Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

В прошлое воскресенье Церковь нас поставила перед образом глубочайшего смирения и благоговения римского сотника, в глубине каковых — благоговения и смирения — родилась вера, о которой Сам Спаситель сказал, что Он удивлён. Он удивился: найдет ли Он среди своих, среди Израиля, такую веру, какую Он нашёл у этого язычника. Из глубины этого благоговения и смирения, в которой родилась такая вера, сотник отказал Спасителю, хотевшему придти к нему в дом, чтобы исцелить его отрока: «Я недостоин, чтобы Ты вошёл ко мне в дом». Именно это глубокое сознание своей греховности в нём, благоговение к святости, к той святыне, силою которой Спаситель обладал, именно это говорило в нём. А два дня тому назад, когда мы с вами праздновали память святых апостолов первоверховных Петра и Павла, мне довелось вам говорить о том, как ещё раз Спаситель услышал: «Уйди, я недостоин быть около Тебя, уйди, я — грешный человек». Это сказал апостол Пётр. Опять было явлено чудо, и оно именно и побудило апостола Петра сказать: «Я такой грешный, недостоин быть около обладающего такою силою Божественной, какой обладаешь Ты — Христос».

Но вот сегодня мы стоим перед образом совершенно другим. Опять Спасителя просят: «Уйди от нас! Не хотим, чтобы Ты здесь был!» Но эти слова уже произносят гергесинцы не из глубины какого-нибудь благоговения перед чудом, которое на их глазах совершилось — исцеление двух бесноватых — не из смирения, а совсем из других побуждений. Евангельский рассказ об исцелении двух бесноватых в гергесинской земле нам рисует, как вышедшие гергесинцы увидели, что тонут их свиньи, в которых вошли бесы, выйдя из этих двух людей, исцелённых Спасителем. Когда мы читаем этот рассказ или слышим его, как сегодня в евангельском чтении, то для нас ясно, что перед гергесинцами стоял хоть и ложный, но серьёзный вопрос: или Ты со своею Божественною силою, творящей, конечно, только добро людям (Ты исцелил двух неисцелимо больных, одержимых бесами), или свиньи, в которых ушли эти бесы (ушли, кстати сказать, по собственному желанию). Тут другое. Тут — нежелание принять эту святыню, потому что ещё неизвестно: а как эта сила, которая явлена была Христом, относится ко всем тем материальным ценностям, которые так гергесинцами ценились. Ведь это свиное стадо было непростым — этим гергесинцы жили, это было средство их жизни. И вот, его нет!.. Да, два бесноватых действительно, спасены, исцелены. Огромное чудо совершилось. Но что такое человек, когда стадо свиное сверзлось с обрыва в море и там утонуло? Не человек нам так уж ценен и нужен. «Мы уж потерпели бы их больными, и хотя они делали очень много вреда нам, но всё равно, мы бы как-нибудь оградили себя от них. А свиней-то нет!..»

Мы с вами осуждаем гергесинцев, мы не бываем заодно с ними. Но между тем, нам это только кажется. На самом же деле современные люди, всё современное цивилизованное человечество, весь цивилизованный Запад, гораздо чаще бывает подобен гергесинцам, чем он думает. Гораздо чаще перед современным человеком стоит тот же вопрос: что в этой жизни наиболее ценно? То, что мне даёт некий доход, и я могу комфортно жить, или какие-то духовные ценности, которые могут быть заключены, скажем, в человеке? Человека нужно поставить на первое место? Гораздо чаще, чем они думают, теперь люди бывают похожи на герегесинцев. Этот дух — страшный! Это дух, который губит все настоящие духовные ценности, и жизнь превращается Бог знает во что именно поэтому.

В сущности говоря, жизнь очень часто превращается в это оберегание свиного стада. У каждого есть какая-то своя свинка, которую он бережёт больше всего на свете. Сейчас это бывает так часто! И так часто в нашей жизни господствует гергесинский дух, изгнавший Христа. Правда, надо сказать, гергесинцы довольно вежливо Его изгнали. Никто не кричал «Убирайся вон», а вежливо попросили: «Уйди от нас!» И как в сегодняшнем Евангелии мы слышали, Он сел в лодку и удалился, предоставив их своей судьбе. Они выбрали, таким образом, жизнь без Бога, без Христа, жизнь без всего того добра, которое творит Божия сила здесь, на земле. Да хранит всех нас Господь от этого страшного гергесинского духа, который настоящие ценности подменяет ненастоящими.

Никогда Христос не лишал людей материальных их благ и возможности существовать как-то. Христос ведь сказал: «Ищите прежде Царства Божьего, а всё остальное приложится вам». Приложится, непременно приложится, но Царства Божьего и правды Его ищите! Вот что хотел и хочет Христос, вот Его предложение, указание людям, как надо жить. Но как редко бывает в современном обществе, в том, которое считает себя даже христианским иногда, что человек ищет прежде всего Царства Божьего, и как часто человек обладаем оказывается этим гергесинским духом!

Повторяю: да сохранит нас Господь от него, чтобы прожить жизнь по-настоящему человеческую, жизнь во Христе, с Богом и с той силой Божественной, которая даёт людям всё самое лучшее, что может быть, все самые большие ценности.

Аминь.

15.07.1979 г.

https://www.pravmir.ru/istselenie-dvuh-gergesinskih-besnovatyih/