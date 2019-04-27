Десятки тысяч христиан со всего мира приветствовали схождение огня возгласами «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!»…

Благодатный огонь сошёл в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Десятки тысяч христиан со всего мира собрались в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями схождения чудесного огня, который ежегодно загорается по молитвам православных в Великую субботу, накануне Пасхи, в священном для христиан месте — часовне над плитой Гроба Господня (Кувуклии) в иерусалимском храме Воскресения Христова (Гроба Господня), сообщает ТАСС.

«Христос Воскресе! Воистину Воскресе!» — такими словами на разных языках верующие со всего мира приветствовали схождение Благодатного огня.

Председатель Попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин зажег от огня специальную капсулу. В ней огонь в субботу будет доставлен самолетом в московский аэропорт Внуково, а затем — в храм Христа Спасителя к ночной пасхальной службе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Традиционно делегацию в аэропорту встретят верующие, которые развезут Благодатный огонь в храмы Москвы, Подмосковья и других регионов России.

На Украину Благодатный огонь доставит официальная делегация УПЦ, которая принимала участие в торжественной церемонии.

Христиане верят в божественное происхождение Благодатного огня, который возгорается накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме по молитвам десятков тысяч паломников. Явление, которое происходит раз в год, до сих пор не объяснено с научной точки зрения. Первое упоминание о схождении Благодатного огня в канун Воскресения Христова относится к IV веку.

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