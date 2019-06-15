Сегодня день памяти замечательного выдающегося русского государственного деятеля, Президента Императорской Академии наук, поэта и драматурга Великого Князя Константина Константиновича («К.Р.»), скончавшегося 2 июня 1915 года.

Внук Государя Императора Николая I, Великий Князь родился 10 августа 1858 г. Получив разностороннее домашнее образование, в течение 15 лет служил во флоте. Во время войны с Турцией (1877−78) в деле под Силистрией, ночью Великий Князь лично спустил брандер против вооруженного турецкого парохода у острова Гоппо на Дунае, за что был награжден был награжден орденом св. Георгия IV степени, «в награду отличной храбрости и распорядительности».

В 1882 г. Великий Князь был произведен в чин штабс-капитана гвардии и в декабре 1883 г. зачислен в гвардейский Измайловский полк, в котором служил семь лет, командуя ротой Его Величества. С 1891 г. командир лейб-гвардии Преображенского полка. В марте 1900 г. Великий Князь получил назначение на должность Главного начальника военно-учебных заведений, а в 1910 г. становится генерал-инспектором всех военно-учебных заведений Империи.

Многогранна, многообразна и полезна была деятельность Великого Князя в должности Президента Императорской Академии Наук (С 1889). Не было вопросов, касающихся общественности, литературы, поэзии, искусства, художества, наук и техники, которые не вызывали бы интерес, горячее сочувствие и содействие Великого Князя.

Широко был известен Великий Князь и как замечательный поэт (писал под псевдонимом «К.Р.» — Константин Романов). В своих поэтических произведениях он неизменно следовал классическим традициям, многие его стихи были переложены па музыку выдающимися композиторами конца XIX века, включая Чайковского. Также широко известна его драма «Царь Иудейский».

Сегодня также день памяти известного русского драматурга Александра Николаевича Островского, скончавшегося 2 июня 1886 года.

Он родился 31 марта 1823 г. в Москве в семье судейского чиновника. Получив серьезное домашнее образование, Островский некоторое время учился на юридическом факультете Московского университета, курс которого не окончил. Служил чиновником в судебных учреждениях.

Островский прославился как автор 47 пьес, среди которых наиболее известны «Доходное место», «Свои люди — сочтемся!», «Волки и овцы», «Гроза», «Лес», «Бесприданница» и многие другие. Драматург сумел создать грандиозное художественное полотно, изображающее жизнь различных сословий России второй половины XIX века. Островский также являлся одним из организаторов Артистического кружка, Общества русских драматических писателей и оперных композиторов, много сделав для улучшения положения театрального дела в России.

Известный русский писатель И.А.Гончаров так оценивал заслуги Островского: «Вы один достроили здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь. Но только после Вас мы, русские, можем с гордостью сказать: «У нас есть свой русский, национальный театр». Он, по справедливости, должен называться: «Театр Островского».

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