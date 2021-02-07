В сегодняшнее воскресение Церковь воспоминает исцеление слепорожденного Господом Иисусом Христом. Не буду пересказывать эту историю, потому что мы все внимательно слушаем Евангелие, а сразу пойду дальше.

Когда человек рождается слепым, естественно возникает вопрос: «За что?!» У животного такой вопрос не появляется. Если у вороны выпадет птенец из гнезда, она попытается спрятать его в траве от местных котов, потом будет его кормить, учить летать. Но у неё не возникнет вопроса «за что?!» Это вопрос не только человеческий, но этот вопрос религиозный. Он уже содержит в себе мысль, что страдание связано с грехами.

Ветхозаветные люди считали, что болезни и несчастья происходят с людьми только в наказание за грехи, и никак иначе. Этот взгляд хотя и правильный, но очень узкий. Сегодня Господь открывает Апостолам, что могут быть и другие причины человеческих страданий, связанные с Промыслом Божиим. Например, слепой, которого мы сегодня вспоминаем, родился слепым для того, чтобы Спаситель, проходя мимо него с Апостолами, мог дать ему исцеление.

Жития Святых мучеников и преподобных наполнены описанием их страданий. Они тоже страдают не за свои грехи. Они несут подвиг ради веры, и за это получают от Бога вечную жизнь.

Ещё для чего Бог попускает людям болезни и даже смерть? Чтобы сохранить их от чего-то ещё более худшего. Когда судят некоторых преступников за страшные преступления, невольно появляется мысль, что неплохо было бы этим людям умереть в младенчестве, или в детстве, вскоре после Крещения. Конечно, родители бы погоревали. Но так было бы лучше. и для них самих, и для окружающих людей.

Еще кому посылаются от Бога страдания и болезни? Христианам за духовную лень. Когда они добрых дел не делают, молятся мало, поститься немощны, чтобы они спасались хотя бы терпением. Потому что, если терпеть посылаемое Богом без ропота – это заменяет подвиги.

Принимая всё это во внимание, мы, видя чужое несчастье, не должны рубить сплеча и говорить: «Вот это ему за грехи», – причины могут быть самые разнообразные. Человеческое страдание – это тайна Божия, к которой мы должны относиться осторожно, с уважением и даже некоторым благоговением. Потому что и с каждым из нас это также может случиться в любой момент.

Поздравляю всех с воскресным днем!

Архимандрит Борис (Долженко)