В этот день, в 1996 г. от рук чеченских бандитов принял мученическую кончину русский воин Евгений Родионов. День мученической смерти воина выпал на день его рождения — Евгению Родионову исполнилось всего лишь 19 лет. День жестокой казни совпал в тот год еще и со светлым праздником Вознесения Господня.

Евгений Родионов родился 23 мая 1977 г. В 1995 г. был призван в армию, служил в погранвойсках на административной границе Чечни и Ингушетии. Зимой 1996 г. Евгений и трое его сослуживцев Андрей Трусов, Александр Железнов и Игорь Яковлев были захвачены в плен чеченскими бандитами: боевики, замаскированные под видом машины «скорой помощи», коварно захватили солдат с блокпоста. Их морили голодом, ежедневно избивали, пытали, подвешивая на дыбе. Чеченцы принуждали Евгения Родионова снять с себя крест, заставляли отречься от Православной веры и принять ислам, обещая за это отпустить его на свободу. Но Евгений не предал веру и Матерь-Церковь. Чеченские бандиты жестоко убили Евгения и его товарищей: двоих застрелили, а Евгению и еще одному солдату отрезали голову. Господь сподобил их принять мученическую кончину в праздник Своего Вознесения.

Только через несколько месяцев его маме, теперь известной на всю Россию Любови Васильевне Родионовой, удалось отыскать и выкупить у бандитов тело сына. Она опознала обезглавленное тело по крестику. Посмертно рядового Родионова наградили орденом Мужества. На его могиле теперь все время горит лампадка, и идут люди поклониться русскому солдату, не предавшему Веру и Родину. Рассказывают, что сербские солдаты и русские добровольцы просили заступничества у святого Евгения под натовскими бомбежками.

Священник Тимофей Сельский отметил по этому поводу, что на Чеченской войне «пленные русские ребята отказывались принять ислам и становились мучениками за Христа, хотя в мирной жизни, кажется, особо не усердствовали к Церкви. И вот — предварили нас во Царствии Божием со всеми нашими познаниями в области экклезиологии. Что возвело их сразу на высоту святости? — Конечно, особая благодать Божия, поданная в ответ не на что-то духовное, а на чисто душевное — на русскую верность долгу, на усердие человека служивого, который не стремится спрятаться в частную жизнь».

Сегодня воина Евгения уже почитают как святого многие православные люди не только в России, но и в других православных странах (в Сербии его называют Евгением Русским), написано более полутораста икон, они появились в десятках храмов, среди них есть уже мироточивый образ воина-мученика, и недалек тот день, когда воин Евгений будет официально канонизирован Церковью. И тогда, даст Бог, этот день станет днем памяти всех воинов, за Отечество на Чеченской войне живот свой положивших.

Отметим, что вместе с Евгением чеченскими бандитами были замучены солдаты Андрей Трусов, Игорь Яковлев и Александр Железнов.

Русская линия