Обзор событий в мире, на постсоветском пространстве и в ближайшем приграничье, а также внутриполитической и общественной жизни нашей страны за минувшую неделю…

Громкий скандал в США — Трамп вынужденно опубликовал стенограмму переговоров с Зеленским. В Нью-Йорке прошло заседание Архиерейского Синода РПЦЗ. Молдавия решила отказаться от антироссийского подхода. На Украине возбудили уголовное дело против Парубия

Белый дом по указанию президента США Дональда Трампа в среду опубликовал стенограмму июльского телефонного разговора президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Утверждения об оказании Трампом в этом разговоре давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали крупный скандал в Вашингтоне. Во вторник Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США президентских выборах.

Согласно опубликованному тексту, Трамп, действительно, просил своего украинского коллегу Владимира Зеленского обсудить с адвокатом Рудольфом Джулиани и генпрокурором США Уильямом Барром ситуацию вокруг украинской газовой компании Burisma, связанной с сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

«Джулиани является весьма уважаемым человеком. Он был мэром Нью-Йорка, замечательным мэром, и я хотел бы, чтобы он позвонил вам. Я попрошу его позвонить вам вместе с генпрокурором [США]. Руди очень хорошо осведомлён по поводу произошедшего <…>. Если бы вы смогли поговорить с ним, было бы замечательно», — сказал президент США.

«Ходит очень много разговоров о сыне Байдена, о том, что Байден прекратил судебное преследование. Многие хотят разобраться в этом. Всё, что вы сможете сделать вместе с генпрокурором [по этой ситуации], было бы замечательно, — добавил Трамп. — Байден ходит повсюду и хвалится тем, что прекратил судебное преследование <…> Звучит ужасно».

Он подверг критике решение уволить украинского генпрокурора Виктора Шокина, занимавшегося расследованием деятельности Burisma. «Я слышал у вас был прокурор, который был очень эффективным. Его уволили, и это действительно несправедливо. Многие говорят об этом, о том, как они [прежние украинские власти] уволили вашего очень хорошего прокурора, к этому были привлечены очень плохие люди», — подчеркнул президент.

В то же время, как свидетельствует стенограмма, президент США не добивался от своего украинского коллеги начала расследования действий сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.

«Случилось много, вся ситуация. Мне кажется, вы себя окружаете некоторыми из тех же самых людей. Я бы хотел, чтобы министр юстиции — генеральный прокурор [США Уильям Барр] позвонил вам или вашим людям. И я бы хотел, чтобы вы докопались до истины», — заявлял Трамп. При этом он прямо ссылался на расследование утверждений о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году и о связях штаба Трампа с Москвой, проведенное спецпрокурором Робертом Мюллером. «Как вы вчера [24 июля] видели, вся эта чушь завершилась чрезвычайно бледным, некомпетентным выступлением человека по имени Роберт Мюллер, однако они говорят, что многое из этого началось с Украины», — отмечал Трамп. 24 июля Мюллер выступил по инициативе Демократической партии в двух комитета Палаты представителей на слушаниях, которые фактически поставили точку в его расследовании.

Украинский лидер, согласно опубликованной стенограмме, пообещал американскому президенту, что новый генпрокурор Украины займется делом, связанным с сыном Байдена и украинской газовой компанией Burisma.

«Я хотел бы рассказать вам о прокуроре [Украины]. В первую очередь, я понимаю и осведомлен о ситуации [вокруг компании, в которой работал сын Байдена]. Ввиду того, что мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генпрокурор будет на 100 процентов моим человеком, моим кандидатом, который будет утвержден парламентом и станет новым прокурором в сентябре. Он или она изучит ситуацию, прежде всего по отношению к компании, которую вы упомянули по этой проблеме. Вопрос проведения расследования — на самом деле вопрос, призванный обеспечить восстановление справедливости. В связи с этим мы разберемся с этим и будем работать над расследованием этого дела», — сказал Зеленский. Он также попросил у Трампа дополнительную информацию по Burisma, а также по бывшему послу США в Киеве Мари Йованович.

