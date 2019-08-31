Обзор событий в мире, на постсоветском пространстве и в ближайшем приграничье, а также внутриполитической и общественной жизни нашей страны за минувшую неделю…

Св. Синод Русской Православной Церкви принял целый ряд кадровых решений. Архиерейский Собор Элладской Церкви рассмотрит вопрос признания «ПЦУ». На Украине избрали нового спикера Верховной Рады и главу украинского правительства. В храмах Государственного Русского музея в ближайшее время могут начаться регулярные богослужения

30 августа 2019 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, которое состоялось в зале заседаний в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве и на котором был принят целый ряд кадровых и административных решений.

Важнейшим пунктом в повестке заседания стали кадровые перестановки, которые коснулись в первую очередь архиереев на некоторых кафедрах Русской Православной Церкви.

Священный Синод постановил удовлетворить прошение митрополита Cимбирского и Новоспасского Анастасия о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия и назначил главой Симбирской митрополии митрополита Курганского и Белозерского Иосифа.

В свою очередь, Курганским и Белозерским митрополитом решено быть митрополиту Архангельскому и Холмогорскому Даниилу, в то время как Архангельскую митрополию определено возглавить епископу Волгодонскому и Сальскому Корнилию. Временное управление Волгодонской епархией было поручено митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Меркурию, главе Донской митрополии.

На покой в связи с достижением 75-летия был почислен архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий, которому была выражена сердечная благодарность за многолетнее архипастырское окормление епархии. Преосвященным Полоцким и Глубокским определено стать епископу Боровлянскому Игнатию, викарию Минской епархии.

На вакантную кафедру Сызранской епархии (Самарская митрополия) избран наместник мужского монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма Екатеринбурга игумен Леонтий (Козлов), с освобождением его от занимаемой должности.

Ряд архиереев были назначены и в зарубежные епархии Русской Православной Церкви. Так, митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу в дополнение к несомому послушанию было вверено управление Филиппино-Вьетнамской епархией Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии с именованием титула в пределах указанной епархии «Манильский и Ханойский».

Митрополит Венский и Будапештский Иоанн был освобождён от управления Будапештско-Венгерской епархией с оставлением за ним управления Венско-Австрийской епархией с титулом «Венский и Австрийский».

Управление Будапештско-Венгерской епархией с именованием титула в пределах указанной епархии «Будапештский и Венгерский» было поручено митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку в дополнение к несомому послушанию.

Кроме того, викарным епископом Одинцовским был избран наместник Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря архимандрит Порфирий (Шутов).

На основании рапорта митрополита Казанского и Татарстанского Феофана о необходимости иметь викарного архиерея было решено назначить Преосвященным Елабужским, викарием Казанской епархии, епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Иннокентия, освободив его от управления Магнитогорской епархией, временное управление которой было поручено митрополиту Челябинскому и Миасскому Григорию.

Викарный епископ был назначен и в Гомельскую епархию на основании рапорта митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего экзарха всея Беларуси. Викарием Гомельской епархии с титулом «Светлогорский» было решено избрать архимандрита Амвросия (Шевцова), наместника Никольского мужского монастыря города Гомеля.

Произошли изменения и в составе Высшего Церковного Совета. От членства в Высшем Церковном Совете с выражением благодарности были освобождены митрополит Липецкий и Задонский Арсений, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий, Патриарший экзарх Юго-Восточной Азии. Новыми членами этого органа стали епископ Воскресенский Дионисий, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве, и епископ Павлово-Посадский Фома, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии.

Кадровые изменения произошли также и в некоторых синодальных учреждениях.

Члены Священного Синода заслушали рапорт председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия об освобождении от должности заместителя председателя данного отдела игумена Митрофана (Шкурина) по состоянию здоровья, и постановили освободить его от занимаемой должности с выражением благодарности за понесённые труды.

Перемены коснулись и Синодального отдела по делам молодежи. Выслушав доклад председателя Синодального отдела по делам молодежи епископа Истринского Серафима о назначении ему заместителя, Священный Синод решил назначить на эту должность священника Алексия Соловьева, клирика города Москвы, сотрудника указанного отдела.

Священный Синод также имел суждение о назначении ректоров духовных школ.

