Братья и сестры, Светлое Христово воскресение — главный праздник Православной Церкви: праздников праздник и торжество всех торжеств. Чтобы достойно встретить его, перед ним установлен 40-дневный пост, который, слава Богу, уже позади. Как именно произошло Воскресение Христово, подробно описано в богослужении этих дней.

Главными героями событий стали жены-мироносицы. В то время, как Апостолы и ученики пребывали в страхе иудейском, в унынии, растерянности, не знали, что им делать дальше, мироносицы идут ко гробу, чтобы исполнить необходимый обряд — помазать покойного благовониями.

Поступок их, с точки зрения рассудка, был самый безрассудный. У гроба стояла стража, ко входу был привален огромный камень, опечатанный си­недрионом. Если бы даже удалось договориться со стражей (коррупция не сегодня появилась), как-то общими усилиями сдвинуть камень в сторону, то кто решился бы нарушить печать? Печать синедриона была непреодолимым пре­пятствием. Но они всё равно идут — и у них всё получается. Так часто бывает, когда человек действует не по рассудку, а по вере — тогда начинает действовать сила Божия и происходят чудесные события.

Ангел отваливает от гроба камень, воины разбегаются, и мироносицы первыми из всего человечества слышат весть о Воскресении и несут её Апостолам. Именно мироносицам принадлежит первое радостное восклицание «Христос воскресе!»

И до наших дней христиане приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» В этих кратких словах заключается огромная сила. Они радуют наше сердце, они напоминают нам о Евангельских событиях, они оживляют и укрепляют нашу веру.

В этом году в Иерусалиме, на Святой земле, снова сошёл Благодатный огонь. Это вселяет в нас надежду, что Господь нас ещё потерпит, что у нас будет время. Только не для продолжения греховной жизни, а для того, чтобы сделать что-то доброе для Бога и для людей, и для своей вечной жизни.

Христос Воскресе, возлюбленные во Христе братья и сестры!

Архимандрит Борис (Долженко)