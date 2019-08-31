Св. Синод Русской Православной Церкви принял целый ряд кадровых решений. Архиерейский Собор Элладской Церкви рассмотрит вопрос признания «ПЦУ». На Украине избрали нового спикера Верховной Рады и главу украинского правительства. В храмах Государственного Русского музея в ближайшее время могут начаться регулярные богослужения
Обзор событий в мире, на постсоветском пространстве и в ближайшем приграничье, а также внутриполитической и общественной жизни нашей страны за минувшую неделю…
30 августа 2019 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, которое состоялось в зале заседаний в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве и на котором был принят целый ряд кадровых и административных решений.
Важнейшим пунктом в повестке заседания стали кадровые перестановки, которые коснулись в первую очередь архиереев на некоторых кафедрах Русской Православной Церкви.
Священный Синод постановил удовлетворить прошение митрополита Cимбирского и Новоспасского Анастасия о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия и назначил главой Симбирской митрополии митрополита Курганского и Белозерского Иосифа.
В свою очередь, Курганским и Белозерским митрополитом решено быть митрополиту Архангельскому и Холмогорскому Даниилу, в то время как Архангельскую митрополию определено возглавить епископу Волгодонскому и Сальскому Корнилию. Временное управление Волгодонской епархией было поручено митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Меркурию, главе Донской митрополии.
На покой в связи с достижением 75-летия был почислен архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий, которому была выражена сердечная благодарность за многолетнее архипастырское окормление епархии. Преосвященным Полоцким и Глубокским определено стать епископу Боровлянскому Игнатию, викарию Минской епархии.
На вакантную кафедру Сызранской епархии (Самарская митрополия) избран наместник мужского монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма Екатеринбурга игумен Леонтий (Козлов), с освобождением его от занимаемой должности.
Ряд архиереев были назначены и в зарубежные епархии Русской Православной Церкви. Так, митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу в дополнение к несомому послушанию было вверено управление Филиппино-Вьетнамской епархией Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии с именованием титула в пределах указанной епархии «Манильский и Ханойский».
Митрополит Венский и Будапештский Иоанн был освобождён от управления Будапештско-Венгерской епархией с оставлением за ним управления Венско-Австрийской епархией с титулом «Венский и Австрийский».
Управление Будапештско-Венгерской епархией с именованием титула в пределах указанной епархии «Будапештский и Венгерский» было поручено митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку в дополнение к несомому послушанию.
Кроме того, викарным епископом Одинцовским был избран наместник Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря архимандрит Порфирий (Шутов).
На основании рапорта митрополита Казанского и Татарстанского Феофана о необходимости иметь викарного архиерея было решено назначить Преосвященным Елабужским, викарием Казанской епархии, епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Иннокентия, освободив его от управления Магнитогорской епархией, временное управление которой было поручено митрополиту Челябинскому и Миасскому Григорию.
Викарный епископ был назначен и в Гомельскую епархию на основании рапорта митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего экзарха всея Беларуси. Викарием Гомельской епархии с титулом «Светлогорский» было решено избрать архимандрита Амвросия (Шевцова), наместника Никольского мужского монастыря города Гомеля.
Произошли изменения и в составе Высшего Церковного Совета. От членства в Высшем Церковном Совете с выражением благодарности были освобождены митрополит Липецкий и Задонский Арсений, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий, Патриарший экзарх Юго-Восточной Азии. Новыми членами этого органа стали епископ Воскресенский Дионисий, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве, и епископ Павлово-Посадский Фома, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии.
Кадровые изменения произошли также и в некоторых синодальных учреждениях.
Члены Священного Синода заслушали рапорт председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия об освобождении от должности заместителя председателя данного отдела игумена Митрофана (Шкурина) по состоянию здоровья, и постановили освободить его от занимаемой должности с выражением благодарности за понесённые труды.
Перемены коснулись и Синодального отдела по делам молодежи. Выслушав доклад председателя Синодального отдела по делам молодежи епископа Истринского Серафима о назначении ему заместителя, Священный Синод решил назначить на эту должность священника Алексия Соловьева, клирика города Москвы, сотрудника указанного отдела.
Священный Синод также имел суждение о назначении ректоров духовных школ.