Ректора Московской духовной академии архиепископа Верейского Амвросия, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, было решено освободить от занимаемой должности с благодарностью за понесённые труды и назначить ректором Сретенской духовной семинарии. Одновременно было решено назначить владыку Амвросия наместником Сретенского ставропигиального мужского монастыря.

Ректором Московской духовной академии был избран епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим с освобождением его от управления Душанбинской епархией и определить ему быть епископом Звенигородским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Управление Душанбинской епархией в дополнение к несомому послушанию решено поручить епископу Ейскому и Тимашевскому Павлу с именованием титула в пределах указанной епархии «Душанбинский и Таджикистанский».





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Священный Синод Элладской Православной Церкви принял решение перенести рассмотрение признания «ПЦУ» на Архиерейский Собор Элладской Церкви, который состоится в октябре 2019 года, сообщает греческое издание «Ромфея».

Соответствующее решение было принято 28 августа 2019 года во время очередного заседания Синода под председательством архиепископа Афинского и всея Греции Иеронима, в ходе которого обсуждались рекомендации специальных комиссий по «украинскому вопросу».

В результате обсуждения, члены Синода признали «каноническое право Вселенского Патриарха предоставлять автокефалию, так же как и прерогативу Предстоятеля Элладской Церкви продолжать заниматься вопросом признания церкви Украины», — говорится в информационном сообщении Элладской Церкви.

Вместе с тем, как сообщил РИА Новости церковный источник, в докладах обеих греческих комиссий были высказаны возражения против признания «новой украинской церкви». Одним из главных препятствий для этого стало то, что представители новосозданной структуры являются самосвятами и раскольниками, которые не имеют канонических хиротоний.

Агентство церковных новостей Romfea. gr сообщает, что обсуждение проходило в спокойной обстановке, все члены Синода высказали своё мнение и признали привилегию Архиепископа Афинского и всей Греции заниматься решением этого вопроса. Он, в свою очередь, отказался принимать решение самостоятельно и предложил вынести этот вопрос на Архиерейский Собор.

«Я не могу взять на себя один такую ответственность, я передам этот вопрос на Собор иерархии, чтобы он вынес решение по этой проблеме», — сказал глава Элладской Церкви.





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Верховная рада Украины нового созыва на своём первом заседании на этой неделе избрала своим спикером главу пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова и утвердила премьер-министром страны замглавы Офиса Президента Зеленского Алексея Гончарука.

Обращаясь перед голосованием к депутатам, Гончарук заявил, что считает главной задачей своего кабинета рост экономики Украины, что, по его словам, позволит решить и все остальные проблемы страны. Он признал, что новому правительству «будет очень непросто». «Вы все знаете наши проблемы: это и долги, которые достались нам в наследство, это и вдребезги разбитая инфраструктура, и война на востоке, — сказал Гончарук. — У нас до сих пор коррупция. Мы до сих пор не справились с тем, что, когда кто-то приходит к власти, он начинает что-то «пилить».

Ещё одной проблемой он назвал наличие контрабанды, которая, «должна исчезнуть уже до конца года». По его словам, перед новым правительством стоит самая важная задача — добиться экономического роста. «Нам нужно расти не по 2−3%, а минимум по 5−7%, — заявил Гончарук. — Это позволит нам постепенно приблизиться к уровню, который считается нормальным в мире».

Второе важное обстоятельство, считает Гончарук, это необходимость изменить отношение к Украине в мире. «Это про имидж, — уточнил он. Наш кредитный рейтинг говорит сам за себя. Это нужно сделать как можно быстрее, и основой для таких изменений должно стать взаимодействие с партнерами».

Гончарук анонсировал приезд в Киев миссии Международного валютного фонда в ближайшие несколько недель для обсуждения условий новой программы сотрудничества. Он уточнил, что новая программа будет рассчитана на три-четыре года.

Что касается ситуации на востоке Украины, то Гончарук подчеркнул, что «решение вопроса, в том числе и войны, он лично видит также в экономическом росте». При этом он считает важным одновременно повышать обороноспособность Украины. «С одной стороны, надо вооружить армию, с другой стороны — инвестировать в регионы, которые пострадали от войны. Нам нужно проанализировать, что мы должны сделать, и продемонстрировать, что мы достаточно сильное государство, чтобы враг не приходил на нашу землю», — пояснил Гончарук свою позицию.

