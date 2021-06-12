Пётр Христианович Витгенштейн родился 25 декабря 1768 г. в Полтавской губернии в семье генерал-поручика Русской армии и происходил из древнего германского графского рода. Пойдя по стопам отца Витгенштейн получил боевое крещение во время кампании 1794 г. против поляков, командуя эскадроном, затем отличился в Персидском походе 1796 г. В 1799 г. он получил чин генерал-майора.

В 1805 проявил свои лучшие боевые качества против французов, командуя гусарской бригадой и получив за проявленную храбрость был награжден орден Св. Георгия III степени. В 1806 г. Витгенштейн воевал против турок, в 1807 г. — вновь против французов, зарекомендовав себя решительным кавалерийским военачальником. Начало Отечественной войны 1812 г. он встретил в должности командира 1-го отдельного корпуса, прикрывавшего петербургское направление, был дважды ранен и достиг вершины своих полководческих успехов.

В июле войска Витгенштейна остановили под Клястицами продвижение вперед маршала Удино, за что он был награжден орденом Св. Георгия II степени, в августе успешно сражались с двумя французскими корпусами под Полоцком, а в октябре его части штурмом взяли город. Затем в сражении под Чашниками было нанесено поражение маршалу Виктору. В 1813 г. части Витгенштейна заняли Берлин, а после смерти Кутузова Витгенштейн занял его место, но после двух неудачных сражений под Люценом и Бауценом он сам попросил заменить его Барклаем де Толли. В 1814 г., в сражении при Бар-сюр-Об, командуя одним из корпусов, Витгенштейн был тяжело ранен. В 1826 был произведен в генерал-фельдмаршалы, а в 1828 г. получил назначение на пост главнокомандующего Русскими войсками на Балканском театре военных действий против турок. С 1834 — светлейший князь. Витгенштейн пользовался популярностью в армейской среде и был известен своей личной храбростью. Скончался П.Х.Витгенштейн в 1843 году.

В этот же день, 30 мая 1221 года родился святой благоверный князь Александр Невский.

И в этот же день, день памяти прп. Исаакия Далматского, в 1672 г. родился основатель Российской Империи Государь Император Пётр Великий.

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