В Баламанде открылось заседание Св. Синода Антиохийского Патриархата Собрание антиохийских архиереев проходит в очной форме впервые после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией… 5 октября 2021 года в Баламанде (Ливан) под председательством Блаженнейшего Патриарха Антиохийского Иоанна X открылось первое после двухлетнего перерыва очное заседания Священного Синода Антиохийского Патриархата, сообщает официальный сайт Антиохийской Православной Церкви. В заседании принимают участие члены Синода и приглашённые на Синод архипастыри и гости. В повестке дня Синода стоят многие накопившиеся за последние годы церковные вопросы, отчёты о положении дел в епархиях и общественные начинания. Итоги состоявшегося заседания будут опубликованы позднее. Русская линия





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