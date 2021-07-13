Глава Казанской митрополии выступил против принудительной вакцинации, отметив, что эта тема вообще является чисто медицинской, а не церковной…

Митрополит Казанский Кирилл: «Фраза „если ты не будешь вакцинироваться, мы уволим тебя с работы“ напоминает время гонений на людей. Это перебор»

Русская Православная Церковь не выступает против вакцинации от коронавируса Covid-19, но и не поддерживает принудительную вакцинацию, как того требуют власти некоторых регионов. Об этом заявил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл в интервью Андрею Кузьмину для телеканала «Татарстан 24», сообщает портал «Татар-Информ».

«Церковь не выступает против вакцинации, но мы никого и не обязываем. Это не религиозный вопрос, а медицинский. Об этом должно говорить исключительно медицинское сообщество. Агрессивное давление на людей вызывает большое смущение в их сердцах», — подчеркнул владыка.

По словам митрополита Кирилла, добиваться вакцинации человека при помощи шантажа и давления недопустимо. «Фраза „если ты не будешь вакцинироваться, мы уволим тебя с работы“ напоминает время гонений на людей. Это перебор», — заявил архипастырь.

«Человека же не будешь убеждать в том, что ему нужно идти за хлебом. Он пойдёт, потому что знает, что это необходимо для него», — заметил правящий архиерей.

На вопрос о том, привился ли он, митрополит Татарстанский ответил, что у него большое количество антител после болезни, перенесённой в лёгкой форме. При этом владыка готов привиться, когда уровень антител упадёт, если получит соответствующую рекомендацию врача.

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