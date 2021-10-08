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Сводка новостей от 8 октября 2021

В Баламанде открылось заседание Св. Синода Антиохийского Патриархата
Собрание антиохийских архиереев проходит в очной форме впервые после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией…

Синод Антиохийского Патриархата5 октября 2021 года в Баламанде (Ливан) под председательством Блаженнейшего Патриарха Антиохийского Иоанна X открылось первое после двухлетнего перерыва очное заседания Священного Синода Антиохийского Патриархата, сообщает официальный сайт Антиохийской Православной Церкви.

В заседании принимают участие члены Синода и приглашённые на Синод архипастыри и гости.

В повестке дня Синода стоят многие накопившиеся за последние годы церковные вопросы, отчёты о положении дел в епархиях и общественные начинания.

Итоги состоявшегося заседания будут опубликованы позднее.

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