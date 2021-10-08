В Баламанде открылось заседание Св. Синода Антиохийского Патриархата
Собрание антиохийских архиереев проходит в очной форме впервые после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией…
5 октября 2021 года в Баламанде (Ливан) под председательством Блаженнейшего Патриарха Антиохийского Иоанна X открылось первое после двухлетнего перерыва очное заседания Священного Синода Антиохийского Патриархата, сообщает официальный сайт Антиохийской Православной Церкви.
В заседании принимают участие члены Синода и приглашённые на Синод архипастыри и гости.
В повестке дня Синода стоят многие накопившиеся за последние годы церковные вопросы, отчёты о положении дел в епархиях и общественные начинания.
Итоги состоявшегося заседания будут опубликованы позднее.