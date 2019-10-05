Обзор событий в мире, на постсоветском пространстве и в ближайшем приграничье, а также внутриполитической и общественной жизни нашей страны за минувшую неделю…

Президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил, что Киев, наконец, согласовал «формулу Штайнмайера», которая оговаривает процедуру вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В связи с этим украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, который просил украинские власти, сообщить, когда они подпишут «формулу Штайнмайера».

«Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст формулы Штайнмайера. Формула Штайнмайера и должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе», — заявил Зеленский.

Вслед за этим заявлением украинские националисты заговорили о капитуляции Киева. В результате возник скандал, и глава Комитета Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко (фракция «Слуга народа) попытался оправдаться, заявив, что украинские власти ничего не подписывали.

«Разумным людям одинаково важно понимание общего направления и нюансов. Общее направление — Украина движется в направлении прекращения кровопролития в Донбассе, не уступая при этом ничем принципиальным — ни территориальной целостностью, ни суверенитетом, ни даже правом по-своему трактовать Минские договоренности», — заявил он.

«Нюансы — вчера никто ничего не подписывал. Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ М. Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств „нормандского формата“ в Минске 1 сентября 2019», — отметил Яременко.

«Содержание формулировок неоднократно объяснял министр иностранных дел Украины В. Пристайко — говорится о порядке применения решений „об особенностях.“ местных выборов в ОРДЛО на временной основе и на постоянной — после. Всё остальное — предмет для переговоров, результаты которых будут воплощаться в жизнь не изменениями в Конституцию, а законами Украины, которые принимает Верховная Рада Украины (что придает обществу возможность контроля за тем, что происходит)», — заявил депутат.

В свою очередь, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник опубликовали совместное, в котором приветствовали признание Киевом права народа Донбасса на особый статус. «Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша Народная милиция, и как мы будем интегрироваться с Россией», — говорится в заявлении.

«Это наше дело, наша цель. И мы будем продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению», — отметили представители Донецка и Луганска.

Что же касается закона об особом статусе, то в ДНР и ЛНР подчеркнули, что любые изменения этого закона «должны быть согласованы с нами». «В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением Минских соглашений, и они для нас будут юридически ничтожны», — говорится в заявлении.

Таким образом, мирный процесс на Донбассе сдвинулся с мёртвой точки, но впереди ещё очень много сложностей и преград, которые нужно будет преодолеть, чтобы на востоке Украины установился прочный мир.





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28 сентября 2019 года в Париже состоялось первое собрание клириков и духовенства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, которые последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна и присоединились к Русской Православной Церкви.

Абсолютное большинство клириков экзархата, находившегося до недавнего времени в юрисдикции Константинопольского Патриархата, приняли решение воссоединиться с Русской Церковью. В связи с этим собранием было принято соответствующее обращение к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

О ходе состоявшегося собрания сообщается в Коммюнике канцелярии Архиепископии от 29 сентября 2019 года, опубликованном на официальном сайте Экзархата.

В сообщении, в частности, указывается, что 51 священнослужитель, присутствовавший на собрании, и 37 священнослужителей, которые не смогли прибыть в Париж, но подтвердили свою полную поддержку решению архиепископа Иоанна, приняли решение канонического единства с Московским Патриархатом.

Решение Священного Синода Русской Православной Церкви по обращению архипастыря и клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции последует на его ближайшем заседании.

14 сентября 2019 года Священный Синод РПЦ, приняв архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского Патриархата с титулом «Дубнинский», а также всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление, определил:

«По получении обращения от собрания представителей приходов иметь дополнительное суждение для определения канонической формы их организации, исходя из исторически сложившихся особенностей епархиального и приходского управления, а также богослужебных и пастырских традиций, установленных митрополитом Евлогием с учетом условий существования возглавляемого им церковного удела в Западной Европе».

Согласно данным «Википедии», в последнее время Экзархат состоял из 65 приходов, 32 общин, 11 действующих церквей, 2 монастырей и 7 скитов. При этом во Франции насчитывается 40 приходов, а остальные располагаются в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании. Клир Экзархата насчитывал более 100 священников и 30 диаконов.





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Патриарх Сербский Ириней заявил, что и дальше будет поддерживать Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и молиться о действительном исцелении раскола в Украине. Об этом глава Сербской Православной Церкви сказал в интервью издания «Политика».

По словам Святейшего Патриарха, та «забота и ответственность, которые наша Церковь несёт за единство Православной Церкви, её соборность и верность Святому Преданию и канонам, обязали нас стремиться к тому, чтобы главные действующие лица однозначно понимали, что их деятельность не только наносит вред Церкви на Украине, но и серьёзно угрожает единству Православной Церкви».

Он отметил, что неоднократно обращался в связи с этим к Константинопольскому Патриарху Варфоломею, как устно, так и письменно. При этом он подчеркнул, что позицию Сербской Церкви определила не «славянская близость к Русской Церкви», «не какие-либо политические или схожие интересы, а исключительно церковные, преданные и канонические взгляды на возникшую проблему», и «если бы какая-то другая Поместная Церковь, Русская или другая, делала что-то подобное, мы бы действовали точно так же».

