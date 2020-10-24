25 октября 2020 года, в день рождения первого выборного донского атамана генерала Алексея Каледина, в Патриаршем Вознесенском войсковом казачьем соборе в Новочеркасске по инициативе Скобелевского комитета России и при участии мемориально-просветительского и историко-культурного центра «Белое Дело» состоится освящение киота с иконой Небесного покровителя Георгиевского кавалера и «серебряной шашки Российской империи» — святителя Алексия, митрополита Московского.

Богослужение в этот день совершит настоятель собора протоиерей Георгий Сморкалов. Передаст киот в дар храму вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев.

«Алексей Максимович Каледин — это выдающийся русский военачальник, командовавший Восьмой армией в Первую мировую войну, Георгиевский кавалер, обладатель Георгиевского золотого оружия и Георгиевских крестов III и IV степеней. В русской Императорской армии его уважительно называли „серебряной шашкой Российской империи“ („золотой шашкой“ называли графа Келлера). Казакам известно место последнего упокоения атамана Каледина, однако до сих пор на могиле генерала нет даже памятного знака. Эту несправедливость мы и стараемся исправить», — отметил представитель Скобелевского комитета.

Генерал кавалерии, донской атаман Алексей Максимович Каледин (12 октября 1861 — 11 февраля 1918) родился в станице Усть-Хоперской, хуторе Каледин. Военное образование получил в Воронежском кадетском корпусе и в Михайловском артиллерийском училище, из которого после производства в чин хорунжего вышел на службу в 3абайкальскую казачью батарею.

В 1889 году закончил курс Военной академии, служил в штабе Варшавского военного округа и в должности старшего адъютанта Донского войскового штаба; три года провел в Управлении резервной пехотной бригады, после чего в 1903 году назначен на пост начальника Новочеркасского юнкерского училища. С 1910 года командовал бригадой 11-й кавалерийской дивизии, на фронт Первой мировой войны выступил во главе 12-й кавалерийской дивизии.

Назначен командующим 8-й армией в 1916 году и произведен в чин генерала от кавалерии. 23 мая 1916 года его армия прорвала фронт под Луцком и оттеснила австрийцев далеко вглубь Галиции. За руководство боевыми операциями получил высокие награды — ордена св. Георгия 4 и 3-й степеней.

Когда началась революция 1917 года генерал, по мнению своего начальника Брусилова, «потерял сердце и не понял духа времени». Революция противоречила его политическим взглядам, нарушила все его жизненные планы. Он откомандировался в Военный Совет и вскоре уехал на юг. По настоянию казаков Каледин согласился принять пост Донского атамана.

Правительство Керенского объявило донского атамана изменником революционной родины. 29 января (11 февраля по новому стилю) атаман Каледин сложил свои полномочия и в тот же день трагически погиб.

Несмотря на то, что ходили слухи о том, что генерал якобы застрелился, его похоронили со всеми воинскими почестями в Новочеркасске. Гроб с телом атамана после его кончины стоял в войсковом соборе, а отпевание совершил местный епископ Гермоген. Все последующие годы в день кончины генерала в храмах Русской Церкви служились панихиды. Таким образом, Церковь признала гибель атамана жертвой во имя Отечества.

P. S. Золотая табличка с надписью: «Вечная память Георгиевскому кавалеру, генералу от кавалерии атаману Алексею Максимовичу Каледину и всему христолюбивому казачеству, положившему свой живот за Веру, Царя и Отечество», будет прикреплена к киоту накануне, по окончанию Всенощного бдения.

Русская линия