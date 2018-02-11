Если в предыдущие недели Церковь напоминала о милосердии и долготерпении Божием, то сегодня мы слышим нечто другое. Сегодня мы слышим про Страшный суд. «И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым», — поется в Символе веры.

Мы видим, что в земной жизни часто встречается несправедливость. Нередко зло остается без наказания, а добродетель — без заслуженной награды. Некоторые люди, видя, сколько в мире творится зла, даже начинают сомневаться в бытии Божием. Они говорят: «Если Бог есть, как Он допускает все это зло, войны, смерть детей?» Но не надо забывать, что кроме этой земной жизни ещё будет жизнь вечная и будет Страшный суд Божий. Мы верим, что на нём справедливость, наконец, восторжествует, овцы будут отделены от козлищ, и каждый получит то, что заслужил своими делами. Истину о Страшном Суде открыл людям Сам Спаситель, и она отрезвляюще действует на каждого благоразумного человека.

Мы слышали из сегодняшнего евангельского чтения, какие наши дела будут иметь для нас особое значение на Страшном Суде: «алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне..» (Мф. 25, 35−36). Эти слова скажет Господь Иисус Христос тем, кто оказывал милосердие ближним. Подвиг поста, к которому мы сейчас готовимся, заключает в себе не только воздержание в пище, в развлечениях, не только покаяние и молитву, но он включает в себя и дела милосердия (о милостыне телесной, душевной, духовной).

Наступающая седмица — последняя перед Великим Постом. Она установлена святыми Отцами для постепенной подготовки к строгому воздержанию. Уже исключается мясная пища, в среду и пятницу службы в храме уже похожи на постовые: в эти два дня литургия не совершается, читается молитва Ефрема Сирина. Но многие люди воспринимают эту седмицу не как подготовку к Посту, а иначе: они стараются в эти дни наесться и навеселиться так, чтобы хватило до самой Пасхи. Это неправильно, Господи, прости нас грешных. Всех Вас поздравляем с Масленицей!

Архимандрит Борис (Долженко)