Его Святейшество указал, что настаивает «на глубочайшей благодарности Матери-Церкви и Святейшему престолу Константинопольских Патриархов» и вместе с самыми образованными епископами разделяет любовь к греческому народу, Церкви и культуре, «но ни для меня, ни для них эта любовь не даёт права, как это делают некоторые греческие богословы и иерархи, не указывать на действия, которые являются неканоническими и неприемлемыми. От этого мы не откажемся».

В этой связи Патриарх Ириней подчеркнул, что его поддержка Предстоятеля Украинской Православной Церкви останется неизменной. «В украинских СМИ сообщалось, что правительство объявило меня нежеланным человеком. Для них я якобы персона нон грата. Я не знаю, правдива ли эта новость. Я не получил ничего официального, но это не уменьшит моей поддержки Митрополита Онуфрия и благочестивых украинцев, равно как и моё желание и молитвы о том, чтобы раскол на Украине действительно исцелился. То, как Фанар и киевские власти делают это, поощряя неправославные силы, только усугубляет раскол», — сказал Предстоятель Сербской Православной Церкви.





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Красносельский районный суд Санкт-Петербурга спустя год слушаний прекратил уголовное дело за истечением срока давности в отношении священника Георгия Сычева и его супруги Елены, обвинявшихся Следственным комитетом в том, что они якобы не занимались должным лечением своей дочери от ВИЧ, в результате чего она умерла.

Уголовное дело против священника и его матушки, решившихся на подвиг удочерения 4-летней больной СПИДом Наташи из детского дома, было возбуждено в августе 2016 года по доносу активистов движения «Пациентский контроль», которым показалось, что семья православного священника неправильно лечила свою дочь от неизлечимого заболевания.

Поначалу в правоохранительных органах городской прокуратуры сочли этот донос нелепостью, и после дознания было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Однако, позднее это решение отменили в прокуратуре, а следственное управление ГСУ СКР начало доследственную проверку.

В результате в отношении протоиерея Георгия Сычева и его жены в 2017 году было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности (ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 125 УК РФ). Его «расследование» почти год вёл Следственный комитет России по Санкт-Петербургу.

Как следует из материалов дела, в 2011 году Сычевы удочерили 4-летнюю девочку, которой в 2007 году был поставлен диагноз «ВИЧ-инфекция», и которая «регулярно проходила медицинское обследование и осматривалась врачами СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (центр СПИД).

«В марте 2013 года у неё были выявлены показания для назначения антиретровирусной терапии (АРВТ). Обвиняемые были проконсультированы о необходимости начала лечения, но не являлись в центр СПИД с приемной дочерью и не приводили её на обследование», — сказали в ГСУ.

Через год, в 2014 году врачи отметили прогрессирование заболевания. Тогда отец Георгий согласился на проведение АРВТ в стационаре. Но, как отмечал он сам, терапия не принесла результатов, и родители забрали девочку домой.

В мае 2015 году девочка была госпитализирована в детскую больницу с пневмонией, где она пробыла целый месяц. Затем родители забрали ребёнка домой, отказавшись от «непрерывного ежедневного лечения, которое должно было продолжаться в течение всей её жизни». Через год девочка попала в реанимацию, а ещё через год, в августе 2017 года умерла.

Следователи считают, что «летальный исход заболевания стал следствием отказа родителей от лечения». Однако, сам отец Георгий и его супруга, до последних дней заботившиеся о своей дочери, не согласны с этими обвинениями.

«Во-первых, это возмутительно разглашать тайну усыновления, что позволили себе сделать следственные органы. Что сейчас думать другим моим детям? Родные они или усыновлены? Во-вторых, мы не ВИЧ-диссиденты. Просто мы обратили внимание на полную бесправность оказывающихся в реанимации пациентов с ВИЧ и их родных перед врачебной системой. К пациентам применяют нередко очень жёсткие схемы лечения (привязывают руки, колют специальные вещества, лишающие пациента сознания и сил). Есть ли права у родителей и близких родственников обсуждать с врачами варианты и схемы лечения? Формально — да, а на практике такого права никто не даёт», — пояснил отец Георгий.

По его словам, забрав больную дочь Наташу из российской больницы, он отвез её на лечение в Германию в частную клинику профессора Юлиане Захер во Франкфурт-на-Майне. По данным медицинского департамента немецкого города, клиника основана доктором с мировым именем, профессор Захер является практикующим врачом, учёным и общественным деятелем Германии, имеет все необходимые лицензии и сертификаты, без которых медицинская деятельность в Германии невозможна, а также награды за разработку биологических методов лечения для больных с диагнозом ВИЧ и СПИД. Однако, следствие не хочет этого учитывать.

В результате, по мнению священника, в том числе и из-за позиции официальной российской медицины, представители которой буквально силой заставляют больных СПИДом находиться в больнице, к профессору Захер они обратились слишком поздно, и его вмешательство уже не могло спасти его дочь.

Теперь, после решения суда, есть надежда, что следователи, наконец, отстанут от семьи православного священника. Кстати, в связи со всем случившимся отец Георгий и его матушка Елена приняли решение создать Благотворительный фонд помощи детям с диагнозом ВИЧ (СПИД) «Наташа», целью деятельности которого будет являться информационно-разъяснительная работа в отношении прав родителей детей, получивших страшный диагноз.

Русская линия