Трамп подтвердил в разговоре, что отозвал посла США в Киеве Мари Йованович, поскольку был очень ею недоволен. «Бывший посол Соединенных Штатов [на Украине], женщина, источник неприятностей, и люди, с которыми она имела дело на Украине, были источником неприятностей, я хотел, чтобы вы это знали», — отметил Трамп. «Замечательно, что вы стали первым, кто мне сказал, что она была плохим послом, потому что я с этим согласен на 100 процентов, — ответил украинский президент. — Её отношение ко мне отнюдь не является лучшим, она восхищалась предыдущим президентом [Петром Порошенко], и она была на его стороне».

Трамп в разговоре также критиковал Германию и другие страны Европы за оказание недостаточного содействия Украине. «Я скажу, что мы много делаем для Украины. Мы тратим много усилий и много времени. Гораздо больше, чем европейские страны, они должны помогать вам больше, чем сейчас. Германия почти ничего для вас не делает, — сказал Трамп Зеленскому. — Все, что они делают, — это говорят. Думаю, это то, о чем вам действительно стоит их спросить».

В свою очередь Зеленский обвинил ФРГ и Францию в несоблюдении санкций в отношении РФ. «Я говорил с [канцлером ФРГ] Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и говорил с [французским президентом] Эммануэлем Макроном. Я сказал им, что они не делают столько, сколько должны в этом вопросе с санкциями. Они не соблюдают санкции», — отмечал во время беседы Зеленский.

«С точки зрения логики, нашим крупнейшим партнером должен быть ЕС, но технически США для нас больший партнер, чем ЕС. Я очень благодарен вам за это, потому что США делают для Украины достаточно много, больше ЕС, особенно, когда речь идёт о санкциях против РФ», — добавил украинский президент.

Помимо этого, Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку в оборонной сфере и заявил, что Украина может закупить у США больше противотанковых ракетных комплексов Javelin. «Я также хочу поблагодарить вас за поддержку в области обороны. Мы готовы продолжать сотрудничество для дальнейших шагов, в частности, мы почти готовы в оборонных целях купить больше Javelin у США», — сказал президент Украины.

В общей сложности опубликованная стенограмма занимает пять страниц. В документе, однако, содержится приписка о том, что речь не идет о «дословном стенографическом отчете». «Текст этого документа содержит записи и восстановление [разговора] по памяти находившимися на дежурстве сотрудниками Ситуационной комнаты [Белого дома] и аппарата Совета национальной безопасности, которые были уполномочены слушать [беседу] и записывать её», — говорится в документе. В нём отмечается, что «на точность записи» может влиять «ряд факторов», включая качество телефонной связи и особенности перевода.





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23 сентября 2019 года в Нью-Йорке под председательством Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона состоялось очередное заседание Архиерейского Синода РПЦЗ.

В заседании приняли участие архиепископы Берлинский и Германский Марк, Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл, Монреальский и Канадский Гавриил, Чикагский и Средне-Американский Петр, епископы Лондонский и Западно-Европейский Ириней и Манхэттенский Николай.

Выслушав отчеты предсоборной комиссии и архиепископа Чикагского и Средне-Американского Петра, председателя Юбилейной комиссии, готовящей торжества по случаю 100-летия Русской Зарубежной Церкви, Архиерейский Синод подтвердил прежнее решение о проведении Архиерейского Собора в женском монастыре преподобномученицы Елисаветы в баварском Бухендорфе в июне 2020 года. К Архиерейскому Собору будут приурочены торжества Германской епархии, посвященные 100-летию РПЦЗ.

Затем Преосвященные архипастыри выслушали рапорт архиепископа Монреальского и Канадского Гавриила о недавнем паломничестве клира и мирян Русской Зарубежной Церкви к святыням Русской Православной Церкви и своих встречах с иерархами, духовенством и верующими, состоявшихся летом в России.

Епископ Лондонский и Западно-Европейский Ириней представил рапорт о межправославных отношениях и о положении дел в Крестовоздвиженском кафедральном соборе Женевы. В соборе было проведено общеприходское собрание, на котором был принят новый приходской устав.

Обсуждая вопросы пополнения епископата, Архиерейский Синод решил, в связи с выявленными обстоятельствами, окончательно снять кандидатуру архимандрита Александра (Бели) во епископа Майамского, викария Восточно-Американской епархии.

