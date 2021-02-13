13 февраля 2020 года, к годовщине со дня трагической гибели «серебряной шашки» русской Императорской армии, донского атамана генерала Алексея Каледина Центр «Белое Дело» и доктор исторических наук Василий Цветков подготовили и опубликовали в Интернете очередную видео-передачу, посвящённую этому участнику Белого движения.

Историк рассказал своим зрителям о заслугах и судьбе Каледина.

Генерал кавалерии Алексей Максимович Каледин (12 октября 1861 — 11 февраля 1918) родился в станице Усть-Хоперской, хуторе Каледин; генерал от кавалерии, донской атаман. Военное образование получил в Воронежском кадетском корпусе и в Михайловском артиллерийском училище, из которого после производства в чин хорунжего вышел на службу в 3абайкальскую казачью батарею.

В 1889 году закончил курс Военной академии, служил в штабе Варшавского военного округа и в должности старшего адъютанта Донского войскового штаба; три года провел в Управлении резервной пехотной бригады, после чего в 1903 году назначен на пост начальника Новочеркасского юнкерского училища. С 1910 года командовал бригадой 11-й кавалерийской дивизии, на фронте Первой мировой войны выступил во главе 12-й кавалерийской дивизии.

Назначен командующим 8-й армией в 1916 году и произведен в чин генерала от кавалерии. 23 мая 1916 года его армия прорвала фронт под Луцком и оттеснила австрийцев далеко вглубь Галиции. За руководство боевыми операциями получил высокие награды — ордена св. Георгия 4 и 3-й степеней.

Когда началась революция 1917 года генерал, по мнению своего начальника Брусилова, «потерял сердце и не понял духа времени». Революция противоречила его политическим взглядам, нарушила все его жизненные планы. Он откомандировался в Военный Совет и вскоре уехал на юг. По настоянию казаков Каледин согласился принять пост Донского атамана.

Правительство Керенского объявило донского атамана изменником революционной родины. 29 января (11 февраля по новому стилю) атаман Каледин сложил свои полномочия и в тот же день трагически погиб.

Несмотря на то, что ходили слухи о том, что генерал якобы застрелился, его похоронили со всеми воинскими почестями в Новочеркасске. Гроб с телом атамана после его кончины стоял в войсковом соборе, а отпевание совершил местный епископ Гермоген. Все последующие годы в день кончины генерала в храмах Русской Церкви служились панихиды. Таким образом, Церковь признала гибель атамана жертвой во имя Отечества.

В русской Императорской армии графа Келлера называли «золотой шашкой империи», а атамана Каледина — «серебряной». Это лучшие кавалеристы, чьи души были полны благородства и отваги.

Русская линия