Чтенное ныне Евангелие повествует нам, слушатели, о следующем. Однажды, когда Иисус Христос пришел в страны Тирские и Сидонские, женщина хананеянка, вышедши из тех мест, кричала Ему: «Помилуй меня, Господи, Сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется». Но Иисус Христос на её просьбу не ответил ни слова. Тогда ученики Его стали просить, чтобы Он исполнил просьбу женщины, на что Господь ответил им: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Женщина сама подходит к Господу, кланяется Ему и говорит: «Господи! Помоги мне». Он же ответил ей: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». — «Господи! и псы едят крохи, которые падают со стола господ их», — сказала женщина. Тогда Господь сказал ей: «О, жена! велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час (Мф. 15, 21−29).

Сия евангельская история научает нас, слушатели, тому, как мы должны молиться, если долго не получаем просимого, а это бывает со многими из нас очень часто. Иногда мы молимся Господу Богу долго, молимся очень долго, от чистого сердца и с раскаянием в грехах — и не получаем просимого. Что нам тогда делать? Нужно продолжать молиться с большим усердием и несомненною верою во всемогущество Божие; тогда мы и получим то, о чем молимся. Примером этого служит для нас жена хананеянка. Вот она просила Господа о исцелении своей дочери, но Господь на первую её просьбу даже и не ответил ни слова. Ходатайствуют за неё ученики Его, и тем Он отвечает, что послан только к израильтянам, а язычникам как будто бы не имеет права оказывать милости. Несмотря и на этот отказ, жена не только не предалась отчаянию, но с большим смирением и усердием стала просить Господа о помощи, которую и получила, — дочь ее выздоровела в тот же час.

Для чего же Господь так долго не исполнял просьбы жены хананеянки? Для того, чтобы испытать веру её и через это испытание явить силу сей веры пред учениками и последователями Своими и показать им и всем нам, как велики плоды усиленной и постоянной молитвы.

Неотступная, усердная и смиренная молитва женщины хананеянки да будет для нас, слушатели, примером! Не получая долго просимого, будем молиться с большим усердием и верою в милосердие Божие; будем молиться с надеждою на получение просимого и не унывать, если долго не получим его, помня, что Господь потому иногда долго не исполняет нашей молитвы к Нему, чтобы дать нам возможность обнаружить всю силу веры нашей в Него и в назидание другим показать, как велики плоды усиленной и постоянной молитвы. Но, молясь, не будем забывать, братие, и того, что только смиренная наша молитва, как благовонный фимиам, возносится в пренебесный жертвенник, — примером чего служит для нас евангельский мытарь и упоминаемая в нынешнем Евангелии женщина хананеянка; молитва же без смирения и сознания своего недостоинства пред Богом не только не принесёт нам пользы, но послужит к нашему осуждению, в чем убеждает нас евангельский фарисей (Лк. 18, 10−14). Аминь.

Протоирей Успенского собора города Мышкина Иоанн Долинский (1844−1910)