В этот день Дух Святой в виде огненных языков сошёл на Апостолов, находившихся в горнице страха ради иудейского. Исполнившись Духа Святого, они обрели «дар языков», получив возможность проповедовать веру Христову по всему миру. С первой проповедью Ученики Христовы обратились к жителям Иерусалима, и в первый же день присоединилось к Церкви несколько тысяч человек.

А затем Апостолы отправились проповедовать воскресшего Христа всем народам. Силою Духа Святого Апостолы победили языческий мир и обратили его в христианство. Историки удивляются: какими силами это было совершено! Несколько сотен человек, безоружных и малограмотных по светским меркам, одолели Римскую империю. Между тем, проповедь их протекала отнюдь не в мирной обстановке. Они не просто ходили от дома к дому и рассказывали людям о Спасителе, Его жизни, Воскресении. На них вооружилась вся мощь Римского государства: их хватали и бросали в темницы, казнили, предавали мучениям. Борьба продолжалась 300 лет и закончилась победой христиан. Один из Римских императоров, Константин Великий, наконец, сам принял христианство и подписал знаменитый Миланский эдикт, по которому гонения на христиан прекращались. Все историки признают, что это — историческое чудо и факт, который не могут отрицать и противники христианства. Человеческими силами сделать это было невозможно, но только силою Духа Святого, Который подавал первым христианам премудрость и крепость и привлекал к ним человеческие сердца.

Дух Святой сошёл на Апостолов в 50-й день после Пасхи, в день Пятидесятницы. Этот день праздновался и в Ветхом Завете, т.к. в этот день пророк Моисей беседовал с Богом на горе Синай и получил каменные скрижали с Заповедями. Это и было начало Ветхого Завета. Слово Завет означает договор, завещание. Бог обещал древнему Израилю покровительство, защиту, а люди должны были веровать в грядущего Христа Спасителя (Мессию, как они Его называли), исполнять обряды о жертвоприношениях, субботе, праздниках, обрезании, обливаниях, и нравственные правила, состоящие из 10 Заповедей Божиих. В Новом Завете обряды Ветхого Завета были признаны более не нужными, об этом Господь сказал: Не пришивают к старой одежде заплаты из новой материи. Старой одеждой Он назвал ветхозаветные обряды. В то же время нравственные правила Ветхого Завета сохранили свою силу и были дополнены в Новом Завете. Об этом Господь сказал: Я пришёл не разорить Закон, но исполнить. Заповеди Ветхого Завета, которые мы знаем как 10 Заповедей Закона Божия, являются тем нравственным минимумом, нижней планкой, когда человек или народ ещё может рассчитывать на милость Божию. Если народ не соблюдает их, он начинает вымирать и разлагаться: распадаются семьи, растёт преступность, жестокость, лживость, эгоизм, взаимная ненависть, трудно встретить хорошего человека, на которого можно положиться. Если же народ исполняет Заповеди Божии, то Бог хранит его от труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобной брани.

Все ли мы знаем эти Заповеди?

День, в который Дух Святой сошёл на Апостолов, считается днём рождения Церкви. Собрание учеников Христовых до сошествия Святого Духа нельзя было назвать Церковью. Они стали Апостолами и Церковью после того, как Дух сошёл на них в виде огненных языков. Дух Святой, является источником Церковной жизни. Силою Святого Духа совершаются все Церковные Таинства и священнодействия. Духовное рождение человека в Таинстве Крещения происходит только действием Святого Духа. Пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Христову может совершиться только действием Святого Духа. Прощение грехов в Таинстве Исповеди — только силою Святого Духа, так же освящение воды и все другие священнодействия.

Сегодня храмы украшаются зелёными ветвями, преимущественно берёзовыми, травою, по возможности цветами. Что же означает этот обычай? Зелёные растения в этом случае означают жизнь. Мы верим, что Дух Святой — податель жизни всем живым существам, как мы поём в песнопении Царю Небесный: «сокровище благих и жизни подателю». Он всё животворит и созидает, подаёт не только биологическое существование, но самое главное — духовную жизнь разумным существам — ангелам и людям, которая соединяет их с Богом и приводит его к жизни вечной.

С праздником Свято Троицы!

Составил Архимандрит Борис (Долженко)