Комментируя избрание Разумкова и Гончарука, украинский политолог Михаил Погребинский в интервью «Комсомольской правде» отметил, что «Разумков, конечно, контрастирует с предыдущим спикером Рады (Андреем Порубием, — Ред.), как день и ночь». «Разумков — приличный человек, без всякой антидонбассовской и антироссийской риторики. Пока, похоже, человек вполне европейского толка. Что касается Гончарука, то с ним пока ничего не ясно. Я никто толком не знает. Ему 35 лет, весь его опыт работы — в грантовых структурах и о его прямой связи с командой Зеленского или олигархами ничего неизвестно».

«Гончарук был за Порошенко даже, когда тот проиграл выборы. Понятно, что он такой типичный карьерист. Но, видимо, он человек, который признаёт старшего по званию и имеет большие амбиции. Для него премьерство — это настоящее счастье. И по всяким слухам и разговорам все свои действия Гончарук будет согласовывать с командой президента. Он не сторонник независимого правительства. И это скорее плюс. Власть сейчас в одних руках, ей не нужен конфликт внутри команды. Какого-то прорыва я не ожидаю, но это будет совсем иной тип парламента, такого у Украины ещё не было — это в основном новые люди, не связанные с коррупционными схемами. Поэтому есть маленькая надежда. Многие их обещания выглядят вполне симпатично. Но куда они идут, пока не ясно. Это будет понятно по их первым шагам».

«Большинство людей, которые связаны с социально-экономическим блоком, это стронники уменьшения роли государства, они будут выдвигать предложения о повышении пенсионного возраста, о продаже земли, о платном здравоохранении и образовании — это то, чего от них можно ожидать по предварительным прикидкам. Но, возможно, когда они займут свои должности, то станут более аккуратными в высказываниях», — отметил политолог.





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26 августа 2019 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий посетил храмы в главном здании Государственного Русского музея (Михайловском дворце) и филиале — Михайловском (Инженерном) замке. Оба храма посвящены архистратигу Михаилу и приписаны к храму святых Симеона и Анны.

Архипастыря встретили и провели по музею заместители директора Людмила Курнекова, Анна Цветкова и Григорий Голдовский.

Как рассказал журналистам сопровождавший владыку настоятель храмов протоиерей Олег Скобля, общины при музее существуют 25 лет, их впервые посетил правящий архиерей. Храм Михайловского дворца находится в глубине здания, его прихожане — сотрудники музея. В Михайловском дворце владыка осмотрел также экспозицию зала русской иконописи, где представлены иконы XII — начала XX века. В храме Инженерного замка митрополиту Варсонофию показали сохранившиеся богослужебные предметы, архиерейское облачение конца XVIII века.

«Владыка говорил о необходимости освятить храм в Инженерном замке архиерейским чином, — сообщил отец Олег. — Для этого нужно приобрести богослужебные предметы, жертвенник. Самое важное — добрая воля администрации музея, директора Владимира Гусева. Речь идёт о большем, нежели освящение храма. Мы хотим показать, что будущее отношений учреждений культуры и Церкви лежит в плоскости корректного взаимодействия, цель которого — позитивно влиять на нравственный облик людей».

Отец Олег напомнил, что в замке был убит Император Павел Первый, поэтому необходимо, чтобы здесь совершалась Божественная литургия и молитва освящала здание. Решается вопрос о свободном посещении богослужений. В специальных киотах будут представлены чтимые иконы из запасников, к ним откроют доступ в часы работы музея.

«На меня произвели прекрасное впечатление оба храма, — сказал митрополит Варсонофий. — Мы будем готовиться к освящению храма в Инженерном замке, сейчас пока продолжается его реконструкция. Важно, что в музее хранится много святынь. Когда они будут находиться в храме, люди будут приходить, интересоваться — это большой миссионерский проект, поскольку музеи посещают и нецерковные люди, здесь хорошие экскурсоводы, они расскажут об истории икон, убранстве храма. Он станет объектом сотрудничества епархии и музея на благо людей».

Русская линия