Ректора Московской духовной академии архиепископа Верейского Амвросия, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, было решено освободить от занимаемой должности с благодарностью за понесённые труды и назначить ректором Сретенской духовной семинарии. Одновременно было решено назначить владыку Амвросия наместником Сретенского ставропигиального мужского монастыря.
Ректором Московской духовной академии был избран епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим с освобождением его от управления Душанбинской епархией и определить ему быть епископом Звенигородским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Управление Душанбинской епархией в дополнение к несомому послушанию решено поручить епископу Ейскому и Тимашевскому Павлу с именованием титула в пределах указанной епархии «Душанбинский и Таджикистанский».
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Священный Синод Элладской Православной Церкви принял решение перенести рассмотрение признания «ПЦУ» на Архиерейский Собор Элладской Церкви, который состоится в октябре 2019 года, сообщает греческое издание «Ромфея».
Соответствующее решение было принято 28 августа 2019 года во время очередного заседания Синода под председательством архиепископа Афинского и всея Греции Иеронима, в ходе которого обсуждались рекомендации специальных комиссий по «украинскому вопросу».
В результате обсуждения, члены Синода признали «каноническое право Вселенского Патриарха предоставлять автокефалию, так же как и прерогативу Предстоятеля Элладской Церкви продолжать заниматься вопросом признания церкви Украины», — говорится в информационном сообщении Элладской Церкви.
Вместе с тем, как сообщил РИА Новости церковный источник, в докладах обеих греческих комиссий были высказаны возражения против признания «новой украинской церкви». Одним из главных препятствий для этого стало то, что представители новосозданной структуры являются самосвятами и раскольниками, которые не имеют канонических хиротоний.
Агентство церковных новостей Romfea. gr сообщает, что обсуждение проходило в спокойной обстановке, все члены Синода высказали своё мнение и признали привилегию Архиепископа Афинского и всей Греции заниматься решением этого вопроса. Он, в свою очередь, отказался принимать решение самостоятельно и предложил вынести этот вопрос на Архиерейский Собор.
«Я не могу взять на себя один такую ответственность, я передам этот вопрос на Собор иерархии, чтобы он вынес решение по этой проблеме», — сказал глава Элладской Церкви.
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Верховная рада Украины нового созыва на своём первом заседании на этой неделе избрала своим спикером главу пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова и утвердила премьер-министром страны замглавы Офиса Президента Зеленского Алексея Гончарука.
Обращаясь перед голосованием к депутатам, Гончарук заявил, что считает главной задачей своего кабинета рост экономики Украины, что, по его словам, позволит решить и все остальные проблемы страны. Он признал, что новому правительству «будет очень непросто». «Вы все знаете наши проблемы: это и долги, которые достались нам в наследство, это и вдребезги разбитая инфраструктура, и война на востоке, — сказал Гончарук. — У нас до сих пор коррупция. Мы до сих пор не справились с тем, что, когда кто-то приходит к власти, он начинает что-то «пилить».
Ещё одной проблемой он назвал наличие контрабанды, которая, «должна исчезнуть уже до конца года». По его словам, перед новым правительством стоит самая важная задача — добиться экономического роста. «Нам нужно расти не по 2−3%, а минимум по 5−7%, — заявил Гончарук. — Это позволит нам постепенно приблизиться к уровню, который считается нормальным в мире».
Второе важное обстоятельство, считает Гончарук, это необходимость изменить отношение к Украине в мире. «Это про имидж, — уточнил он. Наш кредитный рейтинг говорит сам за себя. Это нужно сделать как можно быстрее, и основой для таких изменений должно стать взаимодействие с партнерами».
Гончарук анонсировал приезд в Киев миссии Международного валютного фонда в ближайшие несколько недель для обсуждения условий новой программы сотрудничества. Он уточнил, что новая программа будет рассчитана на три-четыре года.
Что касается ситуации на востоке Украины, то Гончарук подчеркнул, что «решение вопроса, в том числе и войны, он лично видит также в экономическом росте». При этом он считает важным одновременно повышать обороноспособность Украины. «С одной стороны, надо вооружить армию, с другой стороны — инвестировать в регионы, которые пострадали от войны. Нам нужно проанализировать, что мы должны сделать, и продемонстрировать, что мы достаточно сильное государство, чтобы враг не приходил на нашу землю», — пояснил Гончарук свою позицию.