Ранее архимандрит Александр (Беля) также был запрещён в священнослужении без права ношения рясы, наперсного креста и преподания благословения, а также освобождён от должности благочинного Десятого (Флоридского) благочиннического округа Восточно-Американской епархии и отстранен от настоятельства в соборе блаженной Матроны Московской г. Майами и в Свято-Николаевском мужском монастыре г. Форт-Майерс. Сейчас его деятельность изучает церковная следственная комиссия.

Причиной прещений стало то, что в адрес Св. Синода Русской Православной Церкви неизвестные выслали письмо от имени Предстоятеля РПЦЗ, в котором утверждалось, что отца Александра якобы избрали на Синоде РПЦЗ в епископы. В итоге Синод РПЦ утвердил это решение, доверившись указанному документу, однако, никакого решения РПЦЗ по этому поводу на самом деле не было. Подозрение в отправлении этого подложного письма в Москву пали на самого отца Александра и его сотрудников. Теперь в данном вопросе будет разбираться церковная комиссия.

В ходе заседания Архиерейского Синода также обсуждались административно-хозяйственные и финансовые вопросы, а также ходатайства Преосвященных архипастырей, представивших ряд клириков и мирян своих епархий к церковным наградам.





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Президент Молдавии Игорь Додон, являющийся лидером пророссийской партии социалистов, сумел договориться с новым кабинетом министров об отказе от системного «антироссийского подхода» и выстраивании более взвешенной политики в отношении России и Европы.

«У нас принципиальная договоренность (с правительством): мы будем проводить открытую политику по отношению ко всем. Мы договорились, что не будем продолжать практику, когда запрещали российским журналистам, российским инвесторам приезжать в Молдову», — заявил Додон в интервью газете «Коммерсант».

«Если есть какие-то нарушения, давайте сядем, посмотрим по конкретным случаям. Но чтобы был системный антироссийский подход, как было, этого больше не будет. Это относится и к российским инвесторам, и к румынским, и к европейским, и к американским», — завил молдавский президент.

Игорь Додон также заявил, что Кишенёв хотел бы стать полноценным партнером ЕАЭС, но пока это невозможно.

«Мы бы хотели двигаться дальше, но нынешнее соглашение об ассоциации ЕС нам этого не позволяет. Нужно начинать переговоры между ЕАЭС и ЕС. Думаю, это не за горами и вполне реально в ближайшее время. Очень надеюсь, что такой диалог будет, и после этого все эти тонкости просто исчезнут», — сказал он.

Молдавский лидер также высказался о возможности визита в Молдавию президента России Владимира Путина.

«Мы всегда рады и ждем Владимира Владимировича в Молдове, я думаю, что нам есть, о чём пообщаться здесь. Но, мне кажется, для того, чтобы он прилетел, нужна чёткая и какая-то прорывная повестка дня. Следующий год, согласно нашим договоренностям, будет Годом России в Молдове. Может быть, нам удастся убедить наших российских партнёров, чтобы состоялся рабочий визит. Было бы идеально, чтобы к тому моменту мы по каким-то направлениям достигли прогресса. Может быть, даже по важной для нас стратегически приднестровской проблеме. Я не говорю, что это будет, но это было бы хорошей повесткой дня», — сказал Игорь Додон.

Конечно, ждать в ближайшие годы, что отношения России и Молдавии резко улучшатся на фоне намерения молдавских властей отказаться от антироссийской риторики, не приходится. Однако, то, что они не ухудшатся — это точно, и само по себе это уже неплохо.





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Государственное бюро расследований Украины, спустя 5 лет после трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, где в Доме профсоюзов заживо были сожжены десятки людей, наконец, возбудило уголовное дело против одного из лидеров майдана и украинских националистов Андрея Парубия, координировавшего действия националистов во время этого ужасного преступления.

Уголовное дело было открыто по заявлению известного украинского юриста Андрея Портнова, который обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором указал, что в сожжении людей в Одессе непосредственное участие принимали сторонники майдана, которых накануне «благословил» Андрей Парубий.

