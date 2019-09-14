Обзор событий в мире, на постсоветском пространстве и в ближайшем приграничье, а также внутриполитической и общественной жизни нашей страны за минувшую неделю…

Генассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе не смогла принять решение о присоединении к РПЦ. В Церкви приветствовали обмен заключёнными между Россией и Украиной. Еврокомиссия выкручивает руки «Газпрому». В Санкт-Петербурге широко отметили день памяти Небесного покровителя города

7 сентября 2019 года в соборе святого Александра Невского в Париже состоялось заседание Генеральной Ассамблеи Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе, на которой рассматривался вопрос о присоединении Экзархата к Русской Православной Церкви.

Обсуждение этого вопроса было открытым и весьма ожесточённым. Большинство выступавших указывали, что Фанар не оставил русским приходам в Европе никакого выбора, и поэтому Экзархат должен присоединиться к Московскому Патриархату. В то же время часть докладчиков предлагали не спешить и рассмотреть предложения от других Поместных Церквей.

В итоге состоялось тайное голосование, по итогам которого «за» присоединение к Русской Православной Церкви проголосовало большинство делегатов, 104 человека, против выступили 75 человек. Таким образом, необходимых по французскому законодательству 2/3 голосов предложение не набрало, и теперь дальнейшая судьба Архиепископии остается неопределённой.

Комментируя итоги Ассамблеи, замглавы Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов заявил, что «значительная часть священнослужителей и общин желали бы вхождения в состав Русской Церкви». «Как сложится дальнейшая судьба этих священнослужителей и общин, пока трудно сказать с определённостью, это зависит от их собственного волеизъявления», — отметил отец Николай.

При этом он заявил, что «те приходы из них, которые обратятся к Русской Церкви с просьбой об их приёме, будут приняты, в зависимости от того, сколько к РПЦ уйдёт общин и священников, будет определяться организационная форма их дальнейшего существования в составе Московского Патриархата».

Архиепископия имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а ее клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.





+ + +

В Русской Православной Церкви горячо приветствуют взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя обмен, который произошёл в минувшую субботу.

Власти России и Украины в минувшие выходные произвели обмен 35 человек, ранее удерживаемых Киевом, и 35 украинцев, которые были осуждены за различные преступления в России.

«Мы видим в том, что 70 человек вышли на свободу, воссоединились с родными, в том числе плоды искренних молитв миллионов просящих Создателя о мире на Украине православных людей: епископов, священников, мирян», — написал Легойда в субботу вечером в своём Телеграм-канале.

При этом он напомнил, что митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обращался к Патриарху Кириллу с просьбой содействовать освобождению задержанных украинцев, и это обращение было поддержано Предстоятелем Русской Православной Церкви.

«Верим, что это событие станет началом пути к примирению, восстановлению мирной жизни», — заключил представитель Церкви.

Именно так и был воспринят данный обмен в мире. От президента США Дональда Трампа до канцлерин Германии Ангелы Меркель — все в один голос говорят о серьёзном шагу в сторону окончания военных действий на Донбассе.





+ + +

Европейские политики, настаивающие на заключении нового транзитного договора между Россией и Украиной по транспортировке российского газа в Европу, буквально накануне первого раунда переговоров по этому поводу подключили «административный ресурс» и отказали «Газпрому» в расширенном доступе к европейскому продолжению «Северного потока» — газопроводу Opal.

Соответствующее решение принял суд ЕС во вторник, отметив решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа «Газпрома» к мощностям Opal, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности.

По мысли Еврокомиссии это должно побудить Москву к уступчивости во время переговоров, ведь транспортировать газ в Европу Россия обязана по контрактным обязательствам, а пути доставки теперь более ограничены, чем это было ранее.

В Минэнерго России уже признали, что решение суда ЕС по газопроводу Opal будет учитываться на переговорах с Украиной и Еврокомиссией по транзиту газа, очередной раунд которых пройдёт 19 сентября, ведь оно затрагивает ситуацию с энергоснабжением европейских стран в целом. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения. «Я напомню, что это решение было принято Еврокомиссией совместно с немецким регулятором, компанией „Газпром“, и это решение было юридически выверено, согласовано с юридическими службами Еврокомиссии. Поэтому нам тоже необходимо понимать и оценку этого решения юридическими службами и самой Еврокомиссии», — отметил министр.