Комментируя избрание Разумкова и Гончарука, украинский политолог Михаил Погребинский в интервью «Комсомольской правде» отметил, что «Разумков, конечно, контрастирует с предыдущим спикером Рады (Андреем Порубием, — Ред.), как день и ночь». «Разумков — приличный человек, без всякой антидонбассовской и антироссийской риторики. Пока, похоже, человек вполне европейского толка. Что касается Гончарука, то с ним пока ничего не ясно. Я никто толком не знает. Ему 35 лет, весь его опыт работы — в грантовых структурах и о его прямой связи с командой Зеленского или олигархами ничего неизвестно».
«Гончарук был за Порошенко даже, когда тот проиграл выборы. Понятно, что он такой типичный карьерист. Но, видимо, он человек, который признаёт старшего по званию и имеет большие амбиции. Для него премьерство — это настоящее счастье. И по всяким слухам и разговорам все свои действия Гончарук будет согласовывать с командой президента. Он не сторонник независимого правительства. И это скорее плюс. Власть сейчас в одних руках, ей не нужен конфликт внутри команды. Какого-то прорыва я не ожидаю, но это будет совсем иной тип парламента, такого у Украины ещё не было — это в основном новые люди, не связанные с коррупционными схемами. Поэтому есть маленькая надежда. Многие их обещания выглядят вполне симпатично. Но куда они идут, пока не ясно. Это будет понятно по их первым шагам».
«Большинство людей, которые связаны с социально-экономическим блоком, это стронники уменьшения роли государства, они будут выдвигать предложения о повышении пенсионного возраста, о продаже земли, о платном здравоохранении и образовании — это то, чего от них можно ожидать по предварительным прикидкам. Но, возможно, когда они займут свои должности, то станут более аккуратными в высказываниях», — отметил политолог.
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26 августа 2019 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий посетил храмы в главном здании Государственного Русского музея (Михайловском дворце) и филиале — Михайловском (Инженерном) замке. Оба храма посвящены архистратигу Михаилу и приписаны к храму святых Симеона и Анны.
Архипастыря встретили и провели по музею заместители директора Людмила Курнекова, Анна Цветкова и Григорий Голдовский.
Как рассказал журналистам сопровождавший владыку настоятель храмов протоиерей Олег Скобля, общины при музее существуют 25 лет, их впервые посетил правящий архиерей. Храм Михайловского дворца находится в глубине здания, его прихожане — сотрудники музея. В Михайловском дворце владыка осмотрел также экспозицию зала русской иконописи, где представлены иконы XII — начала XX века. В храме Инженерного замка митрополиту Варсонофию показали сохранившиеся богослужебные предметы, архиерейское облачение конца XVIII века.
«Владыка говорил о необходимости освятить храм в Инженерном замке архиерейским чином, — сообщил отец Олег. — Для этого нужно приобрести богослужебные предметы, жертвенник. Самое важное — добрая воля администрации музея, директора Владимира Гусева. Речь идёт о большем, нежели освящение храма. Мы хотим показать, что будущее отношений учреждений культуры и Церкви лежит в плоскости корректного взаимодействия, цель которого — позитивно влиять на нравственный облик людей».
Отец Олег напомнил, что в замке был убит Император Павел Первый, поэтому необходимо, чтобы здесь совершалась Божественная литургия и молитва освящала здание. Решается вопрос о свободном посещении богослужений. В специальных киотах будут представлены чтимые иконы из запасников, к ним откроют доступ в часы работы музея.
«На меня произвели прекрасное впечатление оба храма, — сказал митрополит Варсонофий. — Мы будем готовиться к освящению храма в Инженерном замке, сейчас пока продолжается его реконструкция. Важно, что в музее хранится много святынь. Когда они будут находиться в храме, люди будут приходить, интересоваться — это большой миссионерский проект, поскольку музеи посещают и нецерковные люди, здесь хорошие экскурсоводы, они расскажут об истории икон, убранстве храма. Он станет объектом сотрудничества епархии и музея на благо людей».
Св. Синод Русской Православной Церкви принял целый ряд кадровых решений. Архиерейский Собор Элладской Церкви рассмотрит вопрос признания «ПЦУ». На Украине избрали нового спикера Верховной Рады и главу украинского правительства. В храмах Государственного Русского музея в ближайшее время могут начаться регулярные богослужения Обзор событий в мире, на постсоветском пространстве и в ближайшем приграничье, а также внутриполитической и общественной жизни нашей страны за минувшую неделю...