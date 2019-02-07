5 февраля 2019 года, в 13-ю годовщину кончины архимандрита Иоанна (Крестьянкина), митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Сретенском храме Успенского Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщает пресс-служба Псковской епархии.

Главе Псковской митрополии сослужили архимандрит Филарет (Кольцов), благочинный церквей города Пскова протоиерей Андрей Вахрушев, благочинный церквей Псковского района протоиерей Георгий Быков, братия обители и прибывшие на памятное богослужение гости в священном сане. Песнопения исполнил мужской хор (регент — инок Олег (Гладышев)) и любительский хор Псково-Печерской обители (регент Иван Секретарев).

По окончании Литургии была совершена заупокойная лития по приснопоминаемому старцу. Перед началом литии митрополит Тихон обратился к собравшимся со словом:

«Большинство из нас, стоящих здесь, помнят свои встречи с отцом Иоанном. Для многих он был духовником. Но разве было время, когда мы приходили к нему, и это не было временем его духовного плодоношения? Разве была хоть одна встреча за многие годы, когда он не дарил нам плоды Святого Духа, взлелеянные им на древе своей монашеской и священнической жизни? Такого не случалось никогда! В истинном пастыре Божием, в истинном христианине время плодоношения не прекращается никогда. Отец Иоанн дал нам великий прекрасный и радостный пример возможности именно такого непрестанного, столь угодного Богу плодоношения.

Во время его молодости, затем зрелости и даже, не побоюсь этих слов, телесной старческой немощи и дряхлости мы, приходя к нему, всякий раз обретали чистейшие духовные плоды его спасительных советов, его горячих молитв, которые батюшка подносил нам, как он любил говорить, «от всея души и всего сердца». Болен он был, или здоров, уставший после многочасовых, день за днем продолжавшихся приемов сотен людей, или полный сил после небольшого молитвенного отдыха, отец Иоанн преображался, когда слышал голос Божий, возвещающий ему, что надо насытить, укрепить людей плодами его, отца Иоанна, духовной жизни, укрепить, поддержать, утешить пришедшего к нему страждущего человека".

Также в этот день архипастырь и духовенство совершили заупокойную литию у могилы отца Иоанна в пещерах обители.

Русская линия