Слухи о причастности Парубия к событиям 2 мая в Одессе ходили давно. Говорили, что он координировал майдановцев, которые стали одной из сторон того кровавого конфликта. Почвой для этих слухов стали два видео. Известно, что за четыре дня до трагедии Парубий был в городе, где подарил бронежилет сотнику-майдановцу Николаю Волкову. Потом именно в этом или похожем бронежилете Волков стрелял по окнам дома профсоюзов — что также было запечатлено на видео. Он умер от болезни в феврале 2015 года.

О роли Парубия в событиях в Одессе говорили ещё три свидетеля — экс-руководитель областной милиции Пётр Луцюк, экс-замначальника Одесской милиции Дмитрий Фучеджи и местный активист-майдановец Руслан Форостяк.

Все трое утверждали, что секретарь СНБО координировал действия местных активистов и лично объезжал блок-посты. А Фучеджи уточнял, что решение привлечь «заградотряды» Парубия принял губернатор Владимир Немировский — после того, как МВД отказалось зачищать Антимайдан.

Кроме того, в прошлом году в Израиле вышел фильм о событиях 2 мая в Одессе. В нём гражданин Грузии Цезари Баджалидзе заявил, что по договоренности со спикером Рады Андреем Парубием он вошёл в группу «наёмников», которые устроили побоище и пожар в Доме профсоюзов в Одессе.

Сам Парубий опровергал эту информацию и заявлял, что фильм распространяет фейки. А поскольку у власти на Украине всё ещё находились «майдановцы», эта история заглохла до августа 2019 года.

27 августа сего года Государственное бюро расследований по заявлению Андрея Портнова открыло-таки уголовное производство против тогда ещё спикера Андрея Парубия — по факту массовой гибели людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Согласно заявлению юриста, экс-спикер мог сыграть одну из ключевых ролей в серии провокаций, закончившихся массовой гибелью активистов Антимайдана.

«Я актуализировал определённые факты, которые уже имеют место в публичной плоскости. Считаю, что для полноценного разбирательства следствие должно запросить данные о его телефонных контактах накануне и в ходе событий, а также пообщаться со всеми фигурантами. Сегодня Парубий не может повлиять на силовиков, поэтому есть шанс докопаться до истины. И в том числе узнать, какие директивы он доводил в ходе совещания с руководством Одесской области за три дня до трагедии», — заявил Андрей Портнов.

Юрист в своем ходатайстве изложил алгоритм действий по установлению виновных в событиях 2 мая. По его мнению, необходимо изъятие личного дела Парубия, а также снятие копий со всех его решений за то время, когда он занимал кресло секретаря СНБО, информации и о его командировочных листах, и переписке с парламентской следственной комиссией, которая в 2014 году изучала обстоятельства массовой гибели людей в Одессе и на Донбассе.

Во-вторых, ГБР должно получить сведения о лицах, которых Портнов считает центральными фигурами в организации бойни в Одессе. Речь идёт о персональных данных, информации о наличии разрешений на ношение огнестрельного оружия и зарегистрированных данных экспертов в отношении определённых активных участников событий.

Также Портнов предложил установить детализацию мобильных номеров, которые на момент трагедии 2 мая в Одессе использовались Парубием и другими руководителями евромайдановского движения. По этой информации, а также следственным путём, как считает Портнов, оперативники смогут восстановить суть служебных совещаний. Такие мероприятия проводились в Одессе незадолго до трагедии 2 мая.

Помимо этого юрист счёл целесообразным для следствия изъятие протоколов оперативных совещаний в Одесской области за два месяца, предшествующих трагедии, и выяснение, какие вводные и команды давались на тот момент руководителю регионального главка МВД Петру Луцюку Петром Порошенко, Андреем Парубием, Юрием Луценко и Алексеем Гончаренко.

Также Портнов предложил ГБР сосредоточиться на установлении персон, которые проживали в момент трагических событий в Доме профсоюзов Одессы. Он настаивает на установлении анкетных данных постояльцев баз отдыха «Экономист», «Белая акация», Молодая гвардия", санатория им. Горького, гостиницы «Дом Павлова», спортбазы в Новой Дофиновке, где вероятно «осели» накануне трагедии приезжие участники событий 2 мая 2014 года.

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