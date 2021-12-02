Иван Ильич Ганчев родился в 1878 году в селе Сима Владимирской губернии. Доброта, любовь и благочестие родителей, воспитание в православном духе во многом определили выбор жизненного пути будущего священнослужителя. Духовное образование Иван Ганчев получил в Санкт-Петербургской Духовной Семинарии. Обучаясь в Семинарии будущий батюшка, очень любивший живопись, посещал художественные курсы. В дальнейшем, будучи пастырем, отец Иоанн не забывал своего юношеского увлечения и в свободное время любил писать маслом пейзажи и картины на библейские сюжеты.

Окончив Духовную Семинарию Иван Ильич в 1910 году был рукоположен в священный сан, и по благословению священноначалия нашей Церкви направился для прохождения пастырского служения в далёкий Азербайджан. Поначалу для отца Иоанна это была чужая и незнакомая земля, ведь здесь, в далеком и неправославном краю он особенно ощутил всю важность своего служения, перед теми, кто веровал во Христа, перед теми православными людьми, кто нуждался в его пастырском слове. За время своего служения отец Иоанн, неся слово Божие, объехал всю Азербайджанскую землю с севера на юг. В первое время своего пребывания в Азербайджане батюшка служил настоятелем церкви в честь Боголюбской иконы Божией Матери села Александровка Кубинского уезда Бакинской губернии, а затем — настоятелем сохранившегося до наших дней собора Рождества Богородицы в Баку. На эту должность он был назначен в 1911 году указом Бакинского епископа Пимена (Пегова).

По воспоминанию знавших отца Иоанна людей, он был высокообразованным, высококультурным человеком с большой душой и добрым сердцем. В доме отца Иоанна была собрана обширнейшая библиотека, под которую была отведена отдельная комната, среди книг находились и книги с дарственными надписями их авторов. Разносторонне образованный, играющий на фисгармонии, любящий рисовать, прекрасно разбирающийся в медицине, отец Иоанн все дарованные Богом таланты щедро раздавал людям. Будучи попечителем одной из больниц, он сам следил за добросовестным лечением больных. Нередко ему приходилось самому оказывать медицинскую помощь прихожанам. Здесь, в Азербайджане, вдалеке от центра Православия у христиан был добрый и мудрый батюшка.

В 1913 году у отца Иоанна родился сын Юрий, а через год — дочь Людмила. Храм, служба, семья — всё, что так мило сердцу отца Иоанна, будет поругано и разрушено с приходом к власти коммунистов.

В 20-е годы начались страшные гонения со стороны большевиков на Церковь и Её служителей. Безбожники изымали церковную утварь, отбирали и уничтожали иконы, священнослужителей изгоняли из своих домов, а храмы подергали осквернению и закрывали. Именно в эти годы был разрушен украшавший Баку величественный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского. Гонители сравняли с землей часовню, знаменовавшую место мученического подвига просветителя края — святого апостола Варфоломея.

По благословению правящего архиерея — епископа Павла (Вильковского) — отец Иоанн вынужден был покинуть Баку и перебраться с семьей к родному брату, работавшему нотариусом в городе Ленкорани. После смерти священника храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радосте» села Пришиба близ Ленкорани отца Алексия Пономарёва отец Иоанн был назначен настоятелем этой церкви. И в это время опустошения и разрушения храмов, чтобы утешить унывающих и воодушевить верных отец Иоанн решился сам расписать свою церковь. Небольшой скорбященский храм в далёком селе стал действительной радостью для всех скорбящих.

Шли годы, отец Иоанн продолжал служить Богу и людям. В 1933 году безбожники вознамерились закрыть и Пришибский храм, в котором служил состарившийся в служении Богу батюшка, надеясь что устрашённого гонениями исповедника веры удастся вынудить отречься от своего сана.

20 марта 1933 года отца Иоанна арестовали по ложному обвинению. Арест происходил ночью. Забрали всю семью Ганчевых, члены которой содержались в отдельных камерах строгого режима одной из Бакинских тюрем. Отец Иоанн, его супруга, брат и подросшие сын и дочь спали на холодном бетонном полу, не имея возможности накрыться даже тонким одеялом. При аресте чекисты нагло ограбили семью священника: из дома забрали всю одежду, документы и личные вещи.

