У одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих? И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так [бывает с тем], кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет (Лк 12: 16−21).

То, что земледелец позаботился об урожае, решил сломать старые зернохранилища и построить новые, большие, плохо ли это? Нет, хорошо, это, как разумный и рачительный хозяин, он сделал правильно. А затем он решил «буду покоиться (то есть ничего не делать), есть, пить, веселиться долгие годы». В этих словах была его ошибка. Большой урожай это не повод, чтобы на всю оставшуюся жизнь устроить себе праздник, чтобы больше уже не трудиться. Поэтому в туже ночь Бог его прибрал. Если бы он воскликнул: «Сколько голодных людей смогу я теперь накормить!» — глядишь, Бог и продлил бы ему жизнь.

Мы иногда слышим от людей: «У нас несчастье, внезапная смерть!». Бог забирает каждого в лучший момент для вечности, чтобы, живя дальше, он не испортил свою вечную участь, как собирался сделать удачливый земледелец из притчи. Можно догадаться, что стало бы с ним дальше, если бы ему удалось осуществить свои планы. Когда Бог продлевает человеческую жизнь, то обычно это бывает для покаяния или для добрых дел.

Очень важно, во имя чего совершается то или иное предприятие. Оно может быть разумным, правильным само по себе, но во имя чего? Посеял, собрал урожай, построил житницы. Во имя чего?

Наверное, самое распространенное прошение в церкви — о здравии. Просим здоровья себе и близким. Чтобы не болеть, хорошо себя чувствовать, не тратить деньги на лечение, на дорогие лекарства. А что мы будем делать дальше со своим здоровьем, с деньгами? Иногда прежний больной начинает так есть, пить и веселиться, что соседи по подъезду не могут уснуть ночью, а приехавшие блюстители порядка не могут с ним справиться. Конечно, здоровье это большая ценность, но бывают случаи, когда лучше поболеть.

Притча заканчивается словами: Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. А что значит «богатеть в Бога?» Есть сокровища земные, есть сокровища духовные. О земных сокровищах объяснять не надо, это даже дети сейчас прекрасно знают, а что такое духовные сокровища? Самые большие духовные сокровища это христианская вера, молитва, смирение, любовь. Ими люди богатеют в Бога (у Бога считаются богатыми). Это достояние никто не может отнять, и оно идёт с человеком в вечную жизнь.

Всех вас поздравляем с воскресным днём!

Архимандрит Борис (Долженко)