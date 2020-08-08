8 августа 2020 года, на 80-м году жизни, после непродолжительной болезни отошёл ко Господу горячо любимый многими русскими людьми митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Владыка скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает Патриархия.Ru.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла отпевание митрополита Исидора возглавит управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по Москве митрополит Воскресенский Дионисий.

Временное управление Екатеринодарской епархией поручено митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу.

Слова скорби в связи с кончиной владыки Исидора высказал «Русской линии» вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев.

«Отошёл ко Господу добрый архипастырь, который всегда тепло и со вниманием относился к своей пастве. Мне лично довелось неоднократно общаться с митрополитом Исидором. В 2013 и 2016 годах владыка освятил в кафедральном Екатерининском соборе Екатеринодара киот св. Архистратигу Михаилу — небесному покровителю генерала Михаила Дроздовского и киот с иконой св. Николая Чудотворца — Небесного покровителя Георгиевского кавалера генерал-лейтенанта Николая Степановича Тимановского. Владыка Исидор всегда очень трепетно и с любовью относился к памяти белых воинов, отдавших свои жизни за веру и Отечество. Царствие Небесное, вечный покой, дорогой владыка!»

Митрополит Исидор (в миру — Кириченко Николай Васильевич) родился 25 мая 1941 г. в пос. Веймарн Кингисеппского района Ленинградской обл.

После окончания средней школы в 1959−67 гг. обучался в Ленинградской духовной семинарии, затем академии.

3 января 1967 г., на 4-м курсе академии, митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым) в Успенском крестовом храме при Митрополичьих покоях был пострижен в монашество с именем Исидор в честь сщмч. Исидора, пресвитера Юрьевского, а 5 февраля рукоположен во иеродиакона в Александро-Невском храме Ленинграда (Красное Село).

7 апреля 1967 г. митрополитом Никодимом рукоположен во иеромонаха и назначен настоятелем Крестовоздвиженского храма в с. Ополье Кингисеппского р-на Ленинградской обл.

К празднику Святой Пасхи 1969 г. награжден наперсным крестом.

С 12 марта 1970 г. по 20 апреля 1971 г. служил настоятелем Покровского храма в с. Козья Гора Сланцевского р-на Ленинградской обл. С апреля 1971 г. по сентябрь 1975 г. служил в Георгиевском храме г. Старая Русса Новгородской обл.

К Святой Пасхе 1973 г. митрополитом Никодимом возведен в сан игумена.

1 сентября 1975 г. назначен преподавателем богослужебной практики в Ленинградской духовной академии, а также благочинным Академического храма св. ап. Иоанна Богослова. В 1977 г. награжден палицей.

12 июня 1977 г. возведен в сан архимандрита.

18 июня 1977 г. наречен во епископа Архангельского и Холмогорского. Чин наречения в Иоанно-Богословском храме Ленинградской духовной академии совершили: митрополиты Ленинградский и Новгородский Никодим, Крутицкий и Коломенский Ювеналий; архиепископ Пензенский и Саранский Мелхиседек; епископы Серпуховский Ириней, Ставропольский и Бакинский Антоний, Выборгский Кирилл, Уфимский и Стерлитамакский Валентин и Тихвинский Мелитон.

19 июня 1977 г. за Божественной литургией в храме Иоанна Богослова Ленинградской духовной академии состоялась хиротония во епископа, которую возглавил митрополит Никодим с сонмом архипастырей.

В 1985 г. присвоен титул епископа Архангельского и Мурманского.

В 1987 г. назначен епископом Краснодарским и Кубанским.

В 1989 г. возведен в сан архиепископа. В 1994 г. присвоен титул «Краснодарский и Новороссийский».

22 февраля 2001 г. возведен в сан митрополита. 3 апреля присвоен титул «Екатеринодарский и Кубанский».

Решением Священного Синода от 27 июля 2011 г. (журнал № 92) освобожден от обязанностей ректора Екатеринодарской духовной семинарии.

Решением Священного Синода от 12 марта 2013 г. (журнал № 18) назначен главой Кубанской митрополии. С марта 2013 г. по февраль 2014 г. временно управлял Тихорецкой, с марта 2013 г. по апрель 2014 г. — Армавирской епархиями.

С 2008 г. до своей кончины занимал должность председателя Высшего общецерковного суда.

Русская линия