Отмененное решение Еврокомиссии от октября 2016 года давало российской компании возможность дополнительно транспортировать по Opal до 10,2 миллиарда кубометров газа в год. Согласно европейским нормам, по умолчанию «Газпром» может рассчитывать только на половину транзитных мощностей этой трубы, или 12,8 миллиарда кубов.

Таким образом, Еврокомиссия показывает «Газпрому», что именно она будет устанавливать правила на европейском энергетическом рынке. Времена, когда российская компания чувствовала себя в Европе в вольготном положении прошли, и теперь «Газпрому» придётся прислушиваться к требованиям ЕС.





+ + +

12 сентября 2019 года, в праздник перенесения мощей святого Александра Невского митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе.

Его Высокопреосвященству сослужили епископы Выборгский и Приозерский Игнатий, Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, Петергофский Силуан, Муромский и Вязниковский Нил, Армавирский и Лабинский Игнатий, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, духовенство митрополии.

Среди молящихся были спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, другие представители органов власти, настоятельницы монастырей города и области.

В Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры Божественную литургию совершил наместник монастыря епископ Кронштадтский Назарий. Владыке сослужили епископ Рашско-Призренский Феодосий, протоиереи Василий Стойков, Богдан Сойко, Владимир Сорокин и братия обители. Среди молящихся были губернатор Александр Беглов, гости из Сербии во главе с министром по вопросам вероисповедания республики Милетой Радойевичем.

После Божественной литургии в Казанском соборе митрополит Варсонофий, сослужившие ему архиереи и духовенство возглавили Крестный ход по Невскому проспекту с Казанской иконой Божией Матери. В молитвенном шествии приняли участие священнослужители митрополии, представители приходов города, области и других регионов, общественных организаций, братств, учащиеся духовных школ, горожане — всего около 100 тысяч человек.

В полдень у памятника святому Александру Невскому после встречи с малым Крестным ходом от Свято-Троицкого собора был отслужен молебен Небесному покровителю Санкт-Петербурга. Богослужение возглавил митрополит Варсонофий.

«Центром жизни святого князя была вера в Бога! Она помогала ему быть и доблестным полководцем, и святым человеком, — отметил владыка в своей проповеди. — Удивительны факты его милосердия! Он не жалел средств, чтобы как можно больше русских людей выкупить из монголо-татарского плена. Он налаживал мирную жизнь своего княжества, строил храмы и монастыри, развивал просвещение. Им руководила мудрость Священного Писания, которое словами апостола Павла говорит: „Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе“ (Флп. 4:13)».

Губернатор Александр Беглов напомнил, что святой князь был великий воин, дипломат и государственный деятель. «Это пример служения Отечеству, — сказал он. — В дни войны верующие собрали средства и создали эскадрилью имени Александра Невского, которая громила фашистов. В наши дни самая современная подводная лодка носит имя Александра Невского. Он был примером любви, умения прощать и побеждать». Градоначальник пожелал петербуржцам телесного и духовного здоровья, а городу — процветания.

«Крестный ход — это обращение к тысячелетней истории православной Руси, к нашим истокам, к нашей генетической памяти, — сказал спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. — Чествовать русских святых — великая православная традиция, которую мы должны обязательно передать нашим потомкам». Обращаясь к молодежи, он напомнил, что во время Невской битвы великому полководцу было 20 лет.

Затем состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны — кавалеров ордена Александра Невского. Учащиеся школ имени великого полководца подарили им цветы.

В Митрополичьем саду лавры прошли праздничные гуляния.

День 12 сентября неразрывно связан с историей России. В 1724 году, желая увековечить победу в Северной войне, основатель города на Неве Император Петр I велел перенести сюда из Владимира мощи святого князя. Позже, по указу Императрицы Екатерины II, день перенесения мощей святого Александра Невского стал общероссийским праздником, а в Санкт-Петербурге был учрежден Крестный ход. Он совершался до 1917 года от Исаакиевского собора по главной городской магистрали до Александро-Невской лавры, а сам праздник в городе был выходным днем. Традиция, прерванная в годы советской власти, возобновилась во время главных торжеств 300-летия Александро-Невской лавры в 2013 году.

Русская линия