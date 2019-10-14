Сегодня Православная Церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник на Руси связан с именем святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского, жившего в 12 веке. Читая житие Андрея Христа ради юродивого, он дошёл до места, когда блаженный Андрей во время молитвы во Влахернском храме Константинополя вдруг увидел на воздухе Пресвятую Богородицу. Сначала она просто стояла и молилась, а потом сняла с себя сияющий омофор и простерла его над собравшимися в храме. Это видение продолжалось немалое время. Князь Андрей Боголюбский удивился, что такое чудное и важное для христиан событие не получило должного внимания. И он повелел установить на Руси праздник Покрову Божией Матери 1 октября по старому стилю.

Этот праздник выражает ту истину, что Матерь Божия является скорой помощницей, заступницей, молитвенницей и покровительницей христиан во всех скорбях, бедах и напастях. Поэтому праздник Покрова быстро стал известен и любим во всех уголках Русской земли.

С тех пор мир наполнился многими знамениями покровительства Божией Матери. Примеров несть числа, начиная из глубины времён и до наших дней. Она, по словам святителя Иоанна Златоуста, — первая Преемница Божественных дарований и первая Раздательница этих даров и благословений людям, ищущим помощи у Господа и милостей у Неё. Так будет всегда, до последнего мгновения жизни мира. И наша страна всегда ощущала помощь Заступницы Усердной рода христианского.

Всех поздравляем с Покровом Пресвятой Богородицы!

Архимандрит Борис (Долженко)