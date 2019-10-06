Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского, увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный. Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных; также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить человеков. И, вытащив обе лодки на берег, оставили всё и последовали за Ним (Лк.5,1.11)

Как Солнце не может не светить и не греть, так и Бог не может не проявлять себя в Своем творении. И самым наглядным образом Он проявляет Себя в чудесах и знамениях. А поскольку Бог Всемогущий и Вечный, то и чудеса Его всегда были и никогда не прекращались. Библия полна описаний чудес Божиих. Чудеса совершал и Господь Иисус Христос во время Своей земной жизни. В сегодняшнем Евангельском чтении мы слышали повествование о чудесном лове рыбы и о том, как Спаситель призвал к апостольскому служению простых рыбаков Петра, Иакова и Иоанна.

Почему именно их Он выбрал из всех рыбаков, которых было так много на Галилейских берегах? Он избрал их за замечательные качества, которые наглядно проявились в этой истории. Обычно человек, у которого что-то не получается, бывает раздражён неудачей, к нему лучше не подходить. И рыбаки после неудачного ночного лова обыкновенно выглядят уставшими, раздражёнными, невыспавшимися. И тут Иисус Христос подходит с просьбой дать Ему лодку. Мы видим, что рыбак, которого звали Симон, ведёт себя иначе: он говорит с уважением, держит себя кротко, незлобиво. А когда Господь благословил его прямо сейчас закинуть сеть, он показал ещё и необыкновенное послушание, хотя весь его жизненный опыт противился этому. Симон родился и вырос на берегу Галилейского озера и хорошо знал поведение рыбы, где и когда её можно поймать. Его опыт говорил, что там, где предстояло ловить сейчас — в дневное время недалеко от берега — рыбы быть не могло. Но он всё-таки послушался — и поймал столько, что даже лодка стала погружаться. После происшедшего чуда Симон понял, что находится рядом с человеком Божиим, настоящим пророком. Себя будущий апостол Пётр искренне считал грешником, недостойным находится даже рядом с Ним. Поэтому он говорит: «Выйди от меня, ибо я человек грешный!».

И в то же время, когда он и его друзья — эти простые люди — услышали призыв послужить Богу, они тут же оказались готовы во славу Божию оставить и лодки, и сети, и пойманную рыбу. За такие замечательные качества Спаситель избрал Петра, Иакова и Иоанна в число Своих ближайших учеников и Апостолов, чтобы призывать и уловлять людей для Царства Небесного.

В этом повествовании мы встречаемся с одной важной духовной истиной: всякий труд для успеха нуждается в благословении Божием. Хотя труд сам по себе вещь хорошая, но трудиться можно усердно, долго, даже по ночам и — безрезультатно. Поэтому каждое дело, чтобы оно шло хорошо, без несчастных случаев, чтобы бесы не мешали, не путались мысли, надо начинать с Крестного знамения и молитвы, хотя бы краткой — «Господи благослови». А для серьёзных случаев существует молебен перед началом всякого доброго дела.

История с лодкой и чудесным уловом повторится ещё раз. После Крестной смерти Спасителя и крушения всех своих надежд, ученики возвращаются к тому, что они оставили, когда пошли за Христом. «Иду рыбу ловить», — говорит Пётр. «Идём и мы с тобою», — соглашаются другие. Так же, как и прежде, они трудились всю ночь тщетно, их сети были пусты. Но вот наступает утро, и с Галилейского берега их окликает воскресший Господь. Он повторяет прежнее чудо, чтобы возродить в учениках веру. Пётр, когда-то просивший Иисуса выйти, на этот раз сам бросается в воду и плывёт к Нему. За ним следует лодка с множеством пойманных рыб, числом 153. Такое число народов проживало в то время в Римской империи. Совсем скоро начнут исполняться слова Господа о Петре, что он станет «ловцом человеков». А пойманная рыба на этот раз предвещала всемирный успех апостольской проповеди о Воскресшем Спасителе.

Богу нашему слава всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Компиляция из проповедей разных авторов