Спустя полгода, 10 сентября 1933 года «за контрреволюционную и шпионскую деятельность» и «намерение к нелегальному уходу за границу — в Персию из АзССР» отец Иоанн был осуждён коллегией ОГПУ (по статье 58 УК п.п.6, 10, 12) и выслан в Казахстан сроком на пять лет. Ознакомившись с обвинениями, отец Иоанн написал: «душей и сердцем я всегда был против советской власти, но действиями своими — никогда».

Семья отца Иоанна, пробыв без предъявления какого-либо обвинения в страшных тюремных подвалах, была освобождена, но вернуться им было некуда, потому что их комнатка уже была занята неким «участником становления советской власти в Азербайджане». О судьбе своего отца — настоятеля бакинского храма Рождества Богородицы, дети отца Иоанна узнали лишь спустя 50 лет.

Обычно перемещение в места высылки совершалось в исключительно тяжёлых условиях. Высылаемых духовных лиц гонители перевозили в тюремных вагонах вместе с уголовными преступниками. В течение всей дороги служители Божьи подвергались бесчисленным издевательствам, унижениям, а иногда ограблению и побоям. Этап — это прежде всего голод, холод, грязь, многие десятки, а иногда и сотни верст, пройденные опухшими ногами.

На месте ссылки отец Иоанн, как и многие другие священнослужители, оказался лишённым права совершать богослужения. Корреспонденция его подвергалась официальной цензуре в отделах ГПУ. Кроме того, от времени до времени у ссыльных производились внезапные ночные обыски, и если при таковых обнаруживались предметы богослужебного назначения, например, антиминс, евхаристические сосуды, облачения, то чекисты их тут же отбирали.

В архивном уголовном деле имеются сведения, что в марте 1936 года по окончании ссылки в городе Чимкенте, священник Иоанн Ганчев направился в Баку, где проживала его семья. По пути следования он был вновь арестован, возвращён в Чимкент и там вновь осуждён постановлением НКВД на три года заключения в Карагандинском концлагере.

Помимо отца Иоанна в Карагандинском лагере находилось и множество других невинных страдальцев — священнослужителей, иноков и мирян. Во время этой ссылки отец Иоанн, как и подобает православному пастырю, утешал, поддерживал и ободрял всех тех, кто находился в ссылке. Отец Иоанн укреплял людей своим примером, не позволял им согнуться под бременем обстоятельств и поддаваться искушению возненавидеть других, он наставлял достойно вести себя в любых условиях и при этом сохранять высокое имя православного христианина. Своей жизнью, своим примером и своим подвигом отец Иоанн защитил истину Православной Церкви и попрал ложь её хулителей. Это и было нестерпимо для гонителей Церкви.

19 сентября 1937 года находящего в концлагере отца Иоанна гонители обвинили в том, что он «..возглавил группу верующих, бывших священников, проводил службы, где распространял своё настроение против советского правительства». В предъявленном обвинении виновным себя отец Иоанн не признал.

Претерпев боль и ужас, «оплевания и заушения», исповедник не отрёкся от веры, не осквернил своё имя лжесвидетельством против себя и ближних. До конца дней отец Иоанн достойно нёс свой мученический крест, проповедуя Евангелие.

31 октября 1937 года тройка при УНКВД по Карагандинской области приговорила священника Иоанна Ильича Ганчева к расстрелу. Приговор был приведён в исполнение 2 ноября 1937 года. Тело священномученика нашло своё упокоение в братской могиле на старом кладбище посёлка Долинка Карагандинской области.

Так завершился земной путь новомученика нашей Церкви отца Иоанна Ганчева, принявшего смерть по-христиански смиренно и вместе с тем мужественно. Он, пламенея любовью к Богу, молитвенно осеняя себя крестным знамением, предал свою праведную душу Богу.

Подвиг священномученика Иоанна Ганчева, всю свою жизнь посвятившего служению Церкви Христовой и претерпевшего мученическую кончину, побуждает нас вспомнить слова апостола Павла: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13, 7). Пусть же пример священномученика Иоанна Бакинского укрепляет нас в решимости трудиться на благо Церкви, уподобляя свою жизнь подвижническим трудам предстоящих ныне Престолу Господа Вседержителя новомучеников и исповедников Церкви нашей.

По представлению Алматинской епархии священномученик Иоанн прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Официальный сайт Бакинско-Прикаспийской епархии