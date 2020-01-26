Однажды Спаситель шёл в город Иерихон. У городских ворот в это время сидел нищий, прося милостыни. Услышав шум множества народа, он спросил у проходящих, что это за шествие? Ему ответили: «Это идёт Иисус из Назарета». Слава о Спасителе разнеслась уже по всей Палестине, но люди относились к нему по-разному. Одни принимали за чудотворца, другие за пророка, и только третьи считали Его Спасителем, Мессией. Фарисеи же относились к Нему недоброжелательно, и даже пытались отлучать от синагоги тех, кто признавал Его Мессией.

И вот нищий стал кричать: «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя!» Таким обращением он показывал, что считает Иисуса Спасителем. Окружающие заставляли его замолчать.

Людей вообще раздражает, когда кто-то высказывает в их присутствии мнение, отличающееся от их собственного. А если это делает человек подчиненный, или незначительный, то это раздражает еще больше. Нищий, слепой, живёт за наш счёт — побирается, и ещё смеет тут, видите ли, высказывать свое богословское мнение! Но он, вместо того, чтобы замолчать, стал кричать ещё громче.

Господь остановился, позвал слепого к себе и спросил: «Чего ты хочешь?» Господи, я хочу прозреть, — попросил слепой. «Прозри, вера твоя спасла тебя» И слепой прозрел.

В Евангельских повествованиях мы должны видеть не только исторические события, но и прикладывать их к своему душевному состоянию. Каждый из нас, когда молится, похож на этого слепого и нищего. Бога мы не видим телесными глазами, но только верим, что он близко и слышит, и взываем: «Господи, помилуй мя». А нищие мы в отношении благодати Божией. Нищий просит окружающих что-нибудь подать ему, а мы просим знакомых и священнослужителей за нас помолиться.

В своей душе, если внимательно посмотрим, мы найдём сходство не только со слепым и нищим, но и с прокаженным, и ленивым рабом (который в отсутствие хозяина не хочет трудиться), и с фарисеем (который усердно моет посуду только снаружи), и с саддукеем, (который не верит в воскресение мертвых) и с блудным сыном, и с бесноватым, и с бесплодной смоковницей. И, рассмотрев таким образом состояние своей души, сделаем для себя открытие: «Боже мой! Какой же я грешник! Одна у меня надежда — на милость Божию».

Всех вас с воскресным днём!

Архимандрит Борис (Долженко)