Обзор событий в мире, на постсоветском пространстве и в ближайшем приграничье, а также внутриполитической и общественной жизни нашей страны за минувшую неделю…

4 сентября Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III принял в Иерусалимской Патриархии митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, который прибыл в Иерусалим по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Во встрече приняли участие начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов), члены Миссии и сопровождающие из паломнической группы.

Во время встречи была обсуждена острая тема — о нынешней ситуации в православном мире. Его Блаженство отметил, что одним из важнейших деяний в современном мире является стремление сохранить единство Святой Православной Церкви. С глубокой скорбью он переживает то, что происходит сегодня на Украине.

«Мы признаём только одну Православную Церковь на Украине, которую возглавляет митрополит Онуфрий», — сказал Блаженнейший Патриарх. Он особо подчеркнул, что, по мнению святых отцов, именно раскол является самым тяжким грехом против Божественной любви, которая лежит в основе церковного единства.

Митрополит Павел выразил сердечную благодарность Блаженнейшему Патриарху Феофилу за его твёрдую позицию в стоянии за единство святого Православия, которое будет незыблемо, если сохранит свою основу — каноническое устройство.

В завершение встречи иерархи обменялись подарками. Владыка Павел преподнёс Блаженнейшему Патриарху Феофилу икону Рождества Христова, выполненную белорусскими мастерами Елисаветинского монастыря города Минска, и медаль, посвященную 180-летию со дня проведения Полоцкого Собора, упразднившего Брестскую унию 1596 года.

Блаженнейший Патриарх Феофил преподнес владыке Павлу памятную панагию с образом Иерусалимской иконы Пресвятой Богородицы.





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Указом премьер-министра Греции известный греческий судовладелец Афанасиос Мартинос назначен новым гражданским губернатором Святой Горы Афон, сместив на этом посту Константина Димцаса.

Это назначение произошло вскоре после избрания нового премьер-министра и правительства Греции, а также на фоне недовольства большинства афонских монахов действиями Димцаса, который фактически отказался пресекать провокационные действия украинских раскольников из «ПЦУ» на Святой Горе Афон.

В связи с этим в начале июля 2019 года Священный Кинот Святой Горы направил в МИД Греции письмо, в котором выразил крайнее недовольство провокационными визитами украинских делегатов в афонские монастыри. Дело дошло до того, что монашествующие потребовали сместить гражданского губернатора Афона и избрать на его место другого человека.

В результате именно это и произошло.

Афанасиос Мартинос представитель одной из богатейших греческих династий. Он имеет почётный титул Великого Логофета и Великого Благодетеля и известен многими благотворительными проектами в области образования и культуры. Мартинос финансово поддерживал все монастыри Святой Горы, поэтому его кандидатура получила полную поддержку со стороны Константинопольского Патриархата, а также Афинского Архиепископа и Патриархов Иерусалимского и Антиохийского.

Гражданский губернатор Афона, согласно действующему греческому законодательству, является служащим Министерства иностранных дел Греции и пребывает в административном центре Афона г. Карее (Кариесе), где располагается его офис и администрация. Он уполномочен представлять интересы Греческого государства на Афоне, являющемся автономной монашеской республикой в составе Греции, контролировать соблюдение действующего законодательства и Устава (конституции) Святой Горы, а также вопросы правопорядка и безопасности (в частности, ему подчиняется полиция и ряд других служб).





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Представители Русского просветительского общества им. Императора Александра III обратились с открытым письмом к руководителю Департамента культуры города Москвы Александру Кибовскому с просьбой восстановить памятник Государю-Миротворцу работы выдающегося русского скульптора Александра Опекушина в российской столице.

«В последние годы в нашей стране происходит переоценка личности и деятельности Государя, оклеветанного в советское время. Открывая памятник Александру III в Крыму, действующий Президент РФ назвал Императора «выдающимся деятелем и патриотом, который всегда глубоко чувствовал личную ответственность за судьбу России», — говорится в обращении, которое было размещено в Интернете.

Представители московской общественности отмечают, что «в текущем году исполняется 125 лет памяти Императора Александра Третьего, а в грядущем, 2020 году Россия будет отмечать 175 лет со дня его рождения».

«Сегодня восстановлены многие уничтоженные большевиками памятники Царю-Миротворцу, а также открыты новые — в Иркутске, Ливадии, Новосибирске, Нижнем Новгороде и других городах, инициировано восстановление памятника в Феодосии. До революции Москву также украшал памятник Александру III. Великолепный монумент был создан выдающимся русским скульптором Александром Михайловичем Опекушиным и открыт в 1912 году подле Храма Христа Спасителя. Место было избрано неслучайно — освящение главного храма Первопрестольной состоялось именно в царствование Александра III и в его присутствии», — говорится в обращении.

«Творение А.М. Опекушина стало одной из первых жертв большевистского вандализма. Памятник Царю-Миротворцу уничтожили в 1918 году. 13 лет спустя та же участь постигла и Храм Христа Спасителя. В наши дни храм воссоздан. А о памятнике, являвшемся не только справедливым воздаянием Императору, но и замечательным произведением русского монументального искусства, отчего-то не вспомнили», — пишут представители общественности.

«Поскольку территория Храма Христа Спасителя является собственностью города Москвы, мы обращаемся к Вам, глубокоуважаемый Александр Владимирович, с просьбой инициировать восстановление памятника Императору Александру III к 175-летнему юбилею Царя-Миротворца. Наша столица заслуживает возвращения одного из своих значимых монументальных объектов и заслуживает иметь памятник своему Государю!», — говорится в документе.

Русская линия