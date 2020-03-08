Церковь пользуется любым случаем, чтобы ещё и ещё раз вспомнить Иоанна Предтечу, прославить его пророческое служение, мученическую кончину, участие в домостроительстве нашего спасения. Вот и сегодня мы вспоминаем Иоанна Крестителя в связи с 1-м и 2-м Обретением его честной главы.

Никакая духовная жизнь невозможна без того, чему учил Иоанн — без покаяния. Покайтеся, ибо приблизилось Царствие Божие. На этот призыв Предтечи к нему в Иорданскую пустыню собрались лучшие люди Израиля. Чем они были лучше других? Может быть, они были самые умные, самые богатые, самые талантливые, или хорошо играли на рояле, хорошо писали стихи, или были историки, биологи, астрономы, математики, педагоги? Нет, нет и нет! Это были люди самые разные, но их объединяло одно — они жаждали духовной жизни. Иоанн говорил им очень жесткие слова, он говорил им правду о них самих. Эта правда была трудноперевариваема, потому что человеку трудно про себя слышать правду, особенно обличение в грехах.

Некоторые приходя впервые в церковь, обижаются, что их неласково встречают, посылают на исповедь, и даже уходят по этой причине к сектантам, где встречают гораздо лучше. Однако какими словами встречал приходящих к нему Иоанн? Змеи, порождения ехидновы! Захотели убежать от гнева Божия? Кто научил вас? Неужели сами догадались? Сотворите же плоды достойные покаяния.

А если бы нас священник встретил такими словами? Нигде не сказано, чтобы Предтеча говорил людям что-то приятное, поил чаем. По-другому было нельзя. Он был послан приготовить Израильский народ к Евангельской проповеди. Ели бы люди не оставили грех, не изменились, они бы не смогли воспринять Новозаветной благодати. И люди терпели, а лучшие становились его учениками, потому что искали не ласкового отношения, внимания к своей особе, душевного комфорта, а хотели научиться жить по воле Божией. Многие из учеников Иоанна Крестителя потом стали учениками Спасителя. Свое пророческое служение Иоанн Предтеча закончил мученической кончиной. По проискам Иродиады его честная глава была усечена в крепости Махерон, располагавшейся к востоку от Мертвого моря, где на неприступной скале находился дворец Ирода.





+ + +

В жизни мы постоянно сталкиваемся с несправедливостью, она нас очень возмущает. Жизнь Иоанна Предтечи, а особенно его кончина показывает, что на земле нет справедливости. Если с Предтечей так поступили, то что ожидать нам грешным? Справедливость на земле несовершенна, как и весь земной мир, поврежденный грехом. У человека ум так извращён, что он ищет справедливости только по отношению к себе, и только когда это ему выгодно. Вот, если я что-то заслужил, то ты меня вознагради, а если я чем провинился, то справедливости не нужно, ты меня прости. А к другому человеку наоборот: если он чем провинился, я ему обязательно отомщу, а если он что сделал нормально, то и слава Богу, и благодарить даже необязательно. Такое у нас понятие о справедливости, а это, если разобраться, есть самое настоящее извращение. Закон Божий говорит, что все получат воздаяние по делам своим. Но надо иметь ввиду, что часть получают здесь, на земле, а часть после смерти, и эти части могут быть разными. Можно большую часть получить здесь, а там меньшую, или наоборот, большую здесь, а меньшую — там. Рано или поздно каждый своё получит, это гарантировано Законом Божиим. Однако за покаяние Бог может нарушить закон справедливости и простить кающегося грешника. Покаяние совершает чудо, оно отменяет закон справедливости и включает закон милости.

А что такое покаяние? Покаяние в широком смысле означает изменение. А конкретно церковное покаяние состоит из трёх главных частей: осознания своих грехов, Таинства исповеди и изменения своей жизни к лучшему. Когда мы вспоминаем и пишем свои грехи на листок, мы осознаём их. Перед священником мы их исповедуем. А вот на последнее, на изменение своей жизни, мы обычно мало обращаем внимания, а это очень важно: хоть маленькое, микроскопическое изменение к лучшему должно в нас происходить. Мы должны бороться со злом в своём сердце.

Наиболее частое зло, которое нас посещает, это раздражение. В повседневной жизни нас раздражает всё: начиная от голубей, которые гадят на подоконник, и до самых близких людей — родственников. А особенно нас раздражают старики (потому что брюзжат, ворчат, плохо слышат, упрямятся) и маленькие дети (потому что им надо сто раз повторить, чтобы они что запомнили, чему-то научились, а они ещё не слушаются с первого раза). Совсем не раздражаться у нас наверняка не получится, для этого в душе должна уже поселиться благодать Божия. А вот не показывать своё раздражение, сдерживать его, погашать его молитвой — это в наших силах, если захотеть. И мы должны это делать потому, что Богу угодно, чтобы люди не раздражались друг на друга, а любили.

Поздравляю всех с праздником — Обретением честной главы Иоанна Предтечи.