы боитесь. Вы все говорите об этом медийно, а потом президент РФ верит в то, что Россия может делать то, что она хочет. Мы сами это делаем, вместе. Мы сами делаем культ», — сокрушался Владимир Зеленский. При этом он поспешил заверить украинскую аудиторию, что никакого «сливания Украины» в ходе закулисных договоренностей президентов США и России не происходит. Впрочем, свое самое сенсационное заявление Владимир Зеленский сделал, рассуждая о будущем непризнанных ДНР и ЛНР. «Я не исключаю референдум по Донбассу в целом, и тут вопрос не о статусе. У нас может такое быть в жизни, это может быть относительно Донбасса, относительно Крыма, это может быть в целом о прекращении войны», — сообщил он.

«Поворот в позиции Запада по украинскому вопросу, отправной точкой которого стали переговоры президентов Путина и Байдена, произошел неслучайно. Судя по всему, Джо Байден наконец осознал решимость Москвы идти до конца и не оставить без ответа любую попытку Киева изменить статус-кво силовым путем, если она будет предпринята. Чтобы не ставить себя в положение, когда он будет вынужден вновь показать свою неспособность защитить союзника, как это уже было с Афганистаном, Джо Байден играет на опережение и пытается избежать войны. Точно так же и Москва предпринимает все усилия для того, чтобы избежать втягивания себя в украинский конфликт, чреватый для нее колоссальными издержками. Таким образом, война в Донбассе не нужна ни Америке, ни России, и в стремлении ее предотвратить Владимир Путин и Джо Байден неожиданно оказались в одной лодке», — пояснил «Ъ» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

https://www.kommersant.ru/doc/5 128 519