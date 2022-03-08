Широко отмечаемый ныне в России «Международный женский день — 8 марта», в честь которого в этом году власти предоставили россиянам сразу несколько выходных, — это светско-советская традиция, возникшая в годы советской власти, которая не имеет никакого отношения к подлинной русской истории и христианским ценностям. По своему изначальному смыслу 8 марта — это не день женщин, или «праздник мам и бабушек», а день революционерок.

Историю этого праздника обычно связывается с именем известной немецко-еврейской революционерки Клары Цеткин, которая, решив использовать неудержимую энергию женщин на борьбу с эксплуататорами, создала женский революционный отряд. И хотя создание его было делом не одного дня, решено было выбрать день, который можно было бы считать Днем рождения «женского пролетариата». Выбор числа принадлежал К. Цеткин, которая сумела связать день рождения нового отряда, с историей родного ей еврейского народа — с праздником Пурим, который отмечается иудеями на переломе от зимы к весне. Скорее всего, в тот год, когда было принято решение начать праздновать «Международный женский день», праздник Пурим пришелся на 8 марта. И хотя у иудеев время празднования Пурима является скользящим, число это прижилось — в 1910 г. на Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене Цеткин предложила праздновать «Международный женский день» именно 8 марта.

По официальной, более «удобной» версии, праздник этот приурочен к 8 марта 1857 года, когда в Нью-Йорке собрались на манифестацию работницы швейных и обувных фабрик, требуя сокращения рабочего дня и предоставления им избирательного права, после чего возник первый в истории женский профсоюз.

Примечательно, что именно в этот день — 23 февраля / 8 марта 1917 года женщины-работницы Петрограда начали свою протестную акцию на улицах Петрограда, переросшую, как известно, в февральский государственный переворот и отречению Государя Императора Николая II от престола.

С первых лет советской власти этот день стал государственным праздником, а с 1965 года — выходным днем. После распада СССР день 8 марта остался в перечне государственных праздников Российской Федерации. Сохранился он и в некоторых странах на постсоветском пространстве: в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Белоруссии как «Международный женский день»; в Узбекистане как День матери; в Армении его отмечают 7 апреля как День материнства и красоты.

Конечно, нет никакого греха, чтобы оказать 8 марта женщинам внимание, но устраивать в этот день какие-то застолья определенно не стоит. Тем более, что, как известно, в традиции Русской Православной Церкви издавна существует свой праздник «женщин, любви и весны», наполненный высоким духовным смыслом. Это День святых жен-мироносиц, отмечаемый Церковью в третью неделю по Пасхе. В этот день чествуется подвиг любви и сострадания, который доступен нежному, но верному сердцу женщины — матери, жены, сестры